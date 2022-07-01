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В Техасе задержанный контрабандист сбежал от полицейских, но его настигла мгновенная карма

В Техасе задержанный контрабандист сбежал от полицейских, но его настигла мгновенная карма

Автор:
01 июля 2022 15:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Техас   карма   контрабандист   машина   наручники   подозреваемый   полицейские   силовики   
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Он успел пробежать буквально пару метров.

В Техасе «принимали» очередного контрабандиста. Его подозревали в незаконной перевозке людей через границу с Мексикой. Мужика ловко скрутили, надели наручники и посадили в машину. Силовики в это время с важным видом стояли у авто и любовались видами.

Ну а хитросделанный контрабандист открыл противоположную от них дверь, вылез из машины и враскорячку побежал по шоссе. И тут его настигла карма.

Остались лишь вопросы: почему полицейские даже не заблокировали двери и зачем после ДТП все побежали в поле? И почему подозреваемый садился в машину в наручниках, а вылезал уже без них?

Но это уже установят во время служебной проверки. Заодно, наверняка, «спросят» с сотрудников за халатность.

Источник:

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Метки: Техас   карма   контрабандист   машина   наручники   подозреваемый   полицейские   силовики   
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8  комментариев
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7k
Артём Час назад
Это не контрабандист, а один из перевозимых тем нелегалов. Их там было много, и они бросились в рассыпную. Этот не угадал с направлением.
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 Полчаса назад
я думал он бежит оказывать помощь, а он целлофаном накрыл, и готово, мол вот какой я молодец.
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5k
Miraton Полчаса назад
Это кто то другой, садили в машину чувака в футболке, а убегал с рукавами. Остальные нелегалы решили свалить, вот их и видно убегающими.
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3k
Евгений 2 часа назад
Чувака в наручниках посадили в патрульную машину, пикап стоит дальше. Зетем съемка ведётся из патрульной, из неё нелегалы и побжали в разные стороны, вот полицейские за ними и рванули, кто в поле, кто за "Лётчиком".
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61k
КУЗНЕЦ 2 часа назад
Судя по тому что его Hакрыли тряпочкой спрашивать будет не у кого..
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