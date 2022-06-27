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Уже не школьницы: самые яркие выпускницы России 2022 года

Уже не школьницы: самые яркие выпускницы России 2022 года

Автор:
27 июня 2022 09:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Россия   выпускница   выпускной   красота   платье   праздник   школа   школьница   
4284
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В России с размахом отгремели школьные вечера, а это значит, что пора подводить их итоги. Украшениями данного праздника стали девушки, которые появились на нём во всеоружии. Итак, встречайте, перед вами самые сногсшибательные выпускницы 2022 года.
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Источник:

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Метки: Девушка   Россия   выпускница   выпускной   красота   платье   праздник   школа   школьница   
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34  комментария
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246
Карл 2 часа назад
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14k
эмосурикат прямоползающий 2 минуты назад
такое ощущение, что на выпускной ходят эл.итные про.ститутки
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25k
ɯǝvvоwɔ uєʞ 6 минут назад
Странная тенденция однако.
Все девушки топят за то, чтобы выглядеть моложе... Но все хе'ачат себя всяческими штукатурками и смесями, да побольше... По итогу - выглядят старше и... СТРАШНЕЕ. А потом вырастают... Штукатурки требуется все больше и больше...
Единицы из представленных в посте - красивы от природы.
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33k
Дядя Сэм 8 минут назад
А где видео с ними? Друг спрашивает...
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3k
Serhio Konyakoff 8 минут назад
Какие-то они все искусственные! Ненастоящие что ли! Все эти одинаковые позы,одинаковые рожи.Все какое-то вульгарно-пошлое и дешевое! Эти мамаши с бл@дскими замашками и губищами-чебуреками! Это пи@дец какой-то! И к огромному сожалению это уже норма!!!
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14
Konstantin Kuts 8 минут назад
Акселерация, что поделать? Хорошее питание, отсутствие постоянного стресса и т.д. Вот и взрослеют быстрее.
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7k
Николай 16 минут назад
Школьницы, да неее, ну на вид точно студентки, ну и ждем у малахова очередные чудо истории...
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4k
Убийца Прохиндеев 18 минут назад
Уже не школьницы, уже шкурки
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8k
babsbaberley 23 минуты назад
Если б аттестаты свои ещё продемонстрировали, вообще был бы отпад.
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6k
Leo Sun Полчаса назад
Ну хоть одеваться начали. Уже хорошо))
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152
zenon Полчаса назад
Они уже пионерки - Всегда готова!
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137
L0bzik 38 минут назад
На половине фото, мамы выпускников.
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10k
wilddewill 40 минут назад
Всё кабанеют и кабанеют девки год от года..... скоро как в америке будут....
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13k
banzai7 46 минут назад
Молодые девушки не должны ярко краситься. Теряется свежесть. Выглядят как обычные "бывалые".
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1k
Оксид Бетона 56 минут назад
Хотелось бы, как говорится, чтобы вдуть!
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3k
Дмитрий 58 минут назад
третья фотка, плечевой что ли стать решила???
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69
Ame onna 58 минут назад
Эх-хэ...а я свой выпускной в платьице Ле Монти праздновала. "День и ночь" модель называлась, помню. До чего же уродливо выглядит... даже не поленились, картинку нашла. Но я не завидую,у меня не было такой возможности,пусть хоть теперь девчонки молодые покрасуются. А когда ещё,если не сейчас? Когда как я станут?...
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307
Вячеслав Час назад
Ложка дёгтя присутствует
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4k
Александр Час назад
На некоторых фото,не понятно где мама а где дочь?!
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2k
Bar Час назад
Эскортницы готовы.
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8k
Garpia121 Час назад
Некоторые выглядят как сотрудницы со стажем.
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