Мужик хотел пнуть бездомного пса и его настигла мгновенная карма

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А собака, как ни в чём ни бывало, пошла дальше.
Живодёр решил отыграться на собаке. Размахнулся… и получил вывих лодыжки и вывих бедра.
И поделом.
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АНТИФИШКИ
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Вот оно в действии.
Афтар в машине "Скорой помощи" прибыл на место происшествия.
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Это не мужик, это г.а.н.д.о.н