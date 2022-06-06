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Никому не нужна: Марине Овсянниковой пожелали побыстрее убраться из Киева или "сдохнуть"

Никому не нужна: Марине Овсянниковой пожелали побыстрее убраться из Киева или "сдохнуть"

Автор:
06 июня 2022 09:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Овсянникова   Твиттер   видео   миротворец   первый канал   политика   провокация   собчак   шоу бизнес   
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Экс-редактор Первого канала, удравшая после своей скандальной акции в Германию, решила поехать на Украину. Но и там ей не рады.

Марина Овсянникова, чье имя стало известно зрителям после инцидента в эфире программы «Время», продолжает пожинать плоды своего поступка. Напомним: в марте тогда еще редактор Первого канала ворвалась в кадр и с протестным плакатом в руках встала за спиной Екатерины Андреевой. Овсянникова отделалась штрафом в 30 тысяч рублей, мгновенно уволилась с федерального канала и нашла работу в немецком издании.


Зарплату в издании нужно отрабатывать, и скандалистка отправилась на Украину. Там она начала снимать "остросюжетные" ролики и готовить встречу с украинскими СМИ.


Видео с очередями за бензином в Киеве отчего-то никого не растрогали, а от перспективы общения Овсянниковой с украинскими изданиями жители столицы Незалежной и вовсе не пришли в восторг. Бывшего редактора назвали двойным агентом и пожелали ей как можно скорее убраться из страны.

В итоге запланированное мероприятие отменили.


Ксения Собчак считает, что будущему Овсянниковой не позавидуешь.


А украинцы и вовсе в выражениях не стесняются. И желают Овсянниковой либо побыстрее убраться из страны, либо сыграть в ящик.


Сама журналистка недоумевает: за что ей такие пожелания? Это же вне логики. Она рисковала своей жо жизнью, выскакивая с плакатом, она потеряла расположение своих родственников и мужа, а теперь и на Украине ей не рады?


А предателей нигде не любят, Марина. К тому же, теперь, когда Овсянникова добавлена в базу "Миротворца", находиться на Украине ей попросту опасно. За что боролась, спрашивается?


Источник:

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Метки: Овсянникова   Твиттер   видео   миротворец   первый канал   политика   провокация   собчак   шоу бизнес   
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17  комментариев
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2k
Radugananebe 56 минут назад
Хреново быть предателем. Впрочем, поделом.
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13k
Элитный тигр Минуту назад
Что сказать - получила минутную дозу "славы", теперь будут годы презрения, причем со всех сторон.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
2k
NIS 15 минут назад
Тут за стояние с пустым листиком пакуют на 15 суток ! А за не побоюсь этого слова - диверсию на главном канале страны (!!) даже не задержали , выписали невнятный штраф и выпустили из страны ! Совпадение ? Не думаю ….
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25k
Киры4 16 минут назад
Сама себе яму вырыла, а теперь ноет.
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126k
Аааа 19 минут назад
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39k
Aleksandr 20 минут назад
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30k
Игорь 23 минуты назад
Так можно и до суицида довести тётку.
Но ни от кого жалости не будет - судьба Иуды такова.
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270
Макс 23 минуты назад
Ну......пусть теперь расскажет,какого это,предать свою родину?)
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3k
Станнис Полчаса назад
использованный гондон обычно выкидывают, а не используют повторно
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4k
Andy 42 минуты назад
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1k
Tabas_co 49 минут назад
Так что, теперь россиянам надо пожалеть Овсянникову? Позвать в Россию, простить и снова принять на должность редактора на Первом, так что -ли? Знала на что шла - пусть расхлебывает.
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2k
Copycat 52 минуты назад
По тому что предателей не любит ни кто)

и это правильно - когда ты предал то ты скорей всего предашь ещё раз, а вот люди честные и преданные - их уважают даже их враги
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1k
Ksenia2 53 минуты назад
Штош. Таков её путь.
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182
Карл 56 минут назад
Ей в США съё...ть. Там её точно примут, там любят всех кто против России.
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