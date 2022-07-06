Кем на самом деле был ужасный гангстер из фильма «Один дома»?

Некоторые зрители поначалу решили, что Кевин смотрел какой-то реальный боевик эпохи нуар. Но нет. Фильма «Ангелы с грязными душами» в природе не существует.

На самом деле, это некая пародия на культовый гангстерский фильм «Ангелы с грязными лицами» 1938-го года. Только снятая специально для вставки в «Один дома».

Роль безумного гангстера Джонни со знаменитым Томми-ганом в обеих частях исполнил малоизвестный пожилой американский актер Ральф Фуди (Ralph Foody). Такой вот классный фильм в фильме получился...