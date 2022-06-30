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14 когда-то нужных вещей из СССР, которые сегодня потеряли всякую ценность

14 когда-то нужных вещей из СССР, которые сегодня потеряли всякую ценность

Автор:
30 июня 2022 12:32
Сообщество : СССР
Метки: Предметы быта   СССР   Советский союз   интересно   ностальгия   фото   
1818
15

Жизнь в 2022 кардинально отличается от той, что была в СССР. И предметы быта, техника тогда тоже были другими. С развитием технологий часть производимых товаров в Советском Союзе остается лежать на антресолях. Давайте посмотрим на то, что сегодня практически не используется.

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Источник:

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Метки: Предметы быта   СССР   Советский союз   интересно   ностальгия   фото   
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25  комментариев
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4k
Умница-красавица 45 минут назад
Что за говнопост? Большинство этих вещей вполне себе применимы и полезны. Но только для тех, конечно, кто в детстве головоломки собирал, а не в тиктоке тупил.
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591
Бухтей 9 минут назад
А при чем тут СССР, японамама?
Подставка под горячее - это продукт коммунистической идеологии, да?
Фен устарел? Банки для крупы музейный экспонат?
Из перечисленного нет вообще ничего, что бы перестало использоваться. Даже перья всё еще продаются, хотя намного реже чем 50 лет назад, их применяют для некоторых графических работ.
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152
Gigantes 14 минут назад
Настольный календарь - каждый день с Ильичом)))
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69k
Доктор Джонс 15 минут назад
Кто сказал, что копировальная бумага - всё? И менты, и чекисты, и спецсвязь ей пользуется до сих пор...
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7k
Артём 19 минут назад
Мне через копирку до сих пор товарные чеки выписывают в ближайшем ателье. Да и вообще, половина этих вещей вполне применимы.
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21k
Serg2001 19 минут назад
Фигасе! Не знал, что моя подставка под сковородку морально устарела. Надо ей об этом как-то потактичнее сообщить...
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16k
Дмитрий 20 минут назад
Подставка под горячую посуду тоже "потеряла всякую ценность"?
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589
HalloFreeSpace 20 минут назад
Все что связано с фото и письмом - вполне актуально и сейчас ...
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55k
Daniel Rumiantsev 21 минуту назад
подставка под горячее чем не угодила?
у меня есть нанотехнологичная
6х32мб
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39k
Aleksandr 22 минуты назад
КГ/АМ
аффтар, иди в школу, на ботанику опаздываешь...
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4k
Горожанин Полчаса назад
"14 когда-то нужных вещей из СССР, которые сегодня потеряли всякую ценность" - ...

... Головной мозг.
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2k
Федор Медведев Полчаса назад
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15k
Bill Полчаса назад
Как детские головоломки, или например, банка под продукты может потерять всякую ценность? И какое отношение к СССР имеют слайды (диапозитивы)? Или деревянные счеты? Абаку придумали еще до рождества Христова.
Спелая кукурузина, хватит теребонькать на мифы про СССР.
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586
Мария Коненкова 38 минут назад
Копиркой пользуются всегда и везде, где выписываются всевозможные отрывные бланки и квитанции, будь то ремонт часов или обуви, где мастер от руки пишет наименование, стоимость, оригинал отдает, копию оставляет себе, или, к примеру, больница, где описывают вещи пациента, поступающего на госпитализацию, оригинал кладут в историю, копию - в пакет с вещами.
Формы для вафель и используются, и выпускаются до сих пор, на Озоне несколько модификаций, от разных продавцов, в пределах 1000 рублей. Владелицы газовых плит с удовольствием пекут вафли.
Подставка под горячее, фен, емкости под сыпучие продукты - автор поста поставил в тупик: что имелось в виду, что сейчас феном не пользуются или горох никуда не пересыпают, или что конкретно этими моделями? Так тут список неисчерпаем будет, бытовой техники и электроники, претерпевшей модернизацию за годы прогресса, тьма тьмущая.
Вообще из всего списка если только счеты окончательно устарели и радиоточка (и то, думаю, найдутся медвежьи углы, где до сих пор слушают).
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9k
Янус Полуэктович 47 минут назад
копиркой до сих пор жена пользуется. через неё удобно сразу три накладных на матричном принтере печатать)
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203
Сергей Янус Полуэктович 23 минуты назад
Стоматологи пользовались, пользуются и будут пользоваться копиркой. Ни как по другому контактные точки не найти.
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Спелая кукурузинка

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