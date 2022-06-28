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Тогда и&nbsp;сейчас: как быстро растут и меняются собаки

Тогда и сейчас: как быстро растут и меняются собаки

Автор:
28 июня 2022 08:18
Сообщество : Животные
Метки: было и стало   животные   подборка   позитив   прикол   собака   тогда и сейчас   щенок   
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Каждый щенок прекрасен и по-своему мил. Иногда хочется, чтобы они навсегда оставались такими маленьким и не превращались в матёрых и грозных псов. Однако это лишь мечты. За короткий промежуток времени многие из них меняются так, что не узнать.


2 года с того, как Тею привезли домой

×
×

2 месяца и 6 месяцев


10 недель и 14 месяцев


Как щенок вырос с 8 недель до почти года


Эти ребята выглядят настоящими друзьями.


6 недель и полтора года


3 месяца и 3 года

Лучший друг, о котором только можно было мечтать.


Даже цвет изменился


6 месяцев преображения, Турбо в 10 месяцев


10 недель и 4 года


Нашёл фото своего щенка в документах. От 1-2 месяцев до 8 месяцев


Окрас Рипли сильно отличается от того, который был, когда она была щенком, но некоторые вещи никогда не меняются


В щенячьем возрасте и когда почти два года


Он очень хорошо знает, какой он милый, и знает, когда это использовать.


4 месяца и 7 месяцев


Малыш вырос

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: было и стало   животные   подборка   позитив   прикол   собака   тогда и сейчас   щенок   
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