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Житель Кубани смастерил из покрышек мифического Леотавра весом полтонны

Житель Кубани смастерил из покрышек мифического Леотавра весом полтонны (10 фото + 1 видео)

Автор:
13 августа 2021 11:18
Сообщество : Искусство
Метки: Леотавр   искусство   краснодарский край   покрышки   скульптура   фото   
848
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Это вам не гуси-лебеди из использованных шин. В руках мастера и покрышки превращаются в произведение искусства.

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Метки: Леотавр   искусство   краснодарский край   покрышки   скульптура   фото   
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5k
Борис Карабанов Час назад
Лебеди эволюционируют.
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932
Алксандр Шевченко 11 минут назад
Вот кого нужно поддерживать, а не афффторам "Аленушки" платить. Человек из говна палок, конфетку сделал.

Таланты нужно продвигать - бездарности пробьются сами.
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manul74 53 минуты назад
талантище!!!!
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Татьяна Юсова Час назад
Талантливый парень!
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Broscan Час назад
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