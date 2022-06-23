Богини Геленджика: девушки, которые в этом году сменили Европу на русский юг

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Как мы все знаем, отдых за границей для россиян в 2022 году - это один сплошной нюанс. В связи с этим, любители золотого песка и прозрачной воды, поехали в отпуск на курорты Краснодарского края. Встречайте, перед вами Геленджик!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Ближе 20м к морю не подойти - вонь стоит дикая, кругом моджахеды сидят и зыркают на телок, ряженые питарасы с нагайками ходят как царьки и вообще там делать нехер! 10-15 лет назад надо было ездить туда, а не сейчас.