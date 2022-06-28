Тогда и сейчас: как быстро растут и меняются собаки

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Каждый щенок прекрасен и по-своему мил. Иногда хочется, чтобы они навсегда оставались такими маленьким и не превращались в матёрых и грозных псов. Однако это лишь мечты. За короткий промежуток времени многие из них меняются так, что не узнать.
2 года с того, как Тею привезли домой
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2 месяца и 6 месяцев
10 недель и 14 месяцев
Как щенок вырос с 8 недель до почти года
Эти ребята выглядят настоящими друзьями.
6 недель и полтора года
3 месяца и 3 года
Лучший друг, о котором только можно было мечтать.
Даже цвет изменился
6 месяцев преображения, Турбо в 10 месяцев
10 недель и 4 года
Нашёл фото своего щенка в документах. От 1-2 месяцев до 8 месяцев
Окрас Рипли сильно отличается от того, который был, когда она была щенком, но некоторые вещи никогда не меняются
В щенячьем возрасте и когда почти два года
Он очень хорошо знает, какой он милый, и знает, когда это использовать.
4 месяца и 7 месяцев
Малыш вырос
Источник:
АНТИФИШКИ
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