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Художник манипулирует реальностью в умопомрачительных сюрреалистических скульптурах

Художник манипулирует реальностью в умопомрачительных сюрреалистических скульптурах (17 фото)

Автор:
05 апреля 2022 22:33
Сообщество : Искусство
Метки: джонатан цанг   искусство   скульптура   сюрреализм   фарфор   художник   
483
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Скульптур из Гонконга Джонсон Цанг лепит из фарфора необычные шедевры: реалистичные человеческие лица, часто искаженные умопомрачительным образом, напоминают картины сюрреалистов. Глядя на них, можно словно заглянуть в само подсознание Цанга.

Разнообразие творческих работ Цанга демонстрирует его любовь к экспериментам. Однако некоторые черты, объединяют все эти работы. Например, Цанг всегда изображает закрытые глаза, как будто эти люди спят и происходящее с ними — часть сна. В конечном счете, скульптуры художника остаются открытыми для интерпретации, хотя сложно не задуматься о более глубокой внутренней борьбе или эмоциональном элементе этих произведений.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: джонатан цанг   искусство   скульптура   сюрреализм   фарфор   художник   
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2  комментария
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21k
KOSTELLO 3 часа назад
Весьма неплохо
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Veprь Макар 3 часа назад
Художник так видит, но мне почему-то стрёмно встретиться с его взглядом...
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