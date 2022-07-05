20 смешных кошачьих эмоций, в которых вы наверняка узнаете себя

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Эти животные такие милые: они нас смешат, мы их обожаем, заботимся о них, ласкаем и тискаем, наверно за то, что порой они, своими эмоциями, безумно похожи на нас с вами.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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