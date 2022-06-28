Фотографии, которые хочется рассматривать

Can Azizoglu.



"Мы с друзьями пошли на фермерский рынок в Лос-Анджелесе. За обеденным столом все смотрели в свои телефоны. Мне это не нравилось, я просил всех убрать телефоны. Никто не слушал. Я вышел из-за стола и заметил схожий с моей ситуацией сюжет. Думаю, и для ребенка, и для меня жизнь пошла не по нашему сценарию."