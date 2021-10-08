Какие фонарики выпускали в СССР?

Напряжение там было всего 3,6 вольта (три щелочных элемента), а зато ёмкость 12 ампер-часов. Недавно такой фонарик видел в гараже знакомого-продолжает работать как ни в чем не бывало, хотя ему больше 30 лет. Где сейчас найти аккумуляторы с таким сроком службы?

Казалось бы: фонарики выпускались на любой вкус, но нам этого было мало. Мы придумывали свои конструкции, из нескольких фонариков делали составные.

Даже научились подключать лампочку 2,5 В к батарейке 9 вольт: в момент включения две лампочки 2,5 вольта последовательно подключаются к 9 вольт, а потом одна лампочка шунтируется. Оставшаяся лампочка светит как прожектор зенитки