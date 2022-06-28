В США выбрали самую уродливую собаку

От прежней, очень тяжёлой, жизни Мистер Счастливая морда избавился лишь в прошлом году — прежде он жил в приюте, а затем в дом к себе его взяла Дженеда Беналли из Аризоны. Тогда ветеринар приюта считал, что жить псу осталось совсем недолго — "несколько недель или месяц".

«В тот день я поклялась, что его будут так любить, что он никогда не вспомнит, какой ужасной была его предыдущая жизнь», — поделилась Беналли.

За победу в конкурсе Мистер получит $1500 и поездку в Нью-Йорк для участия в шоу NBC Today вместе с хозяйкой.