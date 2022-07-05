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Путешествие к заброшенному «Мачу-Пикчу» Дагестана

Путешествие к заброшенному «Мачу-Пикчу» Дагестана

Автор:
05 июля 2022 22:02
Сообщество : Путешествия
Метки: аул   дагестан   интересное   путешествия   путешествия по россии   чох   
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Путешественник и журналист Джеймс Каунт побывал в знаменитом ауле Чох в Дагестане и поделился фотографиями удивительного заброшенного поселения Гамсутль, в шутку прозванного дагестанским «Мачу-Пикчу».

«Я направился в горы, чтобы провести время в высокогорном селе Чох, где Заур Цохолов с семьей построили прекрасный гостевой домик, — пишет Джеймс. — Здесь вы можете познакомиться с культурой и историей его народа, аварцев и посетить удивительное заброшенное поселение Гамсутль, которое дерзко прозвали «Мачу-Пикчу» Дагестана».

«Из близлежащего села Чох, которое славится своими чемпионами по борьбе и ММА, мы отправились на этих классических русских джипах так далеко, как позволяла дорога».

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«После недолгой прогулки по пышным зеленым горам в поле нашего зрения появилось заброшенное горное село Гамсутль».

«Последний житель изолированного села умер несколько лет назад, оставив после себя жутковатый город-призрак, в котором почти не бывает посетителей».

«Здесь можно свободно прогуляться среди обваливающихся зданий, пока над головой парят величественные орлы».

«После распада Советского Союза многие жители сельской местности лишились средств к существованию, и молодежь уехала в города в поисках работы».

«В некоторых зданиях до сих пор остались реликвии советских времен и личное имущество жителей».

«Рядом с деревней находятся удивительные пещеры с бушующим водопадом внутри».

«На этом фото я одет в традиционную аварскую одежду. В Чохе вы можете остановиться у Заура и его семьи — у них есть уютный гостевой домик, где вас угостят свежей бараниной, хинкали и лучшим сырным хлебом в вашей жизни. Для тех, кто любит отклониться от известного маршрута — в Дагестане есть всё!».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аул   дагестан   интересное   путешествия   путешествия по россии   чох   
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