FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12394 поста • 1323 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
В США выбрали самую уродливую собаку

В США выбрали самую уродливую собаку

Автор:
28 июня 2022 16:19
Сообщество : Животные
Метки: США   болезнь   животные   конкурс   красота   пес   собака   уродство   
1932
5

Какая, по-вашему, порода собак самая уродливая? Да, вкус у всех разный, и кто-то всерьёз считает корги самыми отвратительными существами на планете. А вот в США выбрали самую уродливую собаку.

Самым уродливым хвостатым оказался Мистер Счастливая морда. Такой конкурс ежегодно проводится в Соединённых Штатах на протяжении уже 50 лет.

«Было очевидно, что Мистер Счастливая морда заслуживает победы. Испытания, которые ему пришлось преодолеть в прошлой жизни, потрясают», — сказала Дебра Мэти, одна из членов жюри конкурса.

×
×

Самому хорошему, хоть и самому непривлекательному мальчику на земле, минуло уже 17 лет, и таким он стал не от хорошей жизни. Очень долгое время он жил в тяжёлых условиях. Сейчас собаку преследуют разного рода опухоли и неврологические проблемы.

Из-за хрупкого здоровья собака постоянно носит подгузник, а ещё держит голову опущенной набок и ходит с большим трудом. Хозяйка собаки рассказывает, правда, что она может издавать "звук как у дизельного пикапа Dodge Ram" с заведённым двигателем. Но причёска у собаки всё равно очаровательная — маленький ирокез.

От прежней, очень тяжёлой, жизни Мистер Счастливая морда избавился лишь в прошлом году — прежде он жил в приюте, а затем в дом к себе его взяла Дженеда Беналли из Аризоны. Тогда ветеринар приюта считал, что жить псу осталось совсем недолго — "несколько недель или месяц".

«В тот день я поклялась, что его будут так любить, что он никогда не вспомнит, какой ужасной была его предыдущая жизнь», — поделилась Беналли.

За победу в конкурсе Мистер получит $1500 и поездку в Нью-Йорк для участия в шоу NBC Today вместе с хозяйкой.

Сам по себе конкурс, как может показаться на первый взгляд, крайне неэтичный. Однако сейчас он направлен на то, чтобы помочь собакам с различными отклонениями найти новых хозяев, а также показывает, что "все собаки, независимо от их внешности, заслуживают любви".

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: США   болезнь   животные   конкурс   красота   пес   собака   уродство   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
936
Шурман 2 часа назад
Там и хозяйка такая же .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
19k
nobody® 58 минут назад
Если погуглить "самая уродливая собака", там и в Британии, и в мире можно найти. И чаще всего что-то подобное побеждает в конкурсе. Может, порода такая с частыми однотипными патологиями?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Bayker Час назад
Ужаснах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Трям Час назад
На хозяйку похожа..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31424



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Суд в Москве арестовал участников движения «СтопХам» за драку со спецназовцами
Суд в Москве арестовал участников движения «СтопХам» за драку со спецназовцами
Фотографии из прошлого
Фотографии из прошлого
События на Украине 27- 28 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 27- 28 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
В столице завершилась "Московская неделя моды". Как это было? Много фото и немного цифр
В столице завершилась "Московская неделя моды". Как это было? Много фото и немного цифр
В Петрозаводске полуголые девушки в кокошниках станцевали под "Катюшу"
В Петрозаводске полуголые девушки в кокошниках станцевали под "Катюшу"
Redkey W12: пылесос 3-в-1, убираться с которым станет значительно проще
Redkey W12: пылесос 3-в-1, убираться с которым станет значительно проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сильно облажались

Лучшие демотиваторы
Paint моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#история#дтп#Разное#факты#автомобили#автомир#СССР#интересные факты
#прикол#подборка#в мире#животные#аварии#авто аварии#новости#дети#Ynews#истории
#интересно#люди#интересное#картинки#позитив#Россия#Приколы#кино#авария дня#наука
Cubot Pocket - мини-смартфон по специальной цене Cubot Pocket - мини-смартфон по специальной цене 16 фотосравнений, которые показывают, как быстро растут и меняются собаки 16 фотосравнений, которые показывают, как быстро растут и меняются собаки Смешные собаки, которые выглядят полнейшими дуралеями Смешные собаки, которые выглядят полнейшими дуралеями Гости ресторана умилились, увидев собаку и хозяина за ужином Гости ресторана умилились, увидев собаку и хозяина за ужином Соседская собака пришла в гости, чтобы украсть подушку Соседская собака пришла в гости, чтобы украсть подушку 18 владельцев, которые позаботились о безопасности своих пёсиков 18 владельцев, которые позаботились о безопасности своих пёсиков

На что жалуетесь?

Вернуться