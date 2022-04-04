Датский скульптор приглашает в страну троллей

Несмотря на безвременную кончину Исака ХКаменное Сердце, мысль о том, что зрители должны будут специально отправиться в какое-то красивое место и приложить усилия, чтобы найти тролля, вдохновляет Дамбо в его работе. Он хочет, чтобы люди наслаждались его скульптурами, а также ценили природу, в которой обитают эти огромные фигуры. Если им напомнить, что эти места существуют, надеется скульптор, они приложат больше усилий, чтобы защитить их, как и тролли.