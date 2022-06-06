Никому не нужна: Марине Овсянниковой пожелали побыстрее убраться из Киева или "сдохнуть"

Марина Овсянникова, чье имя стало известно зрителям после инцидента в эфире программы «Время», продолжает пожинать плоды своего поступка. Напомним: в марте тогда еще редактор Первого канала ворвалась в кадр и с протестным плакатом в руках встала за спиной Екатерины Андреевой. Овсянникова отделалась штрафом в 30 тысяч рублей, мгновенно уволилась с федерального канала и нашла работу в немецком издании.

Зарплату в издании нужно отрабатывать, и скандалистка отправилась на Украину. Там она начала снимать "остросюжетные" ролики и готовить встречу с украинскими СМИ.