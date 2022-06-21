Люди, которые понимают всё слишком буквально

Каждый день, 7 дней в неделю и 365 дней в году мы выполняем такое большое количество дел и самых различных поручений, что к вечеру у нас начинает кружиться голова от принятых решений и вещах, о которых нужно не забыть. Мы собираем детей в школу и отвозим их в детский сад, ходим на работу, выгуливаем собаку и оплачиваем счета. Любое наше действие подчинено каким-то правилам, но что если человек не просто делает то, что должен, а выполняет это настолько буквально, что немного взрывает всем мозг? Именно так сделали люди из данной подборки, рассмешив и удивив этим своих близких.

«Когда я был ребёнком, то просил родителей купить мне скейтборд. Папа и мама сказали, что не раньше, чем мне исполнится 35. Сегодня они сделали это»