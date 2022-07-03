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Мужик хотел пнуть бездомного пса и его настигла мгновенная карма

Мужик хотел пнуть бездомного пса и его настигла мгновенная карма

Автор:
03 июля 2022 17:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: вывих   живодер   карма   лодыжка   собака   ушиб   
1098
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А собака, как ни в чём ни бывало, пошла дальше.

Живодёр решил отыграться на собаке. Размахнулся… и получил вывих лодыжки и вывих бедра.

И поделом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вывих   живодер   карма   лодыжка   собака   ушиб   
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21  комментарий
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31k
ACU900 2 часа назад
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Александр Кольдяев 14 минут назад
он там еще и черепушкой о брусчатку приложился хорошо так. но моск не задет
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59
Владимир Олег 20 минут назад
Хорошо,НО мало
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24k
Slawa49 Полчаса назад
бог не фраер! шельму метит!
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7k
Serjio Полчаса назад
Надо намордник и ошейник с поводком некоторым хомоЭректусам.
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322
Misanthrop75 Полчаса назад
"...и получил вывих лодыжки и вывих бедра...." Это собака рассказала?
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20k
иванов дмитрий 39 минут назад
А вы над бесконтактным карате смеялись !)))
Вот оно в действии.
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419
Aleks 41 минуту назад
Собака добрая, некоторые псы за такое загрызут.
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4k
Мангуст 44 минуты назад
Ну, иногда и от людей карма прилетает. У меня зять повел собаку выгуливать. Собакен, девочка, Кира - совсем беззлобное и очень доброе существо, которою любит весь двор. И тут какой-то залетный урод специально подошел и пнул ее в бок. Зять спокойно подошел и сделал этому уроду несколько циклов мордой "стена-ближайшая машина" (благо машина целая осталась
). Ушлепок, скуля, просил прощения.
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44
БАРАТ 50 минут назад
Диагноз на лету сразу поставили??
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60
Mrs.Volkodav 51 минуту назад
Хороший у собаки агел-хранитель, наверное, бывший спецназ ГРУ, красиво уложил.
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8k
Billi_Bons 54 минуты назад
Мгновенная КАРА его настигла, а карма у него с детства испорчена.
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3k
Motorola 56 минут назад
Мразь, вот мешало недоноску животное !
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23k
Мечислав Час назад
Поделом мрази...
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11k
Александр Час назад
Брусчатку поцеловал, как Брежнев Хоннекера)))
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7k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
"Мужик хотел пнуть"
------
Это не мужик, это г.а.н.д.о.н
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2k
Дмитрий 2 часа назад
=Собаке нужно было ещё за задницу прикуснуть смачно этого ...удака.
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