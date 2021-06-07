Забытые, но вызывающие щемящее чувство ностальгии вещи родом из СССР

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У всех дома есть какой-то предмет из СССР до сих пор активно используемый в быту. Пусть чеснокодавка, но такая старая и любимая, что менять на новую не хочется. Мы собрали фото от людей, которые пытаются продать предметы быта ушедшей эпохи.
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А чем из СССР вы активно пользуетесь по сей день?
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До сих пор работает. только верхняя решётка выпала
Это отражатели для прицепов,Они и сейчас точно такие-же.
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Капец у вас тирания была. Нам с четвертого разрешили писать пастиковой ручкой, единственное ограничение это цвет, только синий.
По юности - да, по беззаботности - да. А вот по этому.. нет.
калькулятор ностальгия? только на предприятиях были, ибо ценник норм такой был.
комбайн вообще из 90-х. конверсия типа.