Собаки как люди: 20 уморительных псов, которые поднимут вам настроение

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Что может быть прекраснее милого, пушистого друга, который к тому же некоторыми своими повадками похож на нас, человеков. Собаки - это нечто! Улыбнитесь в этот пятничный день и пусть ваше настроение всегда будет отличным!
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