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20+ фотоисторий из России, которые удивили иностранцев

20+ фотоисторий из России, которые удивили иностранцев (17 фото + 8 видео)

Автор:
07 апреля 2022 08:09
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Юмор   видео   россия не для слабаков   смешно   фото   этороссиядетка   
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Наша страна столь уникальна и самобытна, что иностранцы не всегда могут понять некоторые нюансы из жизни россиян. И удивляются вещам, которые нам кажутся довольно обыденными.

Тех, кто родился и живет в России, мало чем можно удивить. По крайней мере, эти фото и видео большинство наверняка посчитают обычными, а вот иностранцы рассматривают их с круглыми глазами.

Арт-дизайн во дворах домов


Даже рутинная работа у россиян становится захватывающим приключением!

Источник:

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Метки: Россия   Юмор   видео   россия не для слабаков   смешно   фото   этороссиядетка   
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12  комментариев
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813
Tabas_co 2 часа назад
ЖКХ-арт - в общем, лучше бы его не было. Все эти унитазы в качестве клумб, мягкие игрушки, привязанные к деревьям, лебеди из шин - это ужасно. И не удивляет, а бесит.
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43k
Соломей 15 минут назад
Большая часть фото не из росии вобще.Врать то зачем?
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14k
эмосурикат прямоползающий 16 минут назад
мне кажется тачке с последнего фото не сделать развал схождение будет
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771
vandergur 20 минут назад
свадьба это в Германии
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0
4k
jfk Час назад
Все мы немного Вася))
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1k
vadyushik Час назад
не, ну последнюю зря поставили. белорусы конечно братья, но заголовок тогда кривой(
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33k
Мойша Час назад
Комментарий к фото
Подбрось до райцентра
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33k
Мойша Час назад
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33k
Мойша Час назад
Комментарий к фото
О пользе алкоголя в технике безопасности.
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1k
Ksenia2 2 часа назад
Ну, увидев обезьянку в детском комбинезоне в парке, я бы тоже удивилась.
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