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Какие фонарики выпускали в СССР?

Какие фонарики выпускали в СССР? (27 фото)

Автор:
08 октября 2021 09:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   интересно   ностальгия   подборка   фонарики   фото   
638
27

Кого не попросишь вспомнить какие фонарики были в СССР, сразу отвечают: круглые и плоские. Немного подумав добавляют: "Вспомнил! еще "жучки" были без батареек!, ну как экспандер". Вот и весь ассортимент, оставшийся в нашей памяти.

Между тем в СССР фонарики выпускались в огромном ассортименте. Сейчас мы их вспомним, авось и фонарик из Вашего детства тоже всплывет.

Производство переносных электрических фонариков и батареек было налажено еще до революции. Тогда корпус фонарика предпочитали делать из дерева и покрывать лаком.

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Вот лист дореволюционного каталога

Как видим, уже вовсю пользовались нашими любимыми "плоскими" батарейками.

Одно смущает: почему то указано, что батарейки хватает только на 3 часа. Непонятно: это батарейка такая слабая или угольная лампочка такая прожорливая?

Соединить три батарейки вместе и поместить в общий корпус первым догадался Пауль Шмидт в 1901 году.


Ассортимент выпускаемых фонариков резко увеличился после войны. В замечательном справочнике "Товарный словарь" 1956 года уже показаны все категории фонариков.

Пожалуй самым массовым были фонарики под "плоские" батарейки. Их корпус уже делали из штампованного металла. Быстро, дешево и массово. Было модно указывать на передней крышке эмблему завода и название города:: "Черновцы", "Ленинград", "Витебск" и т.д.

Обратите внимание: в этих фонариках были специальные держатели запасной лампочки.

Обязательное наличие запасной лампочки-требование со времен лампочек с угольными нитями накала. У них срок службы был максимум 5-6 часов. Небольшой удар запросто мог оборвать угольную нить. Даже после перехода на лампочки с вольфрамовой нитью накала сохранили эти держатели запасной лампочки. Их убрали только с появлением пластиковых корпусов.

Перебои со снабжением батарейками сделали фонарики "Жучок" очень популярными у населения. Любви к ним не было-хлопотно постоянно давить на ручку генератора и светят слабо, но когда нет батареек это единственное спасение.

Фонарики "жучок" выпускали даже в блокадном Ленинграде, на заводе Электросила. Внешне они выглядели так:


Следующими по массовости были фонарики под "большие-круглые" батарейки (373).

Больше всего выпускали фонарики под две батарейки"373". Чтобы удобнее было носить в кармане, отражатель делали маленьким. Практичная вроде конструкция, но нам она не нравилась: светила очень слабо. Если фонарик с большим отражателем, да и на три батарейки-уже совсем другое дело.

Самым шиком было достать фонарик под четыре батарейки "373". Тут уже ты герой всего двора. .

Есть интересная офицерская история, связанная с такими фонариками


Продавались аккумуляторные фонари нам не нравились: дорого, светят только под носом и причем недолго.

У мальчишек самыми шикарными считались сигнальные фонарики с разноцветными фильтрами. Светили они паршивенько, а зато как эффектно моргали различными цветами темной ночью.


Для любителей туризма выпускали специальные фонарики: кемпинговые.

Были специальные фонари на щелочных элементах. Их называли "шахтерский" или "железнодорожный".

Позже появились более элегантные ФАР-3

Напряжение там было всего 3,6 вольта (три щелочных элемента), а зато ёмкость 12 ампер-часов. Недавно такой фонарик видел в гараже знакомого-продолжает работать как ни в чем не бывало, хотя ему больше 30 лет. Где сейчас найти аккумуляторы с таким сроком службы?

Казалось бы: фонарики выпускались на любой вкус, но нам этого было мало. Мы придумывали свои конструкции, из нескольких фонариков делали составные.

Даже научились подключать лампочку 2,5 В к батарейке 9 вольт: в момент включения две лампочки 2,5 вольта последовательно подключаются к 9 вольт, а потом одна лампочка шунтируется. Оставшаяся лампочка светит как прожектор зенитки

Наиболее полное собрание фонариков СССР есть в индустриальном музее:

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Метки: СССР   интересно   ностальгия   подборка   фонарики   фото   
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11  комментариев
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9k
Lev Asriev Час назад
Фонарь моего детства. Сколько книг под одеялом с ним прочитано было.
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38k
Олег 3 минуты назад
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15k
ЦСКА 36 минут назад
А как же этот?? 6 рублёв вроде стоил....
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45k
diesafari 37 минут назад
Одни проблемы были с советскими фонариками, особенно нехватка батареек. Более-менее нормальные были профессиональные фонари - но, размеры...
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7k
кот базилий Час назад
Нет здесь фонаря "эмитрон", на шести круглых батареях. Светил как прожектор ,цена 7 руб 2 коп с батареями.
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25k
Vazari Час назад
Не помню откуда, но у меня в те времена был шведский фонарь-аналог нашего жука, но со встроенным аккумулятором. Пожамкал немного, перестал, а он все равно светит. Классный был фонарь.
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4k
Александр Час назад
"Вспомнил! еще "жучки" были без батареек!, ну как экспандер".
Эспандер.
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