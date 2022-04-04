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Датский скульптор приглашает в страну троллей

Датский скульптор приглашает в страну троллей (18 фото)

Автор:
04 апреля 2022 12:31
Сообщество : Искусство
Метки: Томас Дамбо   вторичная переработка   искусство   сказочные великаны   скульптура   творчество   тролли   экология   
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В большинстве сказок сказках тролли оказываются злодеями, но в творчестве художника Томаса Дамбо это не так. Датский скульптор создает монументальных нежных великанов с добрыми глазами, которые бродят по лесам и другим местам по всему миру. Доброжелательные существа сделаны из переработанной древесины, веток и мусора.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Томас Дамбо   вторичная переработка   искусство   сказочные великаны   скульптура   творчество   тролли   экология   
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