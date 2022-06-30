Настырный "магнитный кусь" кота

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Упрямый рыжий кот решил во что бы то ни стало покусать хозяйку. Рука девушки будто притягивала его зубы!
Коты бывают очень настойчивыми, а пушистик из этого видео — настоящий чемпион в упрямстве и назойливости. Своими настырными кусаниями он может кого угодно довести до белого каления: ведь он совершенно не умеет останавливаться.
Рука хозяйки притягивает зубы кота, будто магнит, и ничто не способно их удержать. Кажется, придется владельцам этого маленького хищника купить (или сшить) для него маленький намордник. Иначе он превратит руку девушки в решето.
Источник:
АНТИФИШКИ
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