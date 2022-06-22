Странные правила этикета разных стран

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Приезжая в разные страны стоит знать правила поведения в них, чтобы случайно не попасть впросак не с тем жестом или словом. Оно может касаться всего - от одежды до этикета.
Частенько эти правила могут быть очень странными, но с другой стороны, некоторые русские традиции, наверное, тоже могут показаться весьма экстравагантными.
В определённых странах (Северная Африка, Филиппины, некоторые регионы Китая) чистая тарелка может оскорбить хозяина
По правилам, он должен снова наполнить тарелку гостя, если он съест её полностью. И когда в тарелке остаётся немножко еды, то понятно, что гость наелся. А чистая тарелка расценится хозяином так, что его считают жадным.
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В Италии попросить к блюду ещё сыра - это оскорбить повара
Но никто не жаловался пока на его количество. Многие блюда с пастой просто-напросто не предназначены для пармезана. В Риме, к примеру, традиционный сыр - это пекорино. Его добавляют во многие классические рецепты пасты. И ещё одно правило: если тебе этого не предлагают - не проси.
В Казахстане подают чай в чашках, наполненных лишь наполовину
Не стоит это комментировать и просить долить, потому что полная чашка означает, что хозяин очень ждёт твоего ухода.
В Корее нельзя начинать есть пока самый старший из сидящих за столом не приступит к трапезе
А если начать есть раньше остальных, то можно смело остаться вообще без еды.
В Японии никогда не оставляют чаевых
Официант начнёт спрашивать, почему и зачем ему оставили лишние деньги. Больше того - чаевые могут расцениться как подачка из жалости или оскорбление. Если хочется поблагодарить, то лучше сделать маленький подарок или положить деньги в конверт и только после этого отдать официанту.
В Китае никогда не режут длинную лапшу во время еды
Так как лапша - это символ долголетия. Разрезая её, ты укорачиваешь себе жизнь.
Бедуины не перестанут наливать тебе кофе, пока не взболтаешь чашку
Её нужно два-три раза наклонить, прежде чем отдавать.
На юге Индии нельзя даже касаться тарелки левой рукой во время еды
Левая рука считается нечистой и ассоциируется с некоторыми функциями нашего организма. И также нельзя передавать важные документы той же левой рукой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Еда интересное мир правила путешествия традиции туризм
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Впрочем чего еще ждать от арабов?
- вот спасибо! как раз хотел с бедуинами кофейка погонять....
пустая, а не чистая