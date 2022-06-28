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Фотографии, которые хочется рассматривать

Фотографии, которые хочется рассматривать

Автор:
28 июня 2022 20:03
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   искусство   путешествия   снимки   творчество   фото   фотохудожники   
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Фотография давно уже стала не просто способом фиксировать важные события в жизни, а стала настоящим искусством.
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Источник:

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Метки: интересное   искусство   путешествия   снимки   творчество   фото   фотохудожники   
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