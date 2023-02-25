15 необычностей, которые попались путешественникам

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Мы всегда встречаем что-то интересное и необычное, когда путешествуем. А жизнь продолжает нам доказывать, что всегда есть что-то новое, чем можно восхищаться, если только присмотреться. В этом посте пользователи поделились изображениями своих удивительных находок.
3. У оленей мунтжака есть заметные “отверстия” на мордах. Это пахучие железы, которые олени мунтжака используют для обозначения своих территорий
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5. У стойки итальянского ресторана есть зеркало, чтобы посетители могли наблюдать за процессом приготовления блюд
9. Памятник макаке Тиао из зоопарка Рио-де-Жанейро. В 1988 году жители были настолько недовольны местными политиками, что отдали свои голоса обезьяне
12. Мотыльки вампиры, род Calyptra. У них есть острый хоботок, которым они обычно прокалывают фрукты или кожу животных, включая людей
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