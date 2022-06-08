Красоты и чудеса мира: 35 удивительных мест и артефактов со всей планеты

Жизнь полна приключений, нужно лишь немного смелости и капли любопытства, чтобы распахнуть дверь, которая ведет к настоящим чудесам. А для тех, кто пока не готов покинуть зону комфорта, есть популярная Facebook*-страничка «Красоты и чудеса мира», созданная турецким энтузиастом Анатолианом Лео. Здесь, как можно догадаться по названию, собраны удивительные фотографии и факты со всех уголков нашей планеты.
1. На юго-западе Корейского полуострова, в провинции Чолла-Намдо, есть деревня, в которой время словно остановилось: люди здесь живут как в старину, сохраняя образ жизни своих предков.
2. Монастырь Сакья. Библиотека была обнаружена в Тибете за огромной стеной (60 метров в длину и 10 метров в высоту). Она содержит 84 000 секретных рукописей, включающих историю человечества более 1000 лет назад.
3. Японцы уже 700 лет производят древесину, не вырубая деревьев. В 14 веке в Японии зародилась необыкновенная техника дайсуги. Дайсуги предусматривает, что деревья сажают для будущих поколений и не вырубают, а обрезают, как будто гигантские деревья бонсай. Если применить эту технику к кедрам, можно получить однородную, прямую древесину без сучков, практически идеальную для строительства.
5. Мост, идущий из Швеции, превращается в подводный туннель и снова поднимается на поверхность в Дании. Удивительное чудо инженерии объединяет две страны.
6. «Аллегория Апеннин» — гигантская статуя Джамболоньи, шедевр скульптуры шестнадцатого века, расположенный в нескольких километрах от Флоренции на вилле Пратолино.
7. Этот средневековый дом, расположенный во французской деревне Аржантан, был построен в 1509 году.
8. На первом снимке запечатлена древнегреческая пелика, изображающая женщину-акробата, стреляющую из лука ногами. Артефакт датируется 4 веком до нашей эры. На втором снимке изображена лучница-акробатка на Всемирных играх кочевников 2016 года в Кыргызстане.
13. Кастельфольит-де-ла-Рока, Испания. Этот город построен на базальтовой скале на высоте более 50 метров и простирается на 1 километр в длину.
14. Аргентинский фермер нашел это семейство гигантских броненосцев (глиптодонов) возрастом 20 000 лет возле реки. Все они смотрели в одном направлении, как будто шли к чему-то; самый большой из них был размером с автомобиль Volkswagen Beetle, и считается, что они весили около 2 тонн.
15. Ботанический парк Рио-де-Жанейро, Бразилия. Основанный в 1808 году, он считается одним из самых важных в мире.
17. Народы, живущие в северных регионах и в суровом снежном климате, такие как инуиты, носили резные солнцезащитные очки из китового уса, рога и слоновой кости для защиты глаз
19. Группа археологов под руководством профессора Куталмыша Геркая из Университета Анкары в Турции обнаружила три древнегреческие мозаики в турецком городе Зевгма, недалеко от границы с Сирией.
20. Самый старый в мире сохранившийся ковер, сотканный примерно 2500 лет назад и найденный замороженным в Алтайских горах
21. Пьетрагалла в Базиликате — город фантастических «пальменти». Это пещеры-подвалы в скалах, которые до сих пор используются для хранения вина
27. Военный корабль «Ваза» затонул во время его первого путешествия в Стокгольм в 1628 году. После 333 лет на дне моря впечатляющий военный корабль был восстановлен и смог продолжить свое путешествие. Сегодня «Ваза» является единственным сохранившимся парусным кораблем 17-го века, и им можно полюбоваться в музее, специально построенным для него в Стокгольме.
29. Развязка Хисашимичи, построенная с минимальным ущербом для окружающей среды. Этот действительно впечатляющий шедевр инженерии расположен в Хатиодзи, недалеко от Токио, Япония.
30. Высоко в горах джунглей острова Флорес в Индонезии, примерно на высоте 1300 метров, стоит древняя изолированная деревня Ваэ Ребо, последняя в своем роде. Народ манггараи населяет ее почти 2000 лет.
31. Несколько лет назад археологи, проводившие раскопки мегалитической гробницы Монтелирио Толоса (Испания), обнаружила необычный кинжал, сделанный из горного хрусталя.
33. Святая капелла, часовня в готическом стиле на острове Сите в Париже, где до 14-го века жили короли Франции.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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