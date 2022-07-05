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"Ужас-ужас": В центре Праги подвесили скульптуру "украинской матери"

"Ужас-ужас": В центре Праги подвесили скульптуру "украинской матери"

Автор:
05 июля 2022 11:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вероника Псоткова   Твиттер   искусство   критика   прага   скульптура   украинская мать   
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В центре Праги появилась скульптура украинской матери. Металлическая инсталляция подвешена в воздухе на высоте нескольких метров растяжками в районе шеи, называется «Вінок» и посвящена всем украинским матерям "пострадавшим от российского вторжения".

Западноевропейские культурные деятели хотят славы и хайпа, в связи с чем, без устали продуцируют произведения искусства, одно страшнее другого, "за уши" притягивая их к политической повестке.

Ещё недавно мировая общественность ужасалась памятнику украинской матери, установленному в болгарской Софии и вот новый "шедевр" по мотивам украинского материнства, появился в центре Праги. Творение рук чешской художницы Вероники Псотковой пока впечатляет только автора. По её словам, "Венок символизирует нацию Украины. Кроме того, он связан с солнцем, поэтому девушка с венком олицетворяет восходящее солнце, а также символизирует женственность и молодость".

По данным СМИ, скульптура, изготовленная из тонкого металла, подвешена в воздухе на высоте нескольких метров и расположена по адресу Dlouhá 731/33.

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А вот местные жители и пользователи Twitter и других соцсетей подвергли сомнительное произведение искусства критике. Прохожие так вообще пугаются и называют ЭТО "Медузой Горгоной", "Комком овечьей шерсти" и "Мутантом".

"Пугает меня. Она больше похожа на призрачную ведьму", — признаётся пользователь сети под ником HamlenTyreKurt.

"Это больше украинская Медуза* Горгона или ведьма, пожирающая своих детей", — пишет hamon_elena.

"Должно быть, у них были очень плохие отношения с матерями, раз они создали такое", — делится своим мнением Djuric_ zlatko.

"Да, она больше похожа на демона или Медузу Горгону", — соглашается еще один пользователь.

"Экскурсоводам будет сложно объяснить это", — заключили комментаторы.

Говорят, что в сумерках ОНО ещё страшнее чем днём.

* Медуза признана судом России иноагентом

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вероника Псоткова   Твиттер   искусство   критика   прага   скульптура   украинская мать   
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30  комментариев
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18k
Нагайна 2 часа назад
Вот эту до кучи им надо подарить
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−175
Андрей Юрченко 2 минуты назад
Ну так Родина мать в Волгограде тоже как бы не секси бейби, женщины на таких памятниках не должны быть красотками.
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8k
babsbaberley 8 минут назад
Это чтоб европейцы не спрашивали, почему укрохохлы такие долбанутые.
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28k
Григорий 8 минут назад
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13k
Голос Вселенной 16 минут назад
Как же жалко, смешно и мерзко выглядят все эти подлизнические способы подлизать задницу американцам!.. Как люди, которые сделали "это на веревках", будут уважать себя, как их должны уважать их дети???
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5k
greydemon13 21 минуту назад
Горгоны милые. А это жесть, конечно. На призрака больше похоже.
Горгоны милые. А это жесть, конечно. На призрака больше похоже.Посмотреть
Горгоны милые. А это жесть, конечно. На призрака больше похоже.
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9k
a_komolow 22 минуты назад
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183
Gigantes 43 минуты назад
Полетела Ведьма, бу га га!)))))))
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 48 минут назад
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6k
Slowly 50 минут назад
Слуште, ну это уже вообще лютая дичь. Где предел сумасбродству селюков иже с ними...
У них в ведре походу вечный хеллоуин, полудурки ссука.
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6k
ишты 53 минуты назад
Почему-то сразу возникла стойкая ассоциация. Не с украинскими матерями, а с сим скульптурным шедевром...
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91k
sapér Vodička 56 минут назад
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2k
Pill Час назад
С ума сошли
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1k
Кер Реев Час назад
Дементор это...
Гарри Поттера пересмотрела эта Вероника Псоткова... Всё вторично в их сознании, запутано и гадко.
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8k
Doctor_Lector Час назад
Да это же "призрак Куива"!
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12k
кира Час назад
Ужас ужасный!!! Злобная, агрессивная, просто ведьма, пожирающая людей.
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83
Vladislav Grigorenko Час назад
Скульптура в Софии, скульптура в Праге, кабанчик Микола в Германии - похоже, Европа четко просекает украинский менталитет.
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23k
Сибиряк Час назад
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4k
просто Дмитрий Час назад
не надо винить "художницу" Она так видит Мир
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16k
Дмитрий Час назад
Скульптура называется "Попадание из КПВТ в лоб".
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3k
SandMANn Час назад
На мой взгляд, сей «Вінок» более похож на кошмарный символ украбеженцев для Европы типа «мы с вами навсегда».
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KlyaksaZ

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