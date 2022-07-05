Путешествие к заброшенному «Мачу-Пикчу» Дагестана

«На этом фото я одет в традиционную аварскую одежду. В Чохе вы можете остановиться у Заура и его семьи — у них есть уютный гостевой домик, где вас угостят свежей бараниной, хинкали и лучшим сырным хлебом в вашей жизни. Для тех, кто любит отклониться от известного маршрута — в Дагестане есть всё!».