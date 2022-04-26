На съемках фильма «Особо важное задание» пожилая женщина так вжилась в роль, что перепугала всю съемочную группу

В 1980-ом году знаменитый советский актер и режиссер Евгений Матвеев снимает фильм «Особо важное задание», посвященный Великой Отечественной войне. События картины берут свое начало в 1940-ом, когда одному из авиационных заводов поручается в максимально короткие сроки наладить производство штурмовика ИЛ-2.
После выпуска первого самолета, начальник производства Сергей Алексеевич Кириллов отправляется с супругой в Крым, где их застает война.
Вскоре он получает новое задание - эвакуировать рабочих и все необходимое оборудование за Волгу, чтобы фактически на пустом месте развернуть новое производство и продолжить выпуск истребителей.
Часть сцен съемочная группа решила снимать на местах реальных событий. К примеру, эпизод с бегством мирных граждан через понтонный мост и атаку немецкой авиации снимали у села Семилуки, расположенного неподалеку от Воронежа.
Для показа всей драматичности эпизода киногруппе пришлось собрать внушительную массовку. В основном многочисленных беженцев играли простые люди, проживающие в соседних селах. По итогу создателям фильма удалось собрать около сотни человек разных возрастов. Примечательно, что часть местных жителей, особенно преклонного возраста, еще помнили о всех ужасах войны.
После сбора массовки режиссер Евгений Матвеев выступил с пламенной речью, детально рассказывая людям о предстоящей задаче:
- «Сейчас полетят немецкие самолеты и будут бомбить. На месте работают пиротехники, поэтому будет много огня и дыма - вы не пугайтесь. Но во время происходящего поступайте так, словно вас настигла война - во время налетов разбегайтесь по полю, падайте на землю, закрывайте голову, находите укрытие в канавах...»
Наставления режиссера люди поняли правильно. Добравшись до моста началась съемка. Появились фашистские самолеты и начали атаковать сельчан. Те в совершенно естественной манере стали разбегаться в разные стороны и падать. На месте съемки начали раздаваться громкие взрывы, среди которых слышались абсолютно не наигранные матерные слова.
Несколько минут немецкие самолеты бомбили, а наши беженцы спасали свои жизни. Все это на фоне взрывов, огня и дыма. Вскоре Матвеев просмотрел получившиеся дубли и остался доволен. Однако для надежности он решил сделать еще несколько. Режиссер дал массовке время на отдых, а после выдвинул ее на исходные позиции.
Внезапно в глаза Евгению Семеновичу бросилась пожилая женщина, которая продолжала неподвижно лежать в канаве. Тут режиссер разволновался - вдруг старушке стало плохо или она вообще умерла от испуга? Ведь огня и громких взрывов было предостаточно. Может сердце не выдержало? Ассистенты режиссера подбежали к старушке, с которой, к счастью, все было в порядке.
Разумеется, ей сразу задали вопрос, почему она продолжает лежать в канаве? На что пожилая женщина ответила: - «В войну во время налетов мы всегда прятались до наступления темноты...»
Вот так, самая простая воронежская крестьянка сыграла свою роль, по просьбе киногруппы максимально приблизив ее к реальной жизни.
Источник:
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