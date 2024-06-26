Советский союз «под градусом». Интересные раскрашенные фотографии на пивную тематику

Представляю вам подборку раскрашенных фотографий родом из Советского союза на пивную тематику.
В парке. Пенза, конец 1960-х
Многие считают, что в Советском Союзе было всего пару сортов пива, но это не так. Почти каждый регион и город мог похвастаться своим пенным напитком, а всего во времена СССР было сварено больше 300 сортов. Сейчас в сети интернета можно с легкостью найти снимки уцелевших пивных этикеток.
Официантка в пивном баре. Чебоксары, 1973 год
"Пиво полезный и освежающий напиток" — плакаты c такими лозунгами можно было увидеть в некоторых продуктовых магазинах, имеющий отдел разливного пива.
Студентки группы ЭТ-1-68. Ленинград, 1972 год
Все сорта пенного напитка в советское время изготавливались строго по ГОСТу, по этим стандартам варили пиво на всех производствах страны.
Студенты ЛГУ. Ленинград, 1976 год
Самым популярным пивом было "Жигулевское", оно было по истине народным и известным по всему Союзу.
Угол Столешникова переулка и Пушкинской улицы - Легендарный пивной бар «Ладья» («Яма»). Москва, 1970-е годы
Эта пивная известна по многим причинам среди москвичей. Во-первых тут продавались креветки, и другие дефицитные продукты.
В пивной. Ленинград, 1980-е годы
Бутылочное пиво, как и разливное тоже имело повышенный спрос и мгновенно раскупалось.
Предпочтительнее всего было именно светлое пиво, так как сортов темного можно было пересчитать по пальцам.
Пивной ларек в городе Пушкин, Ленинградская область, 1982 год
Из темного были популярны "Бархатное", "Мартовское" и "Портер".
После смены. Норильск, 1980 год
Среди светлых самые популярные это: "Жигулевское", "Рижское", "Московское" и "Ленинградское".
Пивной ларёк в Киеве, 1947 год
Культура потребления пива в СССР строилась вокруг ларьков, бочек и пивных баров.
Работницы столовой Архангельска скатывают бочку пива в честь Победы, 1945 год
Москва, ВСХВ. Специализированный пивной киоск «Главпива», 1939 год
Во время Выставки достижений народного хозяйства можно было не только посмотреть на достижения страны Советов, но и выпить холодного пива в таком вот интересном павильоне.
Сейчас бы нам такие павильоны. А то пиво продается в каких то непонятных киосках...
У пивного ларька, 1940-е годы
Калининская область, 1980-е годы
В пивной, Ленинград, 1980-е годы
Пиво Феодосийского пивзавода на разлив из бочки. Крымская область, Украинская ССР, 1960-е
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Источник:
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