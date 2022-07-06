Речка вместо моря: девушки, которые в этом году остались без чурчхелы и кукурузы

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Отдых на морских побережьях в 2022 году изрядно подорожал, поэтому многие проводят свои отпуска на речных пляжах. Девушки из данного поста доказали, что шикарные летние фотографии можно сделать и в средней полосе России.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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