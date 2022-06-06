Никому не нужна: Марине Овсянниковой пожелали побыстрее убраться из Киева или "сдохнуть"

Экс-редактор Первого канала, удравшая после своей скандальной акции в Германию, решила поехать на Украину. Но и там ей не рады.
Марина Овсянникова, чье имя стало известно зрителям после инцидента в эфире программы «Время», продолжает пожинать плоды своего поступка. Напомним: в марте тогда еще редактор Первого канала ворвалась в кадр и с протестным плакатом в руках встала за спиной Екатерины Андреевой. Овсянникова отделалась штрафом в 30 тысяч рублей, мгновенно уволилась с федерального канала и нашла работу в немецком издании.
Зарплату в издании нужно отрабатывать, и скандалистка отправилась на Украину. Там она начала снимать "остросюжетные" ролики и готовить встречу с украинскими СМИ.
Видео с очередями за бензином в Киеве отчего-то никого не растрогали, а от перспективы общения Овсянниковой с украинскими изданиями жители столицы Незалежной и вовсе не пришли в восторг. Бывшего редактора назвали двойным агентом и пожелали ей как можно скорее убраться из страны.
В итоге запланированное мероприятие отменили.
Ксения Собчак считает, что будущему Овсянниковой не позавидуешь.
А украинцы и вовсе в выражениях не стесняются. И желают Овсянниковой либо побыстрее убраться из страны, либо сыграть в ящик.
Сама журналистка недоумевает: за что ей такие пожелания? Это же вне логики. Она рисковала своей
жо жизнью, выскакивая с плакатом, она потеряла расположение своих родственников и мужа, а теперь и на Украине ей не рады?
А предателей нигде не любят, Марина. К тому же, теперь, когда Овсянникова добавлена в базу "Миротворца", находиться на Украине ей попросту опасно. За что боролась, спрашивается?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Хотя есть предположение, что типа "пусть валит, сама себя накажет со временем, она же кастрюля", а народ пусть видит, со всех сторон фронта - это не мы её, это она сама ипанутая.
Но ни от кого жалости не будет - судьба Иуды такова.
и это правильно - когда ты предал то ты скорей всего предашь ещё раз, а вот люди честные и преданные - их уважают даже их враги