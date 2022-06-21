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Люди, которые понимают всё слишком буквально

Люди, которые понимают всё слишком буквально

Автор:
21 июня 2022 08:46
Метки: Юмор   животные   люди   подборка   прикол   просьба   
2528
17

Известно, что дети воспринимают многие вещи слишком буквально. Однако порой этим «грешат» и некоторое взрослые.

 Каждый день, 7 дней в неделю и 365 дней в году мы выполняем такое большое количество дел и самых различных поручений, что к вечеру у нас начинает кружиться голова от принятых решений и вещах, о которых нужно не забыть. Мы собираем детей в школу и отвозим их в детский сад, ходим на работу, выгуливаем собаку и оплачиваем счета. Любое наше действие подчинено каким-то правилам, но что если человек не просто делает то, что должен, а выполняет это настолько буквально, что немного взрывает всем мозг? Именно так сделали люди из данной подборки, рассмешив и удивив этим своих близких.

«Когда я был ребёнком, то просил родителей купить мне скейтборд. Папа и мама сказали, что не раньше, чем мне исполнится 35. Сегодня они сделали это»


×
×

«Сказала своему парню, что куплю ему бургер на Рождество»


 

«Мой папа спросил меня, хочу ли я бутерброд с яйцом


 

Клиент попросил подстричь его собаку под льва и его поняли слишком буквально


 


 

«Я попросила своего 5-летнего сына присмотреть за его сестрой, пока я была занята на кухне. Затем я выглянула и увидела это. Его сестра в хороших руках»


 

«Сестренка впервые пользуется дезодорантом: все по инструкции, распыляет на расстоянии около 15 см»


 

«Моя дочь сказала, что хочет стать трансформером на Хэллоуин»


 

Брат разыграл сестру, фанатеющую по корейской музыке, устроив вечеринку с самым знаменитым корейцем


Брат девочки был далек от всей этой k-pop-темы, поэтому устроил ей вечеринку с самым знаменитым корейцем, которого он знал — Ким Чен Ыном.

 


 

«Мы сказали нашей 3-летней дочке, что Новый год особенный, потому что можно поднять тост. Через несколько часов она сказала: „Мы сейчас будем делать тосты?“ Так родилась наша новогодняя традиция»


 

Мама сказала дочери взять ее маску, чтобы они могли пойти в магазин. Это была маска, которую она надела


 

«Мой приятель в шутку решил сделать себе усы хной на пляже. Иностранка, рисующая хной не поняла, что он сказал»


Поэтому она попросила его написать, что он хочет. Вот каким был результат.

 

Пёсик просто следует правилам


Надпись на бумаге: «Вода для ваших собак».

 


 

«Сказала дочке, что она может съесть половину винограда, если не хочет весь»


 

«Моя жена не хочет, чтобы лицо нашего новорожденного сына было опубликовано в соцсетях, поэтому она попросила меня подвергнуть его цензуре. Излишне говорить, что меня не попросят сделать это снова»


 

«Сестра моего мужа сказала ему взять книги эти обучающие книги и починить стул! Он понял всё буквально»


 

Всегда и везде следуйте указателям


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   животные   люди   подборка   прикол   просьба   
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капитан Флинт 56 минут назад
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Джордж. Вашингтон. 4 минуты назад
ну тупые
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али кара ча 58 минут назад
Моя сотрудница, когда ей исполнилось 45 лет, в свой День рождения пошла фотографироваться на паспорт
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