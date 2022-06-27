Еда на Тайване со странными названиями

1277
5
Для иностранцев еда этого государства странна во всём - начиная с подачи, заканчивая названиями.
Некоторые вкусовые сочетания могут потрясти неподготовленный европейский желудок. Приправы и добавления всякой живности не каждому могут понравиться, если не знать названия и что они означают.
Боба
Также его называют бабл-ти или чай с жемчужным молоком.
Но в составе не всегда есть молоко, он может также содержать и фруктовый сок, иногда он бывает тёплым, с желе или пудингом. Бобой называют любой напиток, где есть в составе большие шарики из тапиоки. Можно даже выбрать уровень сладости при заказе.
В России такие напитки были очень популярны, но не так, как на Тайване.
Но в составе не всегда есть молоко, он может также содержать и фруктовый сок, иногда он бывает тёплым, с желе или пудингом. Бобой называют любой напиток, где есть в составе большие шарики из тапиоки. Можно даже выбрать уровень сладости при заказе.
В России такие напитки были очень популярны, но не так, как на Тайване.
×
×
Тангхулу
Ощущение, что это должно быть нечто экзотичное, желательно мясное и жареное на гриле. Но это очень простой десерт, который также называют "фруктовый шашлык". Ягоды и фрукты на палочке, покрытые карамелью. Обычно это клубника или помидорки черри с черносливом внутри.
Фрукты могут меняться, но карамельная корочка неизменна.
Фрукты могут меняться, но карамельная корочка неизменна.
А-гей
Лапша с фасолью, тофу и рыбой. Вкус такой же странный, как и название, рецепт был изобретён ещё в в 1965 году, в заведении Original Ah-Gei и оставался неизменным больше 50 лет. Многие считают, что именно в этом заведении у а-гей самый лучший и аутентичный вкус.
Доухуа
В кафе могут предложить такую закуску. Это пудинг из тофу.
Его можно найти не только на Тайване, но и в других азиатских странах. Его могут готовить из овсяных хлопьев, бобов адзуки, тапиоки, бобов мунг, арахиса, миндального или имбирного сиропа. Доухуа можно встретить во многих заведениях, местные его едят в качестве десерта.
Его можно найти не только на Тайване, но и в других азиатских странах. Его могут готовить из овсяных хлопьев, бобов адзуки, тапиоки, бобов мунг, арахиса, миндального или имбирного сиропа. Доухуа можно встретить во многих заведениях, местные его едят в качестве десерта.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Очень странные частные коллекции
- В библиотеке Португалии книги охраняют летучие мыши
- Четырёхтажный иглу на Аляске: удивительный отель
- Почему на Тайване между туалетом и комнатой стеклянная стена?
- Экс-повар Елизаветы II рассказал о её любимом блюде
Метки: Еда Тайвань интересное питание путешествия туризм
Новости партнёров