14 фотографий, которые доказывают, что несколько котов лучше, чем один

Коты могут быть ласковыми, а могут, наоборот, забавно злиться от прикосновений хозяина. Эти хвостатые — игривые создания. Они сами себе на уме и любят хулиганить. Многие люди обожают их, ведь котик в доме — это всегда радость. Ну, а если их несколько — то позитивных эмоций еще больше. Поэтому некоторым людям недостаточно одного усатого, и они заводят сразу двух, трех и даже пять. Да и питомцам так веселее: всегда есть товарищ для игр.



Стоит хозяину этой кошачьей банды задержаться с работы, как хвостатые встречают его такими взглядами





«Человек, нам вообще-то еще час назад обедать пора было. Ты почему так долго?»