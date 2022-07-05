Путешествие к заброшенному «Мачу-Пикчу» Дагестана

Путешественник и журналист Джеймс Каунт побывал в знаменитом ауле Чох в Дагестане и поделился фотографиями удивительного заброшенного поселения Гамсутль, в шутку прозванного дагестанским «Мачу-Пикчу».
«Я направился в горы, чтобы провести время в высокогорном селе Чох, где Заур Цохолов с семьей построили прекрасный гостевой домик, — пишет Джеймс. — Здесь вы можете познакомиться с культурой и историей его народа, аварцев и посетить удивительное заброшенное поселение Гамсутль, которое дерзко прозвали «Мачу-Пикчу» Дагестана».
«Из близлежащего села Чох, которое славится своими чемпионами по борьбе и ММА, мы отправились на этих классических русских джипах так далеко, как позволяла дорога».
«После недолгой прогулки по пышным зеленым горам в поле нашего зрения появилось заброшенное горное село Гамсутль».
«Последний житель изолированного села умер несколько лет назад, оставив после себя жутковатый город-призрак, в котором почти не бывает посетителей».
«Здесь можно свободно прогуляться среди обваливающихся зданий, пока над головой парят величественные орлы».
«После распада Советского Союза многие жители сельской местности лишились средств к существованию, и молодежь уехала в города в поисках работы».
«В некоторых зданиях до сих пор остались реликвии советских времен и личное имущество жителей».
«Рядом с деревней находятся удивительные пещеры с бушующим водопадом внутри».
«На этом фото я одет в традиционную аварскую одежду. В Чохе вы можете остановиться у Заура и его семьи — у них есть уютный гостевой домик, где вас угостят свежей бараниной, хинкали и лучшим сырным хлебом в вашей жизни. Для тех, кто любит отклониться от известного маршрута — в Дагестане есть всё!».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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