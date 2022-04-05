Художник манипулирует реальностью в умопомрачительных сюрреалистических скульптурах

Разнообразие творческих работ Цанга демонстрирует его любовь к экспериментам. Однако некоторые черты, объединяют все эти работы. Например, Цанг всегда изображает закрытые глаза, как будто эти люди спят и происходящее с ними — часть сна. В конечном счете, скульптуры художника остаются открытыми для интерпретации, хотя сложно не задуматься о более глубокой внутренней борьбе или эмоциональном элементе этих произведений.