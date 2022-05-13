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"Страшно-очень-страшно": памятник "Крик украинской матери" в Болгарии напугал пользователей Сети

"Страшно-очень-страшно": памятник "Крик украинской матери" в Болгарии напугал пользователей Сети

Автор:
13 мая 2022 15:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Костадинов   Крик украинской матери   болгария   монумент   скульптура   софия   
6166
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В болгарской Софии, в Книжеском саду, прямо напротив мемориала в честь солдат-освободителей Советской армии установили скульптуру под названием "Крик украинской матери". По задумке автора, памятник должен был осуждать российскую военную операцию, но что-то пошло не так.

Неоднозначная скульптура вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Российские, болгарские и даже украинские комментаторы не оценили эстетику фигуры, назвав её чудовищной.

"Я бы на месте украинок в суд подал за такое", "Настоящее чудовище", "Исчадие ада, слов нет", "Наша "Алёнка" даже симпатичнее была", "Лицезреть такое перед сном не рекомендуется", — высказались комментаторы. "Ладно бы ещё румыны, где-нибудь возле замка Дракулы поставили такое..."

Автор скульптуры - Недельчо Костадинов.

"Просто автор сделал статую по мотивам "Игры престолов" несколько лет назад", - пишет одна из пользовательниц украинского сегмента Livejournal.com, - "назвал её "Голый демон", но продать не смог, а тут подоспела Спецоперация.


Как по-нашему, кому-то не дают покоя лавры Мунка с его картиной "Крик", но замах на великое себя не оправдал и получилось то, что получилось.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Костадинов   Крик украинской матери   болгария   монумент   скульптура   софия   
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47  комментариев
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3k
eugen 3 часа назад
Если поменять название на " Украинка на антироссийских акциях в Европе ", то это произведение искусства заиграет другими красками.
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8k
a_komolow Минуту назад
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2k
elf2000 Минуту назад
У Мунка изображена реакция на крик, а не сам крик.
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16k
alexis 5 минут назад
Она кричит: Коля, вызывай полицию!
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6k
Duckk 16 минут назад
Типичная хохлушка.
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2
Елена 22 минуты назад
Теперь под всеми постами и коментами укропитеков я буду видеть этот шедевр.
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597
GROMOZEKA Полчаса назад
С Голума лепил?

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3k
Frank Borman Полчаса назад
И о чем же кричит хохломамо? "Москаляку на гиляку! Кацапов на ножи!" О чем же еще? На Майдане они об этом кричали.
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6k
ишты 40 минут назад
Для интереса погуглил "рисунки шизофреников" - очень много сходства с сим шедевром. Название гуглить не стал, и так все понятно...
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5k
Джейсон Вурхиз 42 минуты назад
Самка рептилойдов?
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30
Agrippa 54 минуты назад
Фарион позировала?
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34k
Mamin Sibiriak 54 минуты назад
Это после смены на Ленинградке?

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13k
K7OO 57 минут назад
Донбасские матери скульптора не вдохновили за 8 лет? Его вштырило исключительно от украинских, которые в большинстве своем сами сыновей на войну посылают? Да кто бы сомневался..
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995
сергей ремизов Час назад
Жесть конечно .Что они там курят. У нас тоже порой гении нарики, порой проскакивают.
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5k
ZiDAN10 Час назад
Даже ОН охерел!

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2k
Denis Час назад
это кролик из S.T.A.L.K.E.R ????
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385k
Алексей Час назад
ей по ходу что то огромное в зад засунули
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5k
yahaomsk Час назад
чё не так? точная копия мамы бандеровца
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939
igor t 2 часа назад
По результатам просмотра картинки образовалось неплохое название для спецоперации "Изгнание демонов".
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1k
Sergius SPb 2 часа назад
- Хохлы до войны. Мы на страже границ ЕС и всего дем. мира. У нас самая сильная армия.
- Хохлы в войне. А-а-а,помогите, спасите. Убивают гражданских. Агрессор терпит поражение.
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876
Татьяна Баженова 2 часа назад
Какое-то неандертальское чудовище!
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