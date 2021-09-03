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Собаки как люди: 20 уморительных псов, которые поднимут вам настроение

Собаки как люди: 20 уморительных псов, которые поднимут вам настроение (21 фото)

Автор:
03 сентября 2021 11:11
Сообщество : Животные
Метки: psy   Юмор   животные   люди   настроение   смешное   собаки   эмоции   
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21

Что может быть прекраснее милого, пушистого друга, который к тому же некоторыми своими повадками похож на нас, человеков. Собаки - это нечто! Улыбнитесь в этот пятничный день и пусть ваше настроение всегда будет отличным!

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Метки: psy   Юмор   животные   люди   настроение   смешное   собаки   эмоции   
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Алексей Попов 12 минут назад
Обиженный овчаренок - зачет :-)
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