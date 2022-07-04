Протесты, сгоревшая техника и блокпосты. Что стоит за волнениями в Каракалпакии

Если углубиться в историю, то Каракалпакия как автономия неофициально образовалась в 1924 году. Тогда столицей области был город Турткуль. Уже через год Каракалпакскую автономию утвердили в составе Киргизской АССР, в 1930-м — переподчинили РСФСР, в 1932-м — преобразовали в АССР с

новой столицей - Нукусом. В 1933 году автономная республика вошла в состав Узбекской ССР, а в 1964 году она, наконец, получила собственное имя и стала называться Каракалпакией. В 1990 году была созвана сессия Верховного совета Каракалпакской АССР, на которой подписали Декларацию о государственном суверенитете.





Согласно этому документу, при положительном исходе народного референдума, Каракалпакия могла стать отдельным государством и могло получить полную независимость. Но в 1992 году автономия была преобразована в Республику Каракалпакстан, при этом она всё так же оставалась в составе Узбекистана. Год спустя был подписан 20-летний межгосударственный договор о вхождении в состав Узбекистана - по этому документу Каракалпакстан мог отделиться от Узбекистана, но лишь с его согласия. Срок договора истек в 2013 году, и с тех пор время от времени население автономии, как говорят в оппозиции, «требует удовлетворения своих конституционных прав». Правда, до серьезных волнений обстановку стараются не запускать. Но недавнее заявление о пересмотре поправок к Конституции лишь подогрело вяло тлеющий конфликт. Не исключено, что полешек в огонь подбросили западные "партнёры", которые за любой кипеш кроме спокойной жизни стран постсоветского пространства.





Этого мнения придерживается вице-спикер Законодательной палаты Узбекистана Алишер Кадыров, который считает, что текущей ситуацией в Узбекистане манипулируют извне. С ним согласен и востоковед, политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Князев, который сравнивает события, происходящие сейчас в Нукусе с волнениями в Горно-Бадахшанской автономной области в Таджикистане, также время от времени мечтающей об отделении: "Если в ГАБО до недавнего времени народные протесты имели чисто внутренние причины, то, вне всякого сомнения, протесты в Каракалпакстане поддерживаются из-за рубежа".





Впрочем, поправки к Конституции - лишь часть проблем, которые есть в Каракалпакии. Здесь высок уровень безработицы, а население довольно бедное. Кроме прочего, люди испытывают постоянную нехватку питьевой воды (более 85% территории республики — пустыня Кызылкум), высыхает Аральское море. Всех этих факторов более чем достаточно, чтобы обстановка в регионе сохранялась в постоянном напряжении. Потому раскачать лодку было достаточно просто, и нет уверенности в том, что эту попытку дестабилизации не повторят еще раз. А пока, как сообщают СМИ, в ходе беспорядков были задержаны 516 человек (большая часть уже отпущена), пострадали 243 человека, 94 из которых продолжают находиться в больницах. Сведений о погибших нет.