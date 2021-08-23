Вкусы советского детства, которые современные дети уже не знают

Предлагаю вам вспомнить о самопальных деликатесах из нашего детства.
Чего было вкусненького в меню средней советской семьи? Сгущённое молоко (в идеале – варёное), карамелька в виде петушка на палочке (при том что самые лучшие продавали граждане цыганской национальности), а также плитки молочного шоколада с щекастой девочкой лет пяти в шелковом платочке на обёртке.
В общем, выбор был невелик, приходилось выкручиваться. Руку на отсечение готовы отдать, что наши дети, предложи им кто-нибудь полакомиться подобными «деликатесами», посмотрели бы на этого человека как на идиота! А мы ели.
Семена мальвы
Во времена счастливого пионерского детства можно было без зазрения совести валяться в траве – а теперь на такого человека в лучшем случае посмотрят как на сумасшедшего, а в худшем запишут в алкаши.
В десять лет ничего страшного в этом нет. Лёг и любуйся солнцем, звёздами или облаками. А во время таких астрономических наблюдений что может быть лучше, чем перехватить микроскопические «арбузики» мальвы, сладкие и манящие? Разумеется, на полноценный перекус такое потянуть не могло, но настроение улучшалось железно.
Муравьиная кислота
В ту пору никому и в голову не могло прийти пройти мимо муравьиного дома. Завидев это сооружение, детвора тотчас вооружалась соломинками, старательно облизывая их, а затем втыкая в муравейники. После того, как муравьиный народ вдоволь по ней нагуляется, соломинку можно было достать, чтобы заценить прикольный кислый вкус.
Пенки с варенья
Летом, во время заготовок, открывалась ещё одна возможность – поживиться во время консервирования и заготовок на зиму. Разумеется, сами джемы и варенья были под запретом до поры до времени, но пенку, что появлялась при закипании, можно было употреблять без ограничений.
Если только выждать момент, когда она будет снята шумовкой – в противном случае погибнут разом две вещи: варенье и твой зад.
Гоголь-моголь
Ещё одно простейшее, но вкусное блюдо. Существует как минимум несколько десятков рецептов, включающих молочные продукты и сахар. Но простейший включает лишь яйцо и соль, а также хлебные крошки.
Лимонады
Разумеется, этот не имел ничего общего с магазинным – покупать такое было дорого, а «Буратино», «Тархун», «Байкал» и тому подобные вариации бывали лишь на праздничном столе. Приходилось заниматься «химией», создавая из всякой фигни собственные рецептуры.
Одним из таких суррогатов был эрзац-лимонад, сделанный из воды, соды и лимонного сока. Сверхзадачей было замешать пакость и выпить залпом, пока шипение не кончилось.
Цветки акации и сирени
Цветки этого ползучего садового и огородного паразита, по плодовитости и вредоносности сопоставимого с крапивой и борщевиком Сосновского, очень сладки. А из стручков можно было сделать прекрасную и громкую свистульку!
Сирень – дело другое. Особого вкуса там нет, но среди детского населения ходило поверие, что если найти цветок с 5 лепестками и съесть его, предварительно загадав желание – всё получится. Необычайным успехом они пользовались во время выпускных и переводных испытаний в школах, некоторые и вступительные в ВУЗ так сдавали – на вере в чудесную силу цветов сирени.
Древесная смола и самодельные жвачки
Нормальные жвачки в СССР были редкостью, их у нас не делали, и источником первое время был change – бартерный обмен у иностранных туристов либо обмен письмами с иностранными школьниками-пионерами. Мой отец как-то получил от девочки из ГДР посылку с целым блоком, и это не считая каких-то редких радиодеталей. Взамен была отправлена паллета пионерских значков – в республике Тельмана и Пика советские были редкостью и предметом коллекционного интереса детского населения.
Но это всё было для избранных: туристы не покидали Москвы, Петербурга, Киева и некоторых других крупных городов, а из посылок запретная продукция чаще всего изымалась на почте – посылки перлюстрировали. Приходилось выходить из положения собственными силами – жевать смолу с деревьев, к примеру.
Сосновая и еловая не годились, а вот от вишни или сливы самое то: сладка и тягуча, липкая, ммм!
С появлением в компании настоящей жевательной резинки вся изобретательность её владельца была направлена на сохранение её потребительских свойств. Что только не делалось: добавляли грифель, чтобы та приобрела необычный цвет, или жевали с добавлением различных медикаментов или химии.
В основном было тщетно – и очень скоро жвачка теряла вкус и превращалась в подобие самой обычной резинки. В попытках создать подобие некоторые дети делали жевательные мятные конфеты по типу Rondo из жевательной резинки, высушенной на лампе накаливания или батарее.
Источник:
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Глупость, а не пост. Попытка сыграть на чувстве ностальгии?
Я не спорю, детство у меня было хорошее. Но и сейчас, если родители не забивают на воспитание, у детей всё хорошо.