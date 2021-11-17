15 вещей из СССР, которые без сожаления заменили на современные аналоги, но о них до сих пор вспоминают с теплотой

Вещи, выпущенные еще в СССР, служат своим обладателя годами. Многие до сих пор пользуются старыми, но горячо любимыми чеснокодавками, массажерами и даже фенами. Им на замену пришли новые приборы, однако техника и вещи, которые никогда не подводили, все еще остаются в любимчиках у многих, рожденных в Советском Союзе.