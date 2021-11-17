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15 вещей из СССР, которые без сожаления заменили на современные аналоги, но о них до сих пор вспоминают с теплотой

15 вещей из СССР, которые без сожаления заменили на современные аналоги, но о них до сих пор вспоминают с теплотой (16 фото)

Автор:
17 ноября 2021 11:07
Сообщество : СССР
Метки: Предметы быта   Прошлое   СССР   вещи ссср   ностальгия   фото   
2085
16

Вещи, выпущенные еще в СССР, служат своим обладателя годами. Многие до сих пор пользуются старыми, но горячо любимыми чеснокодавками, массажерами и даже фенами. Им на замену пришли новые приборы, однако техника и вещи, которые никогда не подводили, все еще остаются в любимчиках у многих, рожденных в Советском Союзе.


Вещи из этой подборки были в каждой квартире. Сегодня же они скорее вызывают скупую слезу ностальгии. О них вспоминают с теплотой!

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А какими вещами, оставшимися от СССР, пользуетесь вы?

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Метки: Предметы быта   Прошлое   СССР   вещи ссср   ностальгия   фото   
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7  комментариев
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5k
Bartello Час назад
Коробкой соды пользуюсь.
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2k
kappaneed 4 минуты назад
Вот советская спининговая катушка, а не тот космический корабль))
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10k
Kostick Полчаса назад
не знаю как кому везло, но наладку той "чайки", мне шкетом пришлось осваивать. вечно путала нитку. зато подольский клон зингера аки кулемет максим, что тюль, что дерюгу строчил)
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7k
JeanLuk Полчаса назад
Усилитель и сейчас пойдет, термос - есть такой, но он исключительно для дома из-за стеклянной колбы. Яйцерезки не было никогда ибо ножом не сложно их порезать, остальное морально устарело, либо в этом нет никакой необходимости
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4k
tamin 43 минуты назад
3 вещи, аналогов до сих пор нет. Чудо-печка для бисквитных тортов, пельменница складывающаяся и мясорубка(на даче лежат, ибо без света как ещё прокрутить котлеты)
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21k
Андрей Иванов 51 минуту назад
А чего заменили? Разве что проигрыватель Юность и то, потому что пластинок не найдёшь. Хотя есть любители, старые пластинки слушают. Но они более качественную технику используют, есть даже с выходом на комп.

Всё осталное использую либо сам, либо ест знакомые, что используют. Термос у меня советский
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42k
Крайт Час назад
Вещи есть вещи. Аналог или замена всегда найдётся. В любое время или эпоху.
А вот чем заменить тёплые чувства о навсегда ушедшей молодости и тем временам??? Риторический вопрос. Это и называется- ностальгия!

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