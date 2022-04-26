На съемках фильма «Особо важное задание» пожилая женщина так вжилась в роль, что перепугала всю съемочную группу

Часть сцен съемочная группа решила снимать на местах реальных событий. К примеру, эпизод с бегством мирных граждан через понтонный мост и атаку немецкой авиации снимали у села Семилуки, расположенного неподалеку от Воронежа.

Для показа всей драматичности эпизода киногруппе пришлось собрать внушительную массовку. В основном многочисленных беженцев играли простые люди, проживающие в соседних селах. По итогу создателям фильма удалось собрать около сотни человек разных возрастов. Примечательно, что часть местных жителей, особенно преклонного возраста, еще помнили о всех ужасах войны.