"Проституток надолго не снимают": в соцсетях троллят уволившегося экс-редактора Первого Овсянникову

Марина Овсянникова завершила карьеру в крутом издании, куда ее приняли после скандального флешмоба в эфире Первого канала. Тогда работавшая редактором Овсянникова вышла с антивоенным плакатом, потрясла им за спиной диктора и стала знаменитой на западе. Впрочем, восхищения смелостью экс-сотрудницы Первого хватило не надолго. Овсянникову пригласили работать в Die Welt, но, как оказалось, контракт был составлен всего на 3 месяца. То ли работа, то ли стажировка. Как бы то ни было, продлевать контракт работодатель не стал, и активистка снова осталась не у дел.