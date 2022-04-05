Художник манипулирует реальностью в умопомрачительных сюрреалистических скульптурах

Скульптур из Гонконга Джонсон Цанг лепит из фарфора необычные шедевры: реалистичные человеческие лица, часто искаженные умопомрачительным образом, напоминают картины сюрреалистов. Глядя на них, можно словно заглянуть в само подсознание Цанга.
Разнообразие творческих работ Цанга демонстрирует его любовь к экспериментам. Однако некоторые черты, объединяют все эти работы. Например, Цанг всегда изображает закрытые глаза, как будто эти люди спят и происходящее с ними — часть сна. В конечном счете, скульптуры художника остаются открытыми для интерпретации, хотя сложно не задуматься о более глубокой внутренней борьбе или эмоциональном элементе этих произведений.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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