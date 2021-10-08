Какие фонарики выпускали в СССР?

Кого не попросишь вспомнить какие фонарики были в СССР, сразу отвечают: круглые и плоские. Немного подумав добавляют: "Вспомнил! еще "жучки" были без батареек!, ну как экспандер". Вот и весь ассортимент, оставшийся в нашей памяти.
Между тем в СССР фонарики выпускались в огромном ассортименте. Сейчас мы их вспомним, авось и фонарик из Вашего детства тоже всплывет.
Производство переносных электрических фонариков и батареек было налажено еще до революции. Тогда корпус фонарика предпочитали делать из дерева и покрывать лаком.
Вот лист дореволюционного каталога
Как видим, уже вовсю пользовались нашими любимыми "плоскими" батарейками.
Одно смущает: почему то указано, что батарейки хватает только на 3 часа. Непонятно: это батарейка такая слабая или угольная лампочка такая прожорливая?
Соединить три батарейки вместе и поместить в общий корпус первым догадался Пауль Шмидт в 1901 году.
Ассортимент выпускаемых фонариков резко увеличился после войны. В замечательном справочнике "Товарный словарь" 1956 года уже показаны все категории фонариков.
Пожалуй самым массовым были фонарики под "плоские" батарейки. Их корпус уже делали из штампованного металла. Быстро, дешево и массово. Было модно указывать на передней крышке эмблему завода и название города:: "Черновцы", "Ленинград", "Витебск" и т.д.
Обратите внимание: в этих фонариках были специальные держатели запасной лампочки.
Обязательное наличие запасной лампочки-требование со времен лампочек с угольными нитями накала. У них срок службы был максимум 5-6 часов. Небольшой удар запросто мог оборвать угольную нить. Даже после перехода на лампочки с вольфрамовой нитью накала сохранили эти держатели запасной лампочки. Их убрали только с появлением пластиковых корпусов.
Перебои со снабжением батарейками сделали фонарики "Жучок" очень популярными у населения. Любви к ним не было-хлопотно постоянно давить на ручку генератора и светят слабо, но когда нет батареек это единственное спасение.
Фонарики "жучок" выпускали даже в блокадном Ленинграде, на заводе Электросила. Внешне они выглядели так:
Следующими по массовости были фонарики под "большие-круглые" батарейки (373).
Больше всего выпускали фонарики под две батарейки"373". Чтобы удобнее было носить в кармане, отражатель делали маленьким. Практичная вроде конструкция, но нам она не нравилась: светила очень слабо. Если фонарик с большим отражателем, да и на три батарейки-уже совсем другое дело.
Самым шиком было достать фонарик под четыре батарейки "373". Тут уже ты герой всего двора. .
Есть интересная офицерская история, связанная с такими фонариками
Продавались аккумуляторные фонари нам не нравились: дорого, светят только под носом и причем недолго.
У мальчишек самыми шикарными считались сигнальные фонарики с разноцветными фильтрами. Светили они паршивенько, а зато как эффектно моргали различными цветами темной ночью.
Для любителей туризма выпускали специальные фонарики: кемпинговые.
Были специальные фонари на щелочных элементах. Их называли "шахтерский" или "железнодорожный".
Позже появились более элегантные ФАР-3
Напряжение там было всего 3,6 вольта (три щелочных элемента), а зато ёмкость 12 ампер-часов. Недавно такой фонарик видел в гараже знакомого-продолжает работать как ни в чем не бывало, хотя ему больше 30 лет. Где сейчас найти аккумуляторы с таким сроком службы?
Казалось бы: фонарики выпускались на любой вкус, но нам этого было мало. Мы придумывали свои конструкции, из нескольких фонариков делали составные.
Даже научились подключать лампочку 2,5 В к батарейке 9 вольт: в момент включения две лампочки 2,5 вольта последовательно подключаются к 9 вольт, а потом одна лампочка шунтируется. Оставшаяся лампочка светит как прожектор зенитки
Наиболее полное собрание фонариков СССР есть в индустриальном музее:
Источник:
- А вы помните? 18 красноречивых фото из лихих 90-х
- Как в СССР рекламировали еду
- 15 вещей времен СССР, которые у многих пылятся на антресолях
- Кто придумал знаменитую авоську
- Что запрещали нам бабушки и мамы
Понравилось44
Эспандер.