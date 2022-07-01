В Техасе задержанный контрабандист сбежал от полицейских, но его настигла мгновенная карма

Он успел пробежать буквально пару метров.
В Техасе «принимали» очередного контрабандиста. Его подозревали в незаконной перевозке людей через границу с Мексикой. Мужика ловко скрутили, надели наручники и посадили в машину. Силовики в это время с важным видом стояли у авто и любовались видами.
Ну а хитросделанный контрабандист открыл противоположную от них дверь, вылез из машины и враскорячку побежал по шоссе. И тут его настигла карма.
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Остались лишь вопросы: почему полицейские даже не заблокировали двери и зачем после ДТП все побежали в поле? И почему подозреваемый садился в машину в наручниках, а вылезал уже без них?
Но это уже установят во время служебной проверки. Заодно, наверняка, «спросят» с сотрудников за халатность.
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АНТИФИШКИ
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