Советский союз «под градусом». Интересные раскрашенные фотографии на пивную тематику

Москва, ВСХВ. Специализированный пивной киоск «Главпива», 1939 год

Во время Выставки достижений народного хозяйства можно было не только посмотреть на достижения страны Советов, но и выпить холодного пива в таком вот интересном павильоне.

Сейчас бы нам такие павильоны. А то пиво продается в каких то непонятных киосках...