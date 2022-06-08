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Красоты и чудеса мира: 35 удивительных мест и артефактов со всей планеты

Красоты и чудеса мира: 35 удивительных мест и артефактов со всей планеты

Автор:
08 июня 2022 23:58
Сообщество : Путешествия
Метки: Фотоподборка   вокруг света   интересное   познавательно   путешествия   факты   
1383
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Жизнь полна приключений, нужно лишь немного смелости и капли любопытства, чтобы распахнуть дверь, которая ведет к настоящим чудесам. А для тех, кто пока не готов покинуть зону комфорта, есть популярная Facebook*-страничка «Красоты и чудеса мира», созданная турецким энтузиастом Анатолианом Лео. Здесь, как можно догадаться по названию, собраны удивительные фотографии и факты со всех уголков нашей планеты.

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2. Монастырь Сакья. Библиотека была обнаружена в Тибете за огромной стеной (60 метров в длину и 10 метров в высоту). Она содержит 84 000 секретных рукописей, включающих историю человечества более 1000 лет назад.

3. Японцы уже 700 лет производят древесину, не вырубая деревьев. В 14 веке в Японии зародилась необыкновенная техника дайсуги. Дайсуги предусматривает, что деревья сажают для будущих поколений и не вырубают, а обрезают, как будто гигантские деревья бонсай. Если применить эту технику к кедрам, можно получить однородную, прямую древесину без сучков, практически идеальную для строительства.

8. На первом снимке запечатлена древнегреческая пелика, изображающая женщину-акробата, стреляющую из лука ногами. Артефакт датируется 4 веком до нашей эры. На втором снимке изображена лучница-акробатка на Всемирных играх кочевников 2016 года в Кыргызстане.

14. Аргентинский фермер нашел это семейство гигантских броненосцев (глиптодонов) возрастом 20 000 лет возле реки. Все они смотрели в одном направлении, как будто шли к чему-то; самый большой из них был размером с автомобиль Volkswagen Beetle, и считается, что они весили около 2 тонн.

19. Группа археологов под руководством профессора Куталмыша Геркая из Университета Анкары в Турции обнаружила три древнегреческие мозаики в турецком городе Зевгма, недалеко от границы с Сирией.

27. Военный корабль «Ваза» затонул во время его первого путешествия в Стокгольм в 1628 году. После 333 лет на дне моря впечатляющий военный корабль был восстановлен и смог продолжить свое путешествие. Сегодня «Ваза» является единственным сохранившимся парусным кораблем 17-го века, и им можно полюбоваться в музее, специально построенным для него в Стокгольме.

29. Развязка Хисашимичи, построенная с минимальным ущербом для окружающей среды. Этот действительно впечатляющий шедевр инженерии расположен в Хатиодзи, недалеко от Токио, Япония.

30. Высоко в горах джунглей острова Флорес в Индонезии, примерно на высоте 1300 метров, стоит древняя изолированная деревня Ваэ Ребо, последняя в своем роде. Народ манггараи населяет ее почти 2000 лет.

31. Несколько лет назад археологи, проводившие раскопки мегалитической гробницы Монтелирио Толоса (Испания), обнаружила необычный кинжал, сделанный из горного хрусталя.

* Запрещены в РФ
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   вокруг света   интересное   познавательно   путешествия   факты   
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236
Makfatym 7 часов назад
Комментарий к фото
В предыдущем посту круче

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61k
КУЗНЕЦ 4 часа назад
Все эти фотографии - упадничество загнивающего запада...
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236
Makfatym 7 часов назад
Комментарий к фото
«пальменти» ну тут даже добавить нечего...
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