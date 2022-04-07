20+ фотоисторий из России, которые удивили иностранцев

Наша страна столь уникальна и самобытна, что иностранцы не всегда могут понять некоторые нюансы из жизни россиян. И удивляются вещам, которые нам кажутся довольно обыденными.
Тех, кто родился и живет в России, мало чем можно удивить. По крайней мере, эти фото и видео большинство наверняка посчитают обычными, а вот иностранцы рассматривают их с круглыми глазами.
И попробуйте после таких видео доказать, что у нас медведи не ходят по улицам!
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Арт-дизайн во дворах домов
Неожиданности для россиян - дело привычное. Главное - сохранять спокойствие!
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Даже рутинная работа у россиян становится захватывающим приключением!
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Россия - настоящая сокровищница, где ценности буквально повсюду: и на земле, и под землей
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Обычная уборка
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Просто прогулка в одном из российских городов
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АНТИФИШКИ
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