"Страшно-очень-страшно": памятник "Крик украинской матери" в Болгарии напугал пользователей Сети

"Я бы на месте украинок в суд подал за такое", "Настоящее чудовище", "Исчадие ада, слов нет", "Наша "Алёнка" даже симпатичнее была", "Лицезреть такое перед сном не рекомендуется", — высказались комментаторы. "Ладно бы ещё румыны, где-нибудь возле замка Дракулы поставили такое..."