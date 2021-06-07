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Забытые, но вызывающие щемящее чувство ностальгии вещи родом из СССР

Забытые, но вызывающие щемящее чувство ностальгии вещи родом из СССР (18 фото)

Автор:
07 июня 2021 12:17
Сообщество : СССР
Метки: Предметы быта   быт ссср   вещи ссср   интересно   ностальгия   прошлое   фото   
6653
18
У всех дома есть какой-то предмет из СССР до сих пор активно используемый в быту. Пусть чеснокодавка, но такая старая и любимая, что менять на новую не хочется. Мы собрали фото от людей, которые пытаются продать предметы быта ушедшей эпохи.
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Метки: Предметы быта   быт ссср   вещи ссср   интересно   ностальгия   прошлое   фото   
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34
GSVINFORM 4 часа назад
На всех кухнях страны!
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628
Stopbandera 43 минуты назад
Собой.
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5k
TirAn Час назад
№11 тепловентилятор "Ветерок". куплен осенью 1989 на Камчатке.
До сих пор работает. только верхняя решётка выпала
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−41
vova old 2 часа назад
кроме катафотов ничего не вызвала не просто Ностальгия А даже интересам и так и это всё времен перестройки это не Советское практически все
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3k
barracuda 2 часа назад
такой точилкой и сейчас пользуюсь. олдскульная...
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1k
vit34 2 часа назад
Иногда пользуюсь,когда плечо начинает болеть,помогает.
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21k
Sergey Timonin 3 часа назад
Про катафоты - не понял.
Это отражатели для прицепов,Они и сейчас точно такие-же.
https://kupi-pricep.ru/products/otrazhatel-katafot-treugolnyj-krasnyj-dob-031https://kupi-pricep.ru/products/otrazhatel-katafot-treugolnyj-krasnyj-dob-031
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3k
Snake 3 часа назад
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2k
Татьяна 3 часа назад
Был у моей мамы такой кухонный комбайн. Покупали где-то во второй половине 80-х сгорел вместе с домом в 2010. До пожара исправно работал. Причина пожара не в нем)))
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34k
kalinser 3 часа назад
Только камера "Спорт-4",не видео,а кинокамера
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2k
Sergiy Rambus 3 часа назад
Телефоны такие др сих пор в некоторых цехах висят, неубиваемые. Впрочем они такими и задумывались.
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20k
Дмитрий К. 3 часа назад
В чем смысл таких постов? Тупо надергать фоток из интернета и на лайки надрачивать?
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1k
Константин 4 часа назад
У нас кухонный комбайн, картинка №10, до сих пор живой и ни фига не делается)))
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624
Лимонадный Джо 4 часа назад
Когда я впервые начал учится в первом классе,то нам сразу разрешили пользоваться авторучками. И родители дали мне китайскую ручку с позолоченным пером. Надо сказать,что по бумаге она скользила просто сказочно! Это был 1965 год.
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14k
Serg2001 4 часа назад
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28k
Snork Snorkoff 4 часа назад
Вот вообще никакой ностальгии ни по чему из вышеобозначенного.
По юности - да, по беззаботности - да. А вот по этому.. нет.
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1k
gizmo gizmo 4 часа назад
я этот кухонный комбайн до сих пор пользую....
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196
Аня 4 часа назад
Вот этим пользуюсь по сей день
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6k
AIRON_FIRST 5 часов назад
Комментарий к фото
правильней будет назвать кинокамерой
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9k
Kostick 5 часов назад
автор, видео, и кинокамера - не одно и тоже.
калькулятор ностальгия? только на предприятиях были, ибо ценник норм такой был.
комбайн вообще из 90-х. конверсия типа.
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40k
Элек Мек 5 часов назад
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464
Placid Элек Мек 3 часа назад
Я четыре года назад такой купил в идеальном состоянии и в полном комплекте. Приличная вертушка у меня есть, но захотелось еще и "Юность".
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