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Речка вместо моря: девушки, которые в этом году остались без чурчхелы и кукурузы

Речка вместо моря: девушки, которые в этом году остались без чурчхелы и кукурузы

Автор:
06 июля 2022 12:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Водоём   Волга   Девушка   Россия   красота   отдых. отпуск   пляж   природа   река   
2786
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Отдых на морских побережьях в 2022 году изрядно подорожал, поэтому многие проводят свои отпуска на речных пляжах. Девушки из данного поста доказали, что шикарные летние фотографии можно сделать и в средней полосе России.
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Источник:

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Метки: Водоём   Волга   Девушка   Россия   красота   отдых. отпуск   пляж   природа   река   
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22  комментария
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13k
FatZilla Час назад
А есть видео, где они задействуют кукурузу и чурчхелу...?
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9k
Hunson Abadeer 5 минут назад
ммм девчонки
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50
AlexSko 6 минут назад
2,3 что с хлебальником?
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825
Змей Горыныч 12 минут назад
А можно ещё проще.... ( без эротики)
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91k
sapér Vodička 13 минут назад
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3k
Motorola 24 минуты назад
Главное все, просто все , как инкубаторские :
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3k
Motorola Полчаса назад
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31k
Fat Lynx Полчаса назад
Красивое!
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2k
Вадим 41 минуту назад
Да вроде ни чё. А что за прикол, ножку на носочке выставлять, даже старые "одноклассницы" нынче так делают?!
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46k
А.Берестенко Час назад
На речке, на речке, на том бережочке
Мыла Марусенька белые ноги.
Мыла Марусенька белые ноги,
Белые ноги, лазоревы очи.
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11k
P.F. Час назад
Все хороши, особенно #8. #2 срочно заменить!))
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550
HalloFreeSpace Час назад
по мне река , так не хуже , а с такими красотками то уж вообще )))
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955
Шурман Час назад
Берег красивый , вода чистая , лодка тоже нормальная . Вот это недоразумение нужно убрать .
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629
Мария Коненкова Час назад
А чой-то без кукурузы-то? Надо места знать! Я хожу купаться на озеро Белое, в Косино, там несколько тёток продают, и пирожки, одна так и орёт: "Черное море, Белое озеро, горячая кукуруза!"
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