11 природных объектов России, включенных в список наследия ЮНЕСКО

Россия богата и природными ресурсами, и культурными объектами, и местами, радующими глаз. ЮНЕСКО выделило 11 природных объектов для защиты и охраны, хотя заслуживающих особого внимания природных территорий, безусловно, больше.
Ведутся работы по представлению в Список Всемирного наследия Соловецких островов, Курил, Башкирского Урала и других мест. На данный момент 11 мест России имеют статус объектов Всемирного природного наследия.
Девственные леса Коми
Это первый объект от России, попавший в список ЮНЕСКО в 1995 году. И, надо сказать, в списке он не случайно. Леса Коми составляют самый крупный массив бореальных лесов Европы. Только птиц там водится 204 вида, а еще десятки млекопитающих и реликтовые виды рыб, например, голец-палия.
Озеро Байкал
Годом спустя самое большое озеро планеты попало под охрану ЮНЕСКО. Оно и старейшее (около 25 миллионов лет), и самое глубокое (1637 м), и к тому же имеет неповторимую флору и фауну: больше 2000 видов растений и животных больше нигде не встречаются, кроме как в Байкале.
Вулканы Камчатки
Камчатка, находящаяся в зоне схождения литосферных плит, имеет порядка 30 действующих и трех сотен потухших вулканов. Ее можно назвать природным музеем вулканологии.
Золотые горы Алтая
Алтайские горы и предгорья неповторимы своими альпийскими и субальпийскими лугами, кедровниками и чистейшей водой малого Байкала — Телецкого озера.
Западный Кавказ
Кавказ прекрасен лесами, не затронутыми человеческой деятельностью. Треть произрастающих здесь видов — эндемики, каждый десятый — реликт. Из животных здесь тоже есть такие, которых нигде больше не увидишь, например, тур и зубр.
Центральный Сихотэ-Алинь
Широколиственные леса Дальнего Востока, к счастью, мало затронуты человеческой деятельностью. Благодаря этому здесь пока сохранились амурский тигр, амурский горал, белогрудый медведь, черный аист и японский журавль, проживающие исключительно на этой территории.
Убсунурская котловина
На границе российской Тывы и Монголии меж гор располагается уникальная котловина. На сравнительно небольшой площади встречаются разнообразные ландшафты. Это и лишенные растительности песчаные барханы, и горы, покрытые ледниками, и участки тайги, и луга. Убсунур же — это крупное, но мелководное соленое озеро.
Остров Врангеля
На этом северном острове представлено невероятное арктическое разнообразие эндемичных растений и животных. Остров является домом для многих видов птиц.
Плато Путорана
Севернее полярного круга в Восточной Сибири есть базальтовое плато, которое пока обошла цивилизация. Интерес для геологической науки представляет ступенчатый рельеф, образовавшийся на рубеже палеозойской и мезозойской эр, когда огромные массы раскаленного базальта сформировали при остывании гигантские тектонические разломы. Со временем трещины заняли ледники, реки и озера, которых здесь больше 25 000.
Ленские столбы
Природным объектом являются не только причудливые столбы, внешне схожие с башнями, шпилями и тянущиеся на десятки километров вдоль берегов рек. Интерес представляет их геологическое строение, представленное буграми, карстами, байджарахами и полигонально-жильными льдами, рельеф местности и его видовое разнообразие.
Ландшафты Даурии
В забайкальской Сибири есть уникальная Торейская котловина, в которой сходятся миграционные пути многих птиц и животных. Грандиозное явление представляет дзерен, напоминающий внешним видом то ли газель, то ли антилопу.
Источник:
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