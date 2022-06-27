Уже не школьницы: самые яркие выпускницы России 2022 года

В России с размахом отгремели школьные вечера, а это значит, что пора подводить их итоги. Украшениями данного праздника стали девушки, которые появились на нём во всеоружии. Итак, встречайте, перед вами самые сногсшибательные выпускницы 2022 года.

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1. Уже не школьницы 0 Источник:

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2. В комментариях под их фотографиями в соцсетях люди отмечают, что многие девушки выглядят намного старше своего возраста 0 Источник:

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4. Естественно, без роскошных платьев выпускные вечера обойтись не могли 0 Источник:

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6. Рубрика "Где мама, а где дочь?" 0 Источник:

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10. Юные, красивые и просто шикарные 0 Источник:

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