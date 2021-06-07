Забытые, но вызывающие щемящее чувство ностальгии вещи родом из СССР

У всех дома есть какой-то предмет из СССР до сих пор активно используемый в быту. Пусть чеснокодавка, но такая старая и любимая, что менять на новую не хочется. Мы собрали фото от людей, которые пытаются продать предметы быта ушедшей эпохи.

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1. Ксерокс из детства 0 Источник:

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2. Писали такими? 0 Источник:

3. Точилка для карандашей модели "ШПР164" 0 Источник:

4. Калькулятор СССР электроника 73А, 1980 год 0 Источник:

5. Игровая приставка СССР "Видео спорт - 3" 0 Источник:

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7. Арифмометр 0 Источник:

8. Вибромассажер "Эльво", 1987 гол 0 Источник:

9. Бритва 1921 года, производство: завод "Красная Звезда" 0 Источник:

10. Кухонный комбайн 0 Источник:

11. Электротепловентилятор "Ветерок-2" 0 Источник:

12. Утюг 0 Источник:

13. Фен "Улыбка" 0 Источник:

14. Видеокамера "Спорт-4" 0 Источник:

15. Магнитофон "Весна 205-1" 0 Источник:

16. Дисковый телефон "ТАС-М 7500", 1987 года 0 Источник:

17. Катафоты 0 Источник: