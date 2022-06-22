Странные правила этикета разных стран

Но никто не жаловался пока на его количество. Многие блюда с пастой просто-напросто не предназначены для пармезана. В Риме, к примеру, традиционный сыр - это пекорино. Его добавляют во многие классические рецепты пасты. И ещё одно правило: если тебе этого не предлагают - не проси.