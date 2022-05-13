"Страшно-очень-страшно": памятник "Крик украинской матери" в Болгарии напугал пользователей Сети

В болгарской Софии, в Книжеском саду, прямо напротив мемориала в честь солдат-освободителей Советской армии установили скульптуру под названием "Крик украинской матери". По задумке автора, памятник должен был осуждать российскую военную операцию, но что-то пошло не так.
Неоднозначная скульптура вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Российские, болгарские и даже украинские комментаторы не оценили эстетику фигуры, назвав её чудовищной.
"Я бы на месте украинок в суд подал за такое", "Настоящее чудовище", "Исчадие ада, слов нет", "Наша "Алёнка" даже симпатичнее была", "Лицезреть такое перед сном не рекомендуется", — высказались комментаторы. "Ладно бы ещё румыны, где-нибудь возле замка Дракулы поставили такое..."
Автор скульптуры - Недельчо Костадинов.
"Просто автор сделал статую по мотивам "Игры престолов" несколько лет назад", - пишет одна из пользовательниц украинского сегмента Livejournal.com, - "назвал её "Голый демон", но продать не смог, а тут подоспела Спецоперация.
Как по-нашему, кому-то не дают покоя лавры Мунка с его картиной "Крик", но замах на великое себя не оправдал и получилось то, что получилось.
Источник:
АНТИФИШКИ
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