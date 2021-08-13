Житель Кубани смастерил из покрышек мифического Леотавра весом полтонны

«Я самоучка, но в этом деле давно, работаю с разными материалами. Всё, что можно порезать или вылепить, — всё пробую. Покрышки — это не проблема, бесплатно отдают старые шины на любом автосервисе, шиномонтажке.



Леотавра сделал на энтузиазме, для себя, но если появятся желающие — продам. Но на его месте появится что-то другое. Следующую скульптуру начну делать весной», - рассказал Валерий.