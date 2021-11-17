15 вещей из СССР, которые без сожаления заменили на современные аналоги, но о них до сих пор вспоминают с теплотой

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Вещи, выпущенные еще в СССР, служат своим обладателя годами. Многие до сих пор пользуются старыми, но горячо любимыми чеснокодавками, массажерами и даже фенами. Им на замену пришли новые приборы, однако техника и вещи, которые никогда не подводили, все еще остаются в любимчиках у многих, рожденных в Советском Союзе.
Вещи из этой подборки были в каждой квартире. Сегодня же они скорее вызывают скупую слезу ностальгии. О них вспоминают с теплотой!
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А какими вещами, оставшимися от СССР, пользуетесь вы?
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Метки: Предметы быта Прошлое СССР вещи ссср ностальгия фото
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Всё осталное использую либо сам, либо ест знакомые, что используют. Термос у меня советский
А вот чем заменить тёплые чувства о навсегда ушедшей молодости и тем временам??? Риторический вопрос. Это и называется- ностальгия!