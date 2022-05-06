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Что стало с Гансом Ландой после событий фильма "Бесславные ублюдки"

Что стало с Гансом Ландой после событий фильма "Бесславные ублюдки"

Автор:
06 мая 2022 09:38
Сообщество : Кино
Метки: Бесславные ублюдки   актер   кино   роль   факты   фильм   фото   
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Культовый фильм Квентина Тарантино познакомил зрителей с одним из самых страшных злодеев в истории кино. Но финал картины не дает ответа на вопрос, что же случилось с Гансом Ландой по окончании войны.

Квентин Тарантино - самобытнейший современный режиссер, чей авторский стиль виден в любом жанре кинематографа. Не стала исключением и так называемая "альтернативная история", к которой постановщик обратился в "Бесславных ублюдках" и "Однажды... в Голливуде". В картине о Второй Мировой войне, например, параллельно рассказываются две истории, объединенные общей целью: убить как можно больше нацистов, включая самого Гитлера. И ведь получилось!

Отряд "Ублюдков" под предводительством лейтенанта Альдо Рейна (Брэд Питт) и владелица кинотеатра Шошанна Дрейфус (Мелани Лоран) одновременно противостоят коварному штандартенфюреру СС Гансу Ланде (Кристоф Вальц). Гитлер - важнейшая цель, но именно Ланда стал главным злодеем всей истории, благодаря виртуозному сценарию Тарантино и гениальной актерской игре Вальца.

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В финале "Бесславных ублюдков", когда кажется, что Ланда все-таки победил, Альдо Рейн припас для врага своеобразный сюрприз. Лейтенант согласился пойти на сделку с Ландой, но, оказавшись на территории союзных войск, вырезал на лбу у нациста свастику, назвав свое творение "шедевром". После этого Рейн отпустил Ланду на все четыре стороны, но очевидно, что далеко с таким "сувениром" уйти не получится. Многих зрителей волновал вопрос, что же конкретно стало с нацистом дальше, и информация, полученная из первых рук, многих удивит.

Воображение зрителей - это хорошо, но у Тарантино есть конкретный взгляд на судьбу Ганса Ланды. В 2020 году режиссер стал гостем подкаста Happy Sad Confused, где поделился подробностями о дальнейшей жизни нациста. По словам Тарантино, Ланду помиловали за его участие в прекращении Второй Мировой войны и за то, что "он и Альдо Рейн свергли Гитлера". Спустя десятилетия Ланда поселился на острове Нантакет у восточного побережья США, где начал новую карьеру детектива-любителя. Кроме прочего, ему пришлось носить низкую челку, чтобы скрыть печально известный шрам на лбу.

Также Тарантино рассказал, что у него была идея сериала "Загадки Ганса Ланды" о приключениях новоиспеченного детектива на острове Нантакет, но вряд ли ее удастся реализовать. К тому же, подобная история могла "улучшить" моральный облик нациста в глазах публики, что было бы не совсем правильно. Так или иначе, зрителям не запрещается фантазировать на тему того, что случилось с Ландой после финальных титров "Бесславных ублюдков" и до его жизни на острове.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бесславные ублюдки   актер   кино   роль   факты   фильм   фото   
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3  комментария
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DHC 2 часа назад
Превосходная игра Вальца. Мне аж самому его хотелось прибить, при просмотре фильма.
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