В Техасе задержанный контрабандист сбежал от полицейских, но его настигла мгновенная карма

В Техасе «принимали» очередного контрабандиста. Его подозревали в незаконной перевозке людей через границу с Мексикой. Мужика ловко скрутили, надели наручники и посадили в машину. Силовики в это время с важным видом стояли у авто и любовались видами.

Ну а хитросделанный контрабандист открыл противоположную от них дверь, вылез из машины и враскорячку побежал по шоссе. И тут его настигла карма.