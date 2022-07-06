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Кем на самом деле был ужасный гангстер из фильма «Один дома»?

Кем на самом деле был ужасный гангстер из фильма «Один дома»?

Автор:
06 июля 2022 09:28
Сообщество : Кино
Метки: гангстер   кино   один дома   роль   факты   фильм   фото   
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Культовая кинокомедия «Один дома» вышла на экраны лет тридцать назад. Но с той поры ни одно Рождество, ни один Новый год не обходится без ее демонстрации по ТВ.


В обеих частях главный герой, юный Кевин, смотрит на видике загадочную черно-белую гангстерскую ленту «Ангелы с грязными душами» (Angels with Filthy Souls). Громкие звуки пуль из телевизора пугают не по-детски...

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Некоторые зрители поначалу решили, что Кевин смотрел какой-то реальный боевик эпохи нуар. Но нет. Фильма «Ангелы с грязными душами» в природе не существует.

На самом деле, это некая пародия на культовый гангстерский фильм «Ангелы с грязными лицами» 1938-го года. Только снятая специально для вставки в «Один дома».

Роль безумного гангстера Джонни со знаменитым Томми-ганом в обеих частях исполнил малоизвестный пожилой американский актер Ральф Фуди (Ralph Foody). Такой вот классный фильм в фильме получился...


Ральф ни шатко ни валко снимался в кино с начала 1960-х годов. Интересно, что практически во всех своих лентах Фуди сыграл не гангстеров, а как раз полицейских. Также нашему зрителю Ральф может быть известен по небольшой роли в фильме "Кудряшка Cью" 1991-го года.

Однако наибольшую популярность Ральф обрел только после выхода на экраны ленты «Один дома». Актеру стали поступать приглашение на участие в главных ролях в других известных фильмах.

Увы, эпизодическая роль в фильме «Один дома»-2 стала последней в жизни Ральфа Фуди. В 1999-м году он ушел из жизни после тяжелой долгой болезни.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: гангстер   кино   один дома   роль   факты   фильм   фото   
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Kostick 2 часа назад
звуки пуль, это сильно))
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