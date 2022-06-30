14 когда-то нужных вещей из СССР, которые сегодня потеряли всякую ценность

Жизнь в 2022 кардинально отличается от той, что была в СССР. И предметы быта, техника тогда тоже были другими. С развитием технологий часть производимых товаров в Советском Союзе остается лежать на антресолях. Давайте посмотрим на то, что сегодня практически не используется.