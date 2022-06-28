Какая, по-вашему, порода собак самая уродливая? Да, вкус у всех разный, и кто-то всерьёз считает корги самыми отвратительными существами на планете. А вот в США выбрали самую уродливую собаку.
Самым уродливым хвостатым оказался Мистер Счастливая морда. Такой конкурс ежегодно проводится в Соединённых Штатах на протяжении уже 50 лет.
«Было очевидно, что Мистер Счастливая морда заслуживает победы. Испытания, которые ему пришлось преодолеть в прошлой жизни, потрясают», — сказала Дебра Мэти, одна из членов жюри конкурса.
Самому хорошему, хоть и самому непривлекательному мальчику на земле, минуло уже 17 лет, и таким он стал не от хорошей жизни. Очень долгое время он жил в тяжёлых условиях. Сейчас собаку преследуют разного рода опухоли и неврологические проблемы.
Из-за хрупкого здоровья собака постоянно носит подгузник, а ещё держит голову опущенной набок и ходит с большим трудом. Хозяйка собаки рассказывает, правда, что она может издавать "звук как у дизельного пикапа Dodge Ram" с заведённым двигателем. Но причёска у собаки всё равно очаровательная — маленький ирокез.
От прежней, очень тяжёлой, жизни Мистер Счастливая морда избавился лишь в прошлом году — прежде он жил в приюте, а затем в дом к себе его взяла Дженеда Беналли из Аризоны. Тогда ветеринар приюта считал, что жить псу осталось совсем недолго — "несколько недель или месяц".
«В тот день я поклялась, что его будут так любить, что он никогда не вспомнит, какой ужасной была его предыдущая жизнь», — поделилась Беналли.
За победу в конкурсе Мистер получит $1500 и поездку в Нью-Йорк для участия в шоу NBC Today вместе с хозяйкой.
Сам по себе конкурс, как может показаться на первый взгляд, крайне неэтичный. Однако сейчас он направлен на то, чтобы помочь собакам с различными отклонениями найти новых хозяев, а также показывает, что "все собаки, независимо от их внешности, заслуживают любви".
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АНТИФИШКИ
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