Показалось: статуя Святой Марии

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Современные архитекторы установили на юге Сардинн крутую скульптуру. Кто-то видит женщину с разведёнными руками, а кто-то половой орган.
Каждый видит то, что хочет видеть.))
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"Кто скажет, что это мальчик, пусть первым бросит в меня камень".
сделал 3.14зду, всем сказал что святую марию, а теперь угорает над срачем
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А какая разница?