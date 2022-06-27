Еда на Тайване со странными названиями

Также его называют бабл-ти или чай с жемчужным молоком.

Но в составе не всегда есть молоко, он может также содержать и фруктовый сок, иногда он бывает тёплым, с желе или пудингом. Бобой называют любой напиток, где есть в составе большие шарики из тапиоки. Можно даже выбрать уровень сладости при заказе.

В России такие напитки были очень популярны, но не так, как на Тайване.