Протесты, сгоревшая техника и блокпосты. Что стоит за волнениями в Каракалпакии

В Каракалпакии - автономной области Узбекистана - который день не стихают народные волнения и массовые беспорядки. Есть мнения, что всё это "бурление масс" неспроста, и контролируется западными "партнёрами".
Узбекистан лихорадит. В автономной Республике Каракалпакстан, которая занимает 37% территории страны, 1 июля начались массовые волнения. Десятки тысяч жителей Каракалпакии вышли на стихийный митинги. Самый крупный из них, случившийся на дехканском рынке в Нукусе - столице Каракалпакстана - власти разогнали весьма жёстко, с применением "сил и средств правоохранительных органов".
Беспорядки в Нукусе начались на фоне идеи пересмотреть статус республики в составе узбекского государства. Сейчас Каракалпакия пока является автономной. Новые поправки лишат её этого статуса, а значит, возможности выйти из состава Узбекистана.
Между тем, протесты из Нукуса перекинулись и в другие, менее крупные города.
В соцсетях выкладывают видео с происходящим в Каракалпакии.
На одном из видео можно наблюдать, как манифестанты попытались захватить БТР.
Манифестанты жгли технику, забрасывали военных камнями - их действия были абсолютно схожи с тем, что можно было наблюдать некоторое время назад в Казахстане.
Президент Узбекистана 2 июля лично прилетел в Нукус, где встретился с представителями администрации Каракалпакстана. На встрече Мирзиёев предложил отказаться от планируемых поправок в Конституцию Узбекистана, которые предусматривали лишение автономной республики суверенности.
Чтобы стабилизировать обстановку, президент Мирзиёев ввел на территории Республики Каракалпакстан режим ЧП с 00:01 3 июля 2022 года до 00:00 2 августа 2022 года. На это время будет действовать комендантский час (с 21:00 до 07:00, ограничивается въезд и выезд из республики, продажа алкоголя и некоторых лекарственных препаратов, имеющих психотропный эффект. Также вводится проверка документов и досмотр вещей. Комендантом Каракалпакии назначен командующий Нацгвардией Узбекистана Рустам Джураев.
Если углубиться в историю, то Каракалпакия как автономия неофициально образовалась в 1924 году. Тогда столицей области был город Турткуль. Уже через год Каракалпакскую автономию утвердили в составе Киргизской АССР, в 1930-м — переподчинили РСФСР, в 1932-м — преобразовали в АССР с
новой столицей - Нукусом. В 1933 году автономная республика вошла в состав Узбекской ССР, а в 1964 году она, наконец, получила собственное имя и стала называться Каракалпакией. В 1990 году была созвана сессия Верховного совета Каракалпакской АССР, на которой подписали Декларацию о государственном суверенитете.
Согласно этому документу, при положительном исходе народного референдума, Каракалпакия могла стать отдельным государством и могло получить полную независимость. Но в 1992 году автономия была преобразована в Республику Каракалпакстан, при этом она всё так же оставалась в составе Узбекистана. Год спустя был подписан 20-летний межгосударственный договор о вхождении в состав Узбекистана - по этому документу Каракалпакстан мог отделиться от Узбекистана, но лишь с его согласия. Срок договора истек в 2013 году, и с тех пор время от времени население автономии, как говорят в оппозиции, «требует удовлетворения своих конституционных прав». Правда, до серьезных волнений обстановку стараются не запускать. Но недавнее заявление о пересмотре поправок к Конституции лишь подогрело вяло тлеющий конфликт. Не исключено, что полешек в огонь подбросили западные "партнёры", которые за любой кипеш кроме спокойной жизни стран постсоветского пространства.
Этого мнения придерживается вице-спикер Законодательной палаты Узбекистана Алишер Кадыров, который считает, что текущей ситуацией в Узбекистане манипулируют извне. С ним согласен и востоковед, политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Князев, который сравнивает события, происходящие сейчас в Нукусе с волнениями в Горно-Бадахшанской автономной области в Таджикистане, также время от времени мечтающей об отделении: "Если в ГАБО до недавнего времени народные протесты имели чисто внутренние причины, то, вне всякого сомнения, протесты в Каракалпакстане поддерживаются из-за рубежа".
Впрочем, поправки к Конституции - лишь часть проблем, которые есть в Каракалпакии. Здесь высок уровень безработицы, а население довольно бедное. Кроме прочего, люди испытывают постоянную нехватку питьевой воды (более 85% территории республики — пустыня Кызылкум), высыхает Аральское море. Всех этих факторов более чем достаточно, чтобы обстановка в регионе сохранялась в постоянном напряжении. Потому раскачать лодку было достаточно просто, и нет уверенности в том, что эту попытку дестабилизации не повторят еще раз. А пока, как сообщают СМИ, в ходе беспорядков были задержаны 516 человек (большая часть уже отпущена), пострадали 243 человека, 94 из которых продолжают находиться в больницах. Сведений о погибших нет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Кызылкум всего 5% от территории республики, даже можно сказать, что пустыня примыкает к республике, на не расположена в ней.
Всего 85% площади республики пустыни, самая большая Устюрт около 50%, а так же есть еще Каракум и Аралкум.