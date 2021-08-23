Вкусы советского детства, которые современные дети уже не знают

Чего было вкусненького в меню средней советской семьи? Сгущённое молоко (в идеале – варёное), карамелька в виде петушка на палочке (при том что самые лучшие продавали граждане цыганской национальности), а также плитки молочного шоколада с щекастой девочкой лет пяти в шелковом платочке на обёртке.

В общем, выбор был невелик, приходилось выкручиваться. Руку на отсечение готовы отдать, что наши дети, предложи им кто-нибудь полакомиться подобными «деликатесами», посмотрели бы на этого человека как на идиота! А мы ели.

Семена мальвы

Во времена счастливого пионерского детства можно было без зазрения совести валяться в траве – а теперь на такого человека в лучшем случае посмотрят как на сумасшедшего, а в худшем запишут в алкаши.