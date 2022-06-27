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Еда на Тайване со странными названиями

Еда на Тайване со странными названиями

Автор:
27 июня 2022 15:29
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   Тайвань   интересное   питание   путешествия   туризм   
1277
5
Для иностранцев еда этого государства странна во всём - начиная с подачи, заканчивая названиями.
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Источник:

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Метки: Еда   Тайвань   интересное   питание   путешествия   туризм   
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6  комментариев
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1k
Kariya 2 часа назад
И названия и еда как еда, ничего странного типа супа из птичьих слюней.
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39k
Aleksandr 13 минут назад
А это те, кто все это пробовал...
Ссылка youtu.be
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13k
Типа граф 55 минут назад
Ля ну Дохуа ?!
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72
Ame onna Час назад
Чай с фруктовыми шариками и фруктовые шашлычки, пожалуйста!...
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21k
Serg2001 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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−18
Damvrot 2 часа назад
дохуа агеев
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