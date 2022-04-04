Датский скульптор приглашает в страну троллей

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В большинстве сказок сказках тролли оказываются злодеями, но в творчестве художника Томаса Дамбо это не так. Датский скульптор создает монументальных нежных великанов с добрыми глазами, которые бродят по лесам и другим местам по всему миру. Доброжелательные существа сделаны из переработанной древесины, веток и мусора.
Тролли Томаса Дамбо, датского скульптора, творящего своих сказочных существ из мусора и старого дерева, сделаны из жестких деревяшек и камней, но по натуре они добряки. У них добрые глаза и милые улыбки, и они ни за что не напугают посетителей лесов и парков.
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Чтобы собирать своих троллей, рост которых составляет 10-15 метров, Дамбо собирает целую команду. Сам скульптор строит каркас для фигуры, а группа местных волонтеров закрепляет сотни деталей, составляющих персонажа. Транспортировочные поддоны - паллеты оказались одним из самых полезных материалов для Дамбо, поскольку их легко достать: множество торговых компаний с готовностью избавляются от них. Художник называет процесс сотворения красоты «изменением роли мусора», превращением того, что когда-то предназначалось для свалки, в защитника земли.
Персонажи, которых создает Дамбо, всегда связаны характером с тем местом, в котором они будут построены. Исак Каменное Сердце, тролль из Брекенриджа, штат Колорадо, был создан, когда скульптор вдохновился историей добычи полезных ископаемых штата. Исак сидит на земле, складывая камни, и в конечном итоге «пытается построить новую маленькую гору, потому что ему грустно, что старая гора разрушена». Сразу после своего появления тролль стал чрезвычайно популярен, и его пришлось убрать из-за слишком большого количества людей, пытающихся сделать с ним селфи.
Несмотря на безвременную кончину Исака ХКаменное Сердце, мысль о том, что зрители должны будут специально отправиться в какое-то красивое место и приложить усилия, чтобы найти тролля, вдохновляет Дамбо в его работе. Он хочет, чтобы люди наслаждались его скульптурами, а также ценили природу, в которой обитают эти огромные фигуры. Если им напомнить, что эти места существуют, надеется скульптор, они приложат больше усилий, чтобы защитить их, как и тролли.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Томас Дамбо вторичная переработка искусство сказочные великаны скульптура творчество тролли экология
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