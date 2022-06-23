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Богини Геленджика: девушки, которые в этом году сменили Европу на русский юг

Богини Геленджика: девушки, которые в этом году сменили Европу на русский юг

Автор:
23 июня 2022 14:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   геленджик   краснодарский край   красота   лето   отдых   отпуск   пляж   туризм   
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Как мы все знаем, отдых за границей для россиян в 2022 году - это один сплошной нюанс. В связи с этим, любители золотого песка и прозрачной воды, поехали в отпуск на курорты Краснодарского края. Встречайте, перед вами Геленджик!
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Источник:

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Метки: Девушка   геленджик   краснодарский край   красота   лето   отдых   отпуск   пляж   туризм   
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21  комментарий
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11k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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2k
Старичок 17 минут назад
хороший буклет, вот бы еще и ценники указывали бы.
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9k
Маламут Уральский 36 минут назад
в такой юбке и в жару .
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976
kirill15 40 минут назад
Большинство на фото - какие-то фрики
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9k
Hunson Abadeer 44 минуты назад
унылый пост
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16k
alexis 50 минут назад
Всё новое это хорошо забытое старое.
Ссылка www.youtube.com
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758
Просто прохожий 57 минут назад
Сейчас куда то возить б накладно, да и просто опасно. Пусть радуются что хотя бы сюда выезли.
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Комментарий удален. Причина: трэш
−3
9k
Green Час назад
Косолапит (с)
Ссылка www.youtube.com
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46k
Элек Мек 2 часа назад
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8k
Игорь 2 часа назад
Комментарий к фото
а с другого ракурса - брюхо- есть, сисек - нет
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8k
Игорь 2 часа назад
Комментарий к фото
как навернешься с камушка с такой растительностью
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2k
Трям 2 часа назад
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Постановочное фото! Мусора за это сразу нахлобучат! Лично видел как мусора доибались даже не до распития, а до пацанов, которые шли по набарежной с закрытой баклажкой!
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2k
Трям 2 часа назад
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Болото.
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2k
Трям 2 часа назад
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До этого места полчаса ехать от Геленджика. Не надо выдавать желаемое за действительнгое.
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2k
Трям 2 часа назад
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Хорошая попытка, но они сразу по приезду сильно пожалели об этом!
Ближе 20м к морю не подойти - вонь стоит дикая, кругом моджахеды сидят и зыркают на телок, ряженые питарасы с нагайками ходят как царьки и вообще там делать нехер! 10-15 лет назад надо было ездить туда, а не сейчас.
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