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Вкусы советского детства, которые современные дети уже не знают

Вкусы советского детства, которые современные дети уже не знают (8 фото)

Автор:
23 августа 2021 09:49
Сообщество : СССР
Метки: СССР   дети   детство   еда   интересно   ностальгия   фото   
789
8

Предлагаю вам вспомнить о самопальных деликатесах из нашего детства.

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Метки: СССР   дети   детство   еда   интересно   ностальгия   фото   
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16  комментариев
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
а как же гудрон???
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3k
Максим 8 минут назад
Что-то глупости, на днях был в парке в ЦАО Москвы, люди спокойно лежат на газонах и читают книги, пьют кофе и даже... о ужас! Обнимаются! Некоторые даже мечтательно смотрят в небо.
Глупость, а не пост. Попытка сыграть на чувстве ностальгии?
Я не спорю, детство у меня было хорошее. Но и сейчас, если родители не забивают на воспитание, у детей всё хорошо.
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112
cdzpm 10 минут назад
Все это ел!
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20k
pssst Полчаса назад
без яблок незачет
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1k
laptignu Полчаса назад
Кроме лимонада (который раньше делался по другой технологии) все можно и сейчас найти.
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456
ПУПС Час назад
А где гудрон?
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1k
Злой чебурек Час назад
Черноплодка, дикие алыча или яблоки, клевер, какой-то цвет, стебли которого внутри полые как трубки. Чистили, как ревень, и ели стебли. На вкус нежно кислые.
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4k
Денис Колосов 2 часа назад
А ягоды? Я летом на деревьях сидел, когда в Крыму жил. Да и в средней полосе у бабушки в огороде тоже много чего было. Когда на Дальнем Востоке жил, тоже полно ягод, голубика, морошка, брусника, клюква, если дома есть сахар, то смешав с ягодами объеденье получалось.. Хотя это все и сейчас никуда не делось) Просто детям запрещают это есть , мало ли чем обработано дерево. А так, точно так же дети шляются целыми днями, просто в кармане всегда есть деньги на карманные расходы, а в магазинах - вкусняшки и гудрон жевать не нужно..
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15k
Serg2001 2 часа назад
Заячья капустка, щавель листовой и "столбиками", цветочки клевера и т.д.
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