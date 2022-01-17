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11 природных объектов России, включенных в список наследия ЮНЕСКО

11 природных объектов России, включенных в список наследия ЮНЕСКО (12 фото)

Автор:
17 января 2022 09:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   красота   места   планета   природа   фото   юнеско   
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Россия богата и природными ресурсами, и культурными объектами, и местами, радующими глаз. ЮНЕСКО выделило 11 природных объектов для защиты и охраны, хотя заслуживающих особого внимания природных территорий, безусловно, больше.

Ведутся работы по представлению в Список Всемирного наследия Соловецких островов, Курил, Башкирского Урала и других мест. На данный момент 11 мест России имеют статус объектов Всемирного природного наследия.

Девственные леса Коми


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Это первый объект от России, попавший в список ЮНЕСКО в 1995 году. И, надо сказать, в списке он не случайно. Леса Коми составляют самый крупный массив бореальных лесов Европы. Только птиц там водится 204 вида, а еще десятки млекопитающих и реликтовые виды рыб, например, голец-палия.


Озеро Байкал

Годом спустя самое большое озеро планеты попало под охрану ЮНЕСКО. Оно и старейшее (около 25 миллионов лет), и самое глубокое (1637 м), и к тому же имеет неповторимую флору и фауну: больше 2000 видов растений и животных больше нигде не встречаются, кроме как в Байкале.


Вулканы Камчатки

Камчатка, находящаяся в зоне схождения литосферных плит, имеет порядка 30 действующих и трех сотен потухших вулканов. Ее можно назвать природным музеем вулканологии.


Золотые горы Алтая

Алтайские горы и предгорья неповторимы своими альпийскими и субальпийскими лугами, кедровниками и чистейшей водой малого Байкала — Телецкого озера.


Западный Кавказ

Кавказ прекрасен лесами, не затронутыми человеческой деятельностью. Треть произрастающих здесь видов — эндемики, каждый десятый — реликт. Из животных здесь тоже есть такие, которых нигде больше не увидишь, например, тур и зубр.


Центральный Сихотэ-Алинь

Широколиственные леса Дальнего Востока, к счастью, мало затронуты человеческой деятельностью. Благодаря этому здесь пока сохранились амурский тигр, амурский горал, белогрудый медведь, черный аист и японский журавль, проживающие исключительно на этой территории.


Убсунурская котловина

На границе российской Тывы и Монголии меж гор располагается уникальная котловина. На сравнительно небольшой площади встречаются разнообразные ландшафты. Это и лишенные растительности песчаные барханы, и горы, покрытые ледниками, и участки тайги, и луга. Убсунур же — это крупное, но мелководное соленое озеро.


Остров Врангеля

На этом северном острове представлено невероятное арктическое разнообразие эндемичных растений и животных. Остров является домом для многих видов птиц.


Плато Путорана

Севернее полярного круга в Восточной Сибири есть базальтовое плато, которое пока обошла цивилизация. Интерес для геологической науки представляет ступенчатый рельеф, образовавшийся на рубеже палеозойской и мезозойской эр, когда огромные массы раскаленного базальта сформировали при остывании гигантские тектонические разломы. Со временем трещины заняли ледники, реки и озера, которых здесь больше 25 000.


Ленские столбы

Природным объектом являются не только причудливые столбы, внешне схожие с башнями, шпилями и тянущиеся на десятки километров вдоль берегов рек. Интерес представляет их геологическое строение, представленное буграми, карстами, байджарахами и полигонально-жильными льдами, рельеф местности и его видовое разнообразие.


Ландшафты Даурии

В забайкальской Сибири есть уникальная Торейская котловина, в которой сходятся миграционные пути многих птиц и животных. Грандиозное явление представляет дзерен, напоминающий внешним видом то ли газель, то ли антилопу.

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Метки: Россия   красота   места   планета   природа   фото   юнеско   
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