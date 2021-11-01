Мгновенная карма: корова затоптала индуса - было больно

2858
2
Он мучил собаку и был за это наказан.
Если издеваетесь над животными - она идет к вам!
Источник:
Ссылки по теме:
- Культовые обложки главной поп-дивы в исполнении милого ретривера
- В Шотландии мужчина поплатился за попытку перелезть через забор
- Народная дружина ГИБДД в деле
- Представителя Кадырова судят за хранение наркотиков: что же на это скажет Рамзан Ахматович?
- Недовольные мэром мексиканцы привязали его к пикапу и протащили по городу
96
Понравилось96
Новости партнёров
Тот случай, когда корова, умнее человека. Да и не человек этот идиот.
так моя собака слетела со своего места ,начала скулить
Звук боли -он проникает мозг
Дебил ,надеюсь ему было больно в ответке !
Коты ,кстати ,тоже прибежали
Только черепаха не отреагировала
Браво, Бурёнка!