14 когда-то нужных вещей из СССР, которые сегодня потеряли всякую ценность

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Жизнь в 2022 кардинально отличается от той, что была в СССР. И предметы быта, техника тогда тоже были другими. С развитием технологий часть производимых товаров в Советском Союзе остается лежать на антресолях. Давайте посмотрим на то, что сегодня практически не используется.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Подставка под горячее - это продукт коммунистической идеологии, да?
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Из перечисленного нет вообще ничего, что бы перестало использоваться. Даже перья всё еще продаются, хотя намного реже чем 50 лет назад, их применяют для некоторых графических работ.
у меня есть нанотехнологичная
6х32мб
аффтар, иди в школу, на ботанику опаздываешь...
... Головной мозг.
Спелая кукурузина, хватит теребонькать на мифы про СССР.
Формы для вафель и используются, и выпускаются до сих пор, на Озоне несколько модификаций, от разных продавцов, в пределах 1000 рублей. Владелицы газовых плит с удовольствием пекут вафли.
Подставка под горячее, фен, емкости под сыпучие продукты - автор поста поставил в тупик: что имелось в виду, что сейчас феном не пользуются или горох никуда не пересыпают, или что конкретно этими моделями? Так тут список неисчерпаем будет, бытовой техники и электроники, претерпевшей модернизацию за годы прогресса, тьма тьмущая.
Вообще из всего списка если только счеты окончательно устарели и радиоточка (и то, думаю, найдутся медвежьи углы, где до сих пор слушают).