Вчера появилось сообщение, что Марина Овсянникова уже не работает в Die Welt. Трехмесячный контракт подошел к концу, и продлевать его издание не стало. Российские журналисты считают этот итог закономерным, т.к. предателям нигде не рады.
Марина Овсянникова завершила карьеру в крутом издании, куда ее приняли после скандального флешмоба в эфире Первого канала. Тогда работавшая редактором Овсянникова вышла с антивоенным плакатом, потрясла им за спиной диктора и стала знаменитой на западе. Впрочем, восхищения смелостью экс-сотрудницы Первого хватило не надолго. Овсянникову пригласили работать в Die Welt, но, как оказалось, контракт был составлен всего на 3 месяца. То ли работа, то ли стажировка. Как бы то ни было, продлевать контракт работодатель не стал, и активистка снова осталась не у дел.
Российские журналисты полагают, что это не случайность, а закономерность. Маргарита Симоньян была категорична, заявив, что такова участь всех женщин легкого поведения.
А Михаил Шахназаров предложил Овсянниковой подумать о работе по сбору клубники - сейчас в Польше как раз сезон этой ягоды.
С журналистами согласны и пользователи соцсетей:
Сама же Овсянникова считает, что окончание работы в Die Welt - лишь один из этапов её карьеры. Светлое будущее не за горами, а пока журналистка ищет новую работу. Впрочем, на Украине ей тоже были не рады, и во время недавней поездки пожелали либо побыстрее убраться из страны, либо сдохнуть.
Что ж, таков путь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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