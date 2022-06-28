Фотографии, которые хочется рассматривать

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Фотография давно уже стала не просто способом фиксировать важные события в жизни, а стала настоящим искусством.
Эти работы стали призёрами конкурса Fine Art Photography Awards. Тут есть и одиночные снимки, и проекты. Удачный снимок хоть раз в жизни может сделать любой человек, а вот серия или проект - это полноценная работа.
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Stefano Gardel.
"Как чье-то душевное состояние отражается на осанке и темпе ходьбы? Эта серия, изолируя предмет, пытается показать, что чьи-то мысли в конце концов легко видны..."
"Как чье-то душевное состояние отражается на осанке и темпе ходьбы? Эта серия, изолируя предмет, пытается показать, что чьи-то мысли в конце концов легко видны..."
Can Azizoglu.
"Мы с друзьями пошли на фермерский рынок в Лос-Анджелесе. За обеденным столом все смотрели в свои телефоны. Мне это не нравилось, я просил всех убрать телефоны. Никто не слушал. Я вышел из-за стола и заметил схожий с моей ситуацией сюжет. Думаю, и для ребенка, и для меня жизнь пошла не по нашему сценарию."
"Мы с друзьями пошли на фермерский рынок в Лос-Анджелесе. За обеденным столом все смотрели в свои телефоны. Мне это не нравилось, я просил всех убрать телефоны. Никто не слушал. Я вышел из-за стола и заметил схожий с моей ситуацией сюжет. Думаю, и для ребенка, и для меня жизнь пошла не по нашему сценарию."
Joe Ruckli.
"Меня давно привлекал австралийский свет, где тротуар превращается в сверхъестественную сцену, на которой персонажи на мгновение появляются и исчезают. Отражаясь в окнах и стенах города, он отбрасывает и жалюзи, и омывает тротуар. Направленный только случайностью, я ждал, когда эти безымянные главные герои окажутся в центре внимания."
"Меня давно привлекал австралийский свет, где тротуар превращается в сверхъестественную сцену, на которой персонажи на мгновение появляются и исчезают. Отражаясь в окнах и стенах города, он отбрасывает и жалюзи, и омывает тротуар. Направленный только случайностью, я ждал, когда эти безымянные главные герои окажутся в центре внимания."
Skander Khlif.
"Художественная фотография преследует цель показать нечто большее, чем просто реалистичное изображение предмета. В результате получается фотография, которую можно использовать в качестве декора. Сама по себе стрит-фотография — это уникальные откровенные моменты, где визуальная красота в основном имеет второстепенное значение. В своей работе я ищу смесь того и другого, неповторимую и откровенную повседневную красоту! Тратить часы в ожидании идеального визуального момента - вот как я провожу часть своей жизни".
"Художественная фотография преследует цель показать нечто большее, чем просто реалистичное изображение предмета. В результате получается фотография, которую можно использовать в качестве декора. Сама по себе стрит-фотография — это уникальные откровенные моменты, где визуальная красота в основном имеет второстепенное значение. В своей работе я ищу смесь того и другого, неповторимую и откровенную повседневную красоту! Тратить часы в ожидании идеального визуального момента - вот как я провожу часть своей жизни".
Stanislav Sitnikov.
"На снимках я стараюсь увидеть и показать город здесь и сейчас. Пытаясь сделать живую, уличную фотографию, я хочу передать ощущения места, городской ритм, его атмосферу. Я снимаю маленькие истории большого города."
"На снимках я стараюсь увидеть и показать город здесь и сейчас. Пытаясь сделать живую, уличную фотографию, я хочу передать ощущения места, городской ритм, его атмосферу. Я снимаю маленькие истории большого города."
Источник:
АНТИФИШКИ
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