"Ужас-ужас": В центре Праги подвесили скульптуру "украинской матери"

В центре Праги появилась скульптура украинской матери. Металлическая инсталляция подвешена в воздухе на высоте нескольких метров растяжками в районе шеи, называется «Вінок» и посвящена всем украинским матерям "пострадавшим от российского вторжения".
Западноевропейские культурные деятели хотят славы и хайпа, в связи с чем, без устали продуцируют произведения искусства, одно страшнее другого, "за уши" притягивая их к политической повестке.
Ещё недавно мировая общественность ужасалась памятнику украинской матери, установленному в болгарской Софии и вот новый "шедевр" по мотивам украинского материнства, появился в центре Праги. Творение рук чешской художницы Вероники Псотковой пока впечатляет только автора. По её словам, "Венок символизирует нацию Украины. Кроме того, он связан с солнцем, поэтому девушка с венком олицетворяет восходящее солнце, а также символизирует женственность и молодость".
По данным СМИ, скульптура, изготовленная из тонкого металла, подвешена в воздухе на высоте нескольких метров и расположена по адресу Dlouhá 731/33.
А вот местные жители и пользователи Twitter и других соцсетей подвергли сомнительное произведение искусства критике. Прохожие так вообще пугаются и называют ЭТО "Медузой Горгоной", "Комком овечьей шерсти" и "Мутантом".
"Пугает меня. Она больше похожа на призрачную ведьму", — признаётся пользователь сети под ником HamlenTyreKurt.
"Это больше украинская Медуза* Горгона или ведьма, пожирающая своих детей", — пишет hamon_elena.
"Должно быть, у них были очень плохие отношения с матерями, раз они создали такое", — делится своим мнением Djuric_ zlatko.
"Да, она больше похожа на демона или Медузу Горгону", — соглашается еще один пользователь.
"Экскурсоводам будет сложно объяснить это", — заключили комментаторы.
Говорят, что в сумерках ОНО ещё страшнее чем днём.
Источник:
АНТИФИШКИ
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У них в ведре походу вечный хеллоуин, полудурки ссука.