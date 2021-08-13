Житель Кубани смастерил из покрышек мифического Леотавра весом полтонны

Это вам не гуси-лебеди из использованных шин. В руках мастера и покрышки превращаются в произведение искусства.
Жители Кубани в последнее время удивляют оригинальными решениями в своем стремлении к прекрасному. Три дня назад в Краснодаре появилась аллея со скульптурами, изображающими персонажей ругательного фольклора, а сегодня житель хутора Вербовой представил публике огромного Леотавра (человекольва) из автомобильных покрышек.
Эта скульптура качественно отличается от поделок из использованных шин, которые мы привыкли видеть у подъездов домов
Автор удивительной скульптуры Валерий Кудрин рассказал, что потратил на создание мифического существа 60 автомобильных и велосипедных покрышек, несколько профильных труб, проволоку и арматуру. По его словам, он работал над своим произведением полтора месяца, и при этом не использовал хитрых инструментов - только нож, топор, сварочный аппарат, болгарку и шуруповёрт.
«Я самоучка, но в этом деле давно, работаю с разными материалами. Всё, что можно порезать или вылепить, — всё пробую. Покрышки — это не проблема, бесплатно отдают старые шины на любом автосервисе, шиномонтажке.
Леотавра сделал на энтузиазме, для себя, но если появятся желающие — продам. Но на его месте появится что-то другое. Следующую скульптуру начну делать весной», - рассказал Валерий.
Для самоучки получилось весьма неплохо. Хотя сам Валерий шутя называет свою работу "топорной", поскольку топор был его основным инструментом.
Высота скульптуры составляет 4 метра, вес - добрых полтонны. По словам Валерия, конструкция Леотавра очень прочная и способна выдержать вес нескольких "наездников".
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И к слову, это не первая скульптура из автомобильных шин, изготовленная Валерием Кудриным. В парк-отеле города Миллерово Ростовской области находится еще одно его "покрышечное" творение. Это очередное фантастическое и устрашающее существо - огромный человекоподобный ящер, застывший в момент яростной атаки.
Судя по Instagram Валерия, мифические существа и батальные сцены - основные мотивы его творчества.
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