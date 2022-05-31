16 комичных фото, на которых происходит что-то странное и вызывающее замешательство

В интернете можно найти и увидеть кучу удивительных и абсурдных фотографий. Люди со всего мира делятся ими в Сети. В этом материале мы собрали несколько таких снимков, которые приводят в замешательство.
Эффект пиксельной картинки
Выглядит так, словно эта фотография плохого качества. Хотя на самом деле котик просто сидит за декоративным стеклом.
От этого массажера для головы млеют даже собаки
«Человек, как ты это делаешь? Только не останавливайся».
Из этого кота сделали пушистый дзен-сад
Похоже, это занятие имеет расслабляющий эффект не только для хозяина, но и для питомца.
Он в точности изобразил статую выпрыгивающей из воды косатки
«Смотри, хозяин, я тоже так могу!»
Участки облезлой краски на водосточной трубе удивительным образом похожи на карту мира
Это было бы обычным фото, на котором запечатлен шоколадный кекс, если бы не пес
При внимательном рассмотрении можно увидеть под стеклянной столешницей стола нос и раскрытую пасть голодной собаки, которая пытается откусить кусочек.
Сразу видно, кто тут любимчик
Кто-то явно недоволен положением дел, но ничего не поделаешь.
Как он быстро сообразил, за что надо кусать
«Почему у тебя нет молока? Какая-то ты неправильная корова».
Какой знак — такой и пешеход
Если ты проводишь много времени в дороге и скучаешь в одиночестве, то всегда можно придумать себе компанию
Хотя выглядит это очень странно.
Многие люди не могут спокойно пройти мимо скульптур
Вот и этот молодой человек решил скреативить.
Вот так гаджет
Может быть, он очень консервативный человек и не привык разговаривать по плоскому прямоугольному девайсу?
В таком туалете можно отдохнуть от работы, сыграв в шахматы
Сложились как домино
Наверное, не зря на них такие наклейки.
Хотела сделать оригинальное фото, но перестаралась
Замаскировалась
Как будто бы ее вот так не видно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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