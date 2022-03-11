Скульптор создает реалистичные фигуры из велосипедных цепей

108
22
Южнокорейский скульптор Ён-Док Со выбрал для своих работ необычный материал. Он соединяет вместе сотни крошечных металлических деталей, и всё это звенья велосипедных цепей. Получаются поразительно реалистичные фигуры людей, а серебристый материал, переливаясь на свету, подчеркивает их трёхмерность.
Издалека скульптуры кажутся монолитными, а при ближайшем рассмотрении обнаруживается множество отдельных элементов, из которых состоит каждая фигура.
Скульптор считает свой выбор материала символом современной индустриализации и нашего отношения к ней.
×
×
Люди в современном мире связаны как в прямом, так и в переносном смысле, причем связаны цепью, которая обычно предполагает выбор и свободу передвижения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Житель Кубани смастерил из покрышек мифического Леотавра весом полтонны
- Художник рисует невероятно детальные мегаполисы обычной ручкой
- 40+ случаев, когда архитекторы превзошли самих себя
- Скульптор создал сказочный подводный лес у побережья Айя-Напы
- Показалось: статуя Святой Марии
13
Понравилось13
Новости партнёров