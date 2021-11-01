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Мгновенная карма: корова затоптала индуса - было больно

Мгновенная карма: корова затоптала индуса - было больно (2 фото)

Автор:
01 ноября 2021 17:31
Сообщество : Животные
Метки: издевательства   индус   карма   корова   месть   наказание   собака   
2858
2

Он мучил собаку и был за это наказан.

Если издеваетесь над животными - она ​​идет к вам!


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Метки: издевательства   индус   карма   корова   месть   наказание   собака   
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27  комментариев
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10k
Majul 2 часа назад
Сука имбецил.
Тот случай, когда корова, умнее человека. Да и не человек этот идиот.
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14k
vikklu 4 минуты назад
Мож она таки "священная" в натуре?
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44
Снежный Барс 7 минут назад
Корова с "человеческим лицом"
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332
MerryGoRound 11 минут назад
Тварина. Надеюсь что рогами проткнула насмерть это чудовище! Тьфу! Эволюционный мусор! Только мусор издевается над свлабее себя.
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5k
Андрей Крылов 22 минуты назад
Корове мои аплодисменты! Молодец. Бурёнка!
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788
Rabie Liz 36 минут назад
Приятная карма. Бурёнка молодец! Не зря коровы у них священными считаются.
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225
SHAGREEN 39 минут назад
Дак Стив Бушеми в " Чудотворцах" и говорил, что собака это маленькая корова , с которой можно дружить. Отсюда и реакция коровы.
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225
SHAGREEN 51 минуту назад
Причем мразотному оператору кажется так же пох на своего уеб..на сотоварища, как и на собаку.
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332
MerryGoRound SHAGREEN 10 минут назад
Он вообще ржал с этого. Там все имбецилы и мрази по ходу.
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1k
azuver Час назад
Дебил.Зачем издеваться над животинкой ? Бурёнка молодец.Жалко,что бык был видимо далеко.
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10k
she= عليه Час назад
С дуру включила видео -не ожидала такую жесть
так моя собака слетела со своего места ,начала скулить
Звук боли -он проникает мозг

Дебил ,надеюсь ему было больно в ответке !
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2k
Йожык Час назад
Ещё бы затоптать оператора, который снимал издевательства.
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10k
Метроном Час назад
И как на грех в Индии корову обидеть неможно.
Браво, Бурёнка!
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29k
Fat Lynx Час назад
Святое животное...
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9k
ScorpionDS 2 часа назад
Даже корову возмутило такое отношение к собаки, видимо она ее знала ...
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12k
U55R 2 часа назад
Приятно смотреть, как живодёров затаптывают животные, террористов и убийц расстреливают, а казнокрадов вешают. Но пока довольствуемся только первым пунктом.
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4k
Максим Демидов 2 часа назад
"Это понравилось всем"...))))
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39
@photoaQyn 2 часа назад
Молодец корова, хоть и индийская
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308
Макс Дорошенко 2 часа назад
Вот кто в этой жизни козлит и плохо себя ведёт тот в следующей родится в Индии, примерно таким вот е...ном.
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Это в Индии называется: снизошла божественная благодать!
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2k
Заряд бодрости 2 часа назад
Олигофрен
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Их почти как китайцев, так что не страшно.
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