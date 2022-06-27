Уже не школьницы: самые яркие выпускницы России 2022 года

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В России с размахом отгремели школьные вечера, а это значит, что пора подводить их итоги. Украшениями данного праздника стали девушки, которые появились на нём во всеоружии. Итак, встречайте, перед вами самые сногсшибательные выпускницы 2022 года.
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2. В комментариях под их фотографиями в соцсетях люди отмечают, что многие девушки выглядят намного старше своего возраста
Источник:
АНТИФИШКИ
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Все девушки топят за то, чтобы выглядеть моложе... Но все хе'ачат себя всяческими штукатурками и смесями, да побольше... По итогу - выглядят старше и... СТРАШНЕЕ. А потом вырастают... Штукатурки требуется все больше и больше...
Единицы из представленных в посте - красивы от природы.