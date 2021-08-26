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Показалось: статуя Святой Марии

Показалось: статуя Святой Марии (2 фото)

Автор:
26 августа 2021 08:37
Сообщество : Искусство
Метки: Мадонна дель Маре   архитектор   в мире   искусство   показалось   скульптура   фото   
1070
2

Современные архитекторы установили на юге Сардинн крутую скульптуру. Кто-то видит женщину с разведёнными руками, а кто-то половой орган.

Каждый видит то, что хочет видеть.))

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Метки: Мадонна дель Маре   архитектор   в мире   искусство   показалось   скульптура   фото   
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16  комментариев
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2k
friday2009 2 часа назад
Всей Девы или фрагмент?
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6k
Vadim 16 минут назад
А, так это Меркель Марию изображала
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6k
Vadim 18 минут назад
креативные в рено рекламщики
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70k
Иван 18 минут назад
Ссылка youtu.be
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17k
Марина 24 минуты назад
В любом случае это девочка.
"Кто скажет, что это мальчик, пусть первым бросит в меня камень".
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24k
Батончик с маком Полчаса назад
Хотелось бы увидеть обратную сторону, тогда всё станет понятно. Хотя скорее всего там жопа.
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595
робт 37 минут назад
дело не в том что видят
а что автор задумал у себя в башке

сделал 3.14зду, всем сказал что святую марию, а теперь угорает над срачем
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3k
Едондер пуп 42 минуты назад
Просто спонсор - компания "Рено"))
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13k
Patmaz 45 минут назад
- Гусары, МОЛЧАТЬ!!!
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−1
Fedor 56 минут назад
это фиаско
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2k
Sergius SPb Час назад
Кто-то видит женщину с разведёнными руками, а кто-то половой орган
==============================================================
А какая разница?
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32k
Aleksandr Час назад
3,14здатая скульптура!
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238
trancer001 Час назад
Пи$датая статуя
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4k
rutt Час назад
Так и подамал - Дева Мария. Автор, тебе бы это... полюбиться бы.
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8k
Андрей А 2 часа назад
Я так и подумал
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