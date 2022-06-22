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Странные правила этикета разных стран

Странные правила этикета разных стран

Автор:
22 июня 2022 18:52
Сообщество : Путешествия
Метки: Еда   интересное   мир   правила   путешествия   традиции   туризм   
741
10
Приезжая в разные страны стоит знать правила поведения в них, чтобы случайно не попасть впросак не с тем жестом или словом. Оно может касаться всего - от одежды до этикета.
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Источник:

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Метки: Еда   интересное   мир   правила   путешествия   традиции   туризм   
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6  комментариев
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28k
Владимир 55 минут назад
Во Франции жрут как не в себя, так то. И бухают как сволочи.
Впрочем чего еще ждать от арабов?
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4k
Умница-красавица 5 минут назад
Порции во Франции небольшие, зато дорогие, а французы-наредкость жадный народ. Вот и мусолят несчастную чашечку кофе, потому что заказать что-то посерьезнее жаба душит.
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1k
an-bask Полчаса назад
Япония - молодцы!
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14k
Алекс Полчаса назад
Бедуины не перестанут наливать тебе кофе, пока не взболтаешь чашку
- вот спасибо! как раз хотел с бедуинами кофейка погонять....
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2k
poбт 54 минуты назад
"чистая тарелка может оскорбить хозяина"
пустая, а не чистая
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