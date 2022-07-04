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"Проституток надолго не снимают": в соцсетях троллят уволившегося экс-редактора Первого Овсянникову

"Проституток надолго не снимают": в соцсетях троллят уволившегося экс-редактора Первого Овсянникову

Автор:
04 июля 2022 08:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Die Welt   Овсянникова   первый канал   политика   провокация   работа   реакция соцсетей   увольнение   
1711
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Вчера появилось сообщение, что Марина Овсянникова уже не работает в Die Welt. Трехмесячный контракт подошел к концу, и продлевать его издание не стало. Российские журналисты считают этот итог закономерным, т.к. предателям нигде не рады.

Марина Овсянникова завершила карьеру в крутом издании, куда ее приняли после скандального флешмоба в эфире Первого канала. Тогда работавшая редактором Овсянникова вышла с антивоенным плакатом, потрясла им за спиной диктора и стала знаменитой на западе. Впрочем, восхищения смелостью экс-сотрудницы Первого хватило не надолго. Овсянникову пригласили работать в Die Welt, но, как оказалось, контракт был составлен всего на 3 месяца. То ли работа, то ли стажировка. Как бы то ни было, продлевать контракт работодатель не стал, и активистка снова осталась не у дел.


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Российские журналисты полагают, что это не случайность, а закономерность. Маргарита Симоньян была категорична, заявив, что такова участь всех женщин легкого поведения.



А Михаил Шахназаров предложил Овсянниковой подумать о работе по сбору клубники - сейчас в Польше как раз сезон этой ягоды.

С журналистами согласны и пользователи соцсетей:


Сама же Овсянникова считает, что окончание работы в Die Welt - лишь один из этапов её карьеры. Светлое будущее не за горами, а пока журналистка ищет новую работу. Впрочем, на Украине ей тоже были не рады, и во время недавней поездки пожелали либо побыстрее убраться из страны, либо сдохнуть.


Что ж, таков путь.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Die Welt   Овсянникова   первый канал   политика   провокация   работа   реакция соцсетей   увольнение   
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10  комментариев
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330
Alex Полчаса назад
Поматросили и бросили
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8k
goshan_hmc Минуту назад
Если про это чучело не вспоминать, то оно само уплывёт по течению.....
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4k
Frank Borman 7 минут назад
Ну, теперь ей пора к американцам. В "Радио ЦРУшная Свобода" всегда найдется место для предателей-пропагандонов, вещающих перотив своей бывшей родины. Деньги не пахнут, а баксы тем более.
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836
DESANT_MSK137 11 минут назад
Я вообще про неё забыл уже.Да фиг с ней, пусть дальше скачет с плакатами.
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3k
Motorola 17 минут назад
Ну как "на долго не снимают", я вот один раз на два дня снял, потом выгнал и она пошла двигаться дальше )))
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17k
Алексей Теуш Полчаса назад
Следующий этап карьеры - ВВС, уборщица!
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43k
Андрей Полчаса назад
Первый раз слышу такое - на увольнение реагировать фразой: "Продолжаю двигаться дальше". А если бы не уволили, то не продолжила бы двигаться дальше, а осталась бы топтаться на одном месте?
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15k
жорик 49 минут назад
такие не пропадут, на очередной кукан прыгнет и норм
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−13
Damvrot Hohlam 53 минуты назад
а она глотает или по рылу себе размазывает ?
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