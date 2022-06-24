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Сообщество Без кота и жизнь не та 1336 постов • 439 подписчиков подписаться
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14 фотографий, которые доказывают, что несколько котов лучше, чем один

14 фотографий, которые доказывают, что несколько котов лучше, чем один

Автор:
24 июня 2022 08:27
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   в мире   животные   коты   подборка   позитив   прикол   
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Один кот — хорошо, а два — ещё лучше! В продолжении поста Подборка фотографий, которая доказывает, что котиков много не бывает.

Коты могут быть ласковыми, а могут, наоборот, забавно злиться от прикосновений хозяина. Эти хвостатые — игривые создания. Они сами себе на уме и любят хулиганить. Многие люди обожают их, ведь котик в доме — это всегда радость. Ну, а если их несколько — то позитивных эмоций еще больше. Поэтому некоторым людям недостаточно одного усатого, и они заводят сразу двух, трех и даже пять. Да и питомцам так веселее: всегда есть товарищ для игр.

Стоит хозяину этой кошачьей банды задержаться с работы, как хвостатые встречают его такими взглядами


«Человек, нам вообще-то еще час назад обедать пора было. Ты почему так долго?»

×
×

Эти двое явно чем-то занимались, а хозяйка им помешала


«Ну, что смотришь? Мы просто разминаемся».

Вот сразу видно, что это два брата


Они не только внешне похожи, но и привычки у них одинаковые.

В этом стеллаже пустует одна ячейка


Надо еще одного пушистика завести, чтобы всё было идеально заполнено.

Битва двух пушистых титанов


Эти двое живут вместе, но, как и у всех, у них порой случаются недопонимания.

Когда-то их хозяйка думала, что один кот — это предел для неё


А сейчас у нее целая кошачья банда, и скоро в ней ожидается пополнение.

И что же такого интересного в той стороне, что все четверо приняли одинаковые позы и устремили туда взгляд


Хотя пятый решил понаблюдать за чем-то другим.

Кто-то считает, что в большом доме и котиков должно быть много


Почему бы и нет.

Эти двое ленивых хвостатых любят всё повторять друг за другом


Теперь они оба едят лежа.

Если бы хозяева знали, что они предпочтут спать вместе, то могли бы сэкономить на ненужной покупке

Этот рыжий полосатый решил разнообразить компанию бронзовых котиков своим присутствием


И не зря. Он очень гармонично вписался в нее.

Эти двое обожают валяться под вентилятором в теплый летний день

Эта хвостатая банда всегда идеально позирует для фото


Котики вообще фотогеничны.

Владелец автомобиля в этот день опоздал из-за кошек на работу, надеясь на понимание начальника


Просто ему очень не хотелось будить милых пушистиков. Эти хвостатые любят отдыхать везде, куда могут залезть.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   в мире   животные   коты   подборка   позитив   прикол   
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