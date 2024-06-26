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Советский союз «под градусом». Интересные раскрашенные фотографии на пивную тематику

Советский союз «под градусом». Интересные раскрашенные фотографии на пивную тематику

Автор:
26 июня 2024 08:26
Сообщество : СССР
Метки: СССР   Советский союз   алкоголь   люди   пиво   раскрашенные фотографии   фото   
1633
16

Представляю вам подборку раскрашенных фотографий родом из Советского союза на пивную тематику.

В парке. Пенза, конец 1960-х

Многие считают, что в Советском Союзе было всего пару сортов пива, но это не так. Почти каждый регион и город мог похвастаться своим пенным напитком, а всего во времена СССР было сварено больше 300 сортов. Сейчас в сети интернета можно с легкостью найти снимки уцелевших пивных этикеток.

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Официантка в пивном баре. Чебоксары, 1973 год

"Пиво полезный и освежающий напиток" — плакаты c такими лозунгами можно было увидеть в некоторых продуктовых магазинах, имеющий отдел разливного пива.


Студентки группы ЭТ-1-68. Ленинград, 1972 год

Все сорта пенного напитка в советское время изготавливались строго по ГОСТу, по этим стандартам варили пиво на всех производствах страны.

Студенты ЛГУ. Ленинград, 1976 год

Самым популярным пивом было "Жигулевское", оно было по истине народным и известным по всему Союзу.

Угол Столешникова переулка и Пушкинской улицы - Легендарный пивной бар «Ладья» («Яма»). Москва, 1970-е годы

Эта пивная известна по многим причинам среди москвичей. Во-первых тут продавались креветки, и другие дефицитные продукты.

В пивной. Ленинград, 1980-е годы

Бутылочное пиво, как и разливное тоже имело повышенный спрос и мгновенно раскупалось.

Предпочтительнее всего было именно светлое пиво, так как сортов темного можно было пересчитать по пальцам.


Пивной ларек в городе Пушкин, Ленинградская область, 1982 год

Из темного были популярны "Бархатное", "Мартовское" и "Портер".

После смены. Норильск, 1980 год

Среди светлых самые популярные это: "Жигулевское", "Рижское", "Московское" и "Ленинградское".

Пивной ларёк в Киеве, 1947 год

Культура потребления пива в СССР строилась вокруг ларьков, бочек и пивных баров.


Работницы столовой Архангельска скатывают бочку пива в честь Победы, 1945 год


Москва, ВСХВ. Специализированный пивной киоск «Главпива», 1939 год

Во время Выставки достижений народного хозяйства можно было не только посмотреть на достижения страны Советов, но и выпить холодного пива в таком вот интересном павильоне.

Сейчас бы нам такие павильоны. А то пиво продается в каких то непонятных киосках...

У пивного ларька, 1940-е годы

Калининская область, 1980-е годы


В пивной, Ленинград, 1980-е годы


Пиво Феодосийского пивзавода на разлив из бочки. Крымская область, Украинская ССР, 1960-е

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

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Метки: СССР   Советский союз   алкоголь   люди   пиво   раскрашенные фотографии   фото   
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11  комментариев
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2k
Ивлар Час назад
Ох уж эти благоглупости. Сортов то может быть было и много, но были они в основном на бумаге. Либо выпускались ограниченными партиями. А так варили в основном. самый дешевый и быстрый в приготовлении сорт. Жигулевское. План по валу, вал по плану. Ничего личного. А, народ и так все выпьет. Про то как разбавляли пиво уже на местах, автор так же скромно умолчал.
Этот плакат не просто так появился:

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177
Leo 12 минут назад
Позавчера такую кружку купил ... правда для кваса)
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11k
MUZSER 13 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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46k
Цыц тут у меня 16 минут назад
Город Горький, пивной бар "Скоба". Я его еще застал. Эх, было время...
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15k
Sapsan Полчаса назад
У нас чимкентский был очень популярным

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12k
Доктор Полчаса назад
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Доктор Полчаса назад
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1795 постов (1765 в горячем)

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