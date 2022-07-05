Передовой концепт: советские автомобили, которые так и не увидели на дорогах

СССР был высокотехнологичной державой, военные и космические разработки которой используются до сих пор. Не будем забывать и об советском автопроме, который произвел автомобили, до сих пор колесящие по дорогам России (и не только). Однако не все разработки увидели свет.
Москвич 408 Турист 1964 года не стали выпускать, поскольку власти посчитали его слишком роскошным для советского рабочего народа, хотя автомобиль мог бы стать отличным средство передвижения среднего класса. Кабриолет, разгоняющийся до 130 км/ч, с электронной системой впрыска топлива.
АЗЛК 2139 Арбат (1987-1991) мог бы стать семиместным универсалом, причем недорогим. Революционный салон-трансформер, пластиковый кузов, и другими наворотами того времени. К сожалению, власти Союза были против того, чтобы делать доступными для обычных людей роскошные машины.
Москвич 2141 КР 1988 года – гоночный раллийный спорткар, разгоняющийся до 200 км/ч. К сожалению, на рынок он так и не вышел.
АЗЛК-2143 1991 года – седан с полным приводом, двойными стеклами, электронными стеклоподъемниками и с центром управления. К сожалению, в серийное производство машину так и не пустили, а с помощью его деталей модифицировали две предыдущие модели. А жаль, шикарная машина.
ЗИС 101А Спорт 1939 года. Двухместный автомобиль с двигателем 5,8 литров, разгоняющийся до 130 км/ч. Автомобиль одобрил сам Сталин, но через время проект отложили в сторону.
Москвич-2144 «Истра» 1985 года с огромными окнами и вертикальными дверями. Проект, хоть и был перспективным, но к 1991 году был готов лишь макет, а потом у автоделов были совершенно другие заботы.
НАМИ «Охта» начала разрабатываться в 1986-1987 годах, сиденья в ней могли поворачиваться на 180 градусов, задние превращались в столик, но по итогу создали лишь один прототип для музея.
А какой из этих автомобилей опробовали бы вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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