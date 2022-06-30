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Настырный "магнитный кусь" кота

Настырный "магнитный кусь" кота

Автор:
30 июня 2022 08:28
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   животные   коты   прикол   укус   
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Упрямый рыжий кот решил во что бы то ни стало покусать хозяйку. Рука девушки будто притягивала его зубы!

Источник:

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Метки: Юмор   видео   животные   коты   прикол   укус   
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3  комментария
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3k
perekrestok Час назад
Да просто играется котейка. Все же по природе он хищник. Вот инстинкты и проявляются.
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131
ghor Минуту назад
Таким образом кот демонстрирует своё главенство. Мой кот так же кусает руки моего сына. Они постоянно соперничают в главенстве. Но стоит мне поднести руку, кот лизнёт её и успокаивается. Потянется сын, всё начинается с начало. Животное всегда выстраивает иерархию и беда, если главой он чувствует только себя.
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4k
Александр Суровый 51 минуту назад
Не любят коты, чтобы на них складывали что-либо... А тут почти зажала рукой и решила, что КОТ будет это терпеть.
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