11 природных объектов России, включенных в список наследия ЮНЕСКО

Годом спустя самое большое озеро планеты попало под охрану ЮНЕСКО. Оно и старейшее (около 25 миллионов лет), и самое глубокое (1637 м), и к тому же имеет неповторимую флору и фауну: больше 2000 видов растений и животных больше нигде не встречаются, кроме как в Байкале.

Вулканы Камчатки