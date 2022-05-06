Что стало с Гансом Ландой после событий фильма "Бесславные ублюдки"

Воображение зрителей - это хорошо, но у Тарантино есть конкретный взгляд на судьбу Ганса Ланды. В 2020 году режиссер стал гостем подкаста Happy Sad Confused, где поделился подробностями о дальнейшей жизни нациста. По словам Тарантино, Ланду помиловали за его участие в прекращении Второй Мировой войны и за то, что "он и Альдо Рейн свергли Гитлера". Спустя десятилетия Ланда поселился на острове Нантакет у восточного побережья США, где начал новую карьеру детектива-любителя. Кроме прочего, ему пришлось носить низкую челку, чтобы скрыть печально известный шрам на лбу.

Также Тарантино рассказал, что у него была идея сериала "Загадки Ганса Ланды" о приключениях новоиспеченного детектива на острове Нантакет, но вряд ли ее удастся реализовать. К тому же, подобная история могла "улучшить" моральный облик нациста в глазах публики, что было бы не совсем правильно. Так или иначе, зрителям не запрещается фантазировать на тему того, что случилось с Ландой после финальных титров "Бесславных ублюдков" и до его жизни на острове.