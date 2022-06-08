Красоты и чудеса мира: 35 удивительных мест и артефактов со всей планеты

Жизнь полна приключений, нужно лишь немного смелости и капли любопытства, чтобы распахнуть дверь, которая ведет к настоящим чудесам. А для тех, кто пока не готов покинуть зону комфорта, есть популярная Facebook*-страничка «Красоты и чудеса мира», созданная турецким энтузиастом Анатолианом Лео. Здесь, как можно догадаться по названию, собраны удивительные фотографии и факты со всех уголков нашей планеты.