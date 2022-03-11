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Скульптор создает реалистичные фигуры из велосипедных цепей

Скульптор создает реалистичные фигуры из велосипедных цепей (22 фото)

Автор:
11 марта 2022 09:00
Сообщество : Искусство
Метки: Скульптуры из цепей   велосипедные запчасти   идея   искусство   красиво   скульптура   
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Южнокорейский скульптор Ён-Док Со выбрал для своих работ необычный материал. Он соединяет вместе сотни крошечных металлических деталей, и всё это звенья велосипедных цепей. Получаются поразительно реалистичные фигуры людей, а серебристый материал, переливаясь на свету, подчеркивает их трёхмерность.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Скульптуры из цепей   велосипедные запчасти   идея   искусство   красиво   скульптура   
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2  комментария
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9k
Павел 46 минут назад
Берешь тётку, обклеиваешь ее цепями, а после вытаскиваешь через дыру в морде, или выжигаешь всё лишнее.
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8k
Ivan 21 минуту назад
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