"Ужас-ужас": В центре Праги подвесили скульптуру "украинской матери"

Западноевропейские культурные деятели хотят славы и хайпа, в связи с чем, без устали продуцируют произведения искусства, одно страшнее другого, "за уши" притягивая их к политической повестке.

Ещё недавно мировая общественность ужасалась памятнику украинской матери, установленному в болгарской Софии и вот новый "шедевр" по мотивам украинского материнства, появился в центре Праги. Творение рук чешской художницы Вероники Псотковой пока впечатляет только автора. По её словам, "Венок символизирует нацию Украины. Кроме того, он связан с солнцем, поэтому девушка с венком олицетворяет восходящее солнце, а также символизирует женственность и молодость".

По данным СМИ, скульптура, изготовленная из тонкого металла, подвешена в воздухе на высоте нескольких метров и расположена по адресу Dlouhá 731/33.