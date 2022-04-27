FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 4489 постов • 1175 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Варёнки рулят: Для чего в СССР варили джинсы?

Варёнки рулят: Для чего в СССР варили джинсы?

Автор:
27 апреля 2022 10:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   джинсы   зачем варили джинсы   интересно   ностальгия   факты   фото   
1734
5

Первые джинсы в СССР появились в 50-х годах прошлого столетия. Советские граждане узнали о них в 57-ом году. В стране прошел всемирный фестиваль молодежи и студентов, привнёсший новые тренды в советскую моду. Молодым людям так понравились брюки из денима, что на долгие годы они стали мечтой многих. Однако, заполучить их было очень непросто.



Власти СССР были против западной новинки, и долгое время боролись с ней. За ношение джинсов могли выгнать из университета и с работы. А в школу было запрещено в них даже заходить. Но люди все равно находили способы покупать и носить модную вещь. Для многих советских граждан джинсы стали символом свободы, протеста и успеха. Правда зачастую купленную новинку модифицировали, а именно варили.


Но зачем же советские люди это делали?


История джинсов в Советском Союзе

Когда советские граждане только узнали о джинсах, достать их было очень сложно. В основном их могли заполучить только те, кто хоть как-то имел возможность выезжать за рубеж: артисты, пилоты, стюардессы, моряки, дети дипломатов и так далее.

×
×


Позже, в 60-х, когда в страну начали приезжать иностранные студенты, они понемногу стали завозить джинсы, буквально контробандой, скрывая их от таможне. Для этого они надевали джинсы под брюки, иногда сразу по несколько штук.

Разумеется, цена на этот товар была запредельной. У моряков можно было достать "джинсу" рублей за 100, а вот спекулянты требовали уже около 200 рублей. Те, кто носил в это время джинсы, считались по-настоящему успешными, и неважно, как выглядели все остальные вещи в их гардеробе. Так что спрос на дорогие брюки был высок.

В 70-х борьба с западным продуктом немного поутихла. На рынок начали проникать польские и индийские марки. Также была популярная фирма, выпускающая джинсы, под названием Montana. Советские люди были уверены, что это немецкий продукт, но на самом деле это были вещи местного производства.

В 80-х появились и официальные советские фирмы, выпускающие джинсы: «Тверь» и «Верея». Но увы до западных им было далеко. В производстве использовали не деним, а какую-то индийскую ткань. Так что на настоящие джинсы она походила разве что цветом.


Вопрос качества

Особенностью денима было то, что после некоторого времени носки и нескольких стирок ткань протиралась. На брюках в итоге оставались характерные следы. У аналогов такого не было. Ткань не хотела протираться естественным образом.

Люди даже придумали особенную проверку, которую использовали во время покупки. Надо было всего лишь провести мокрой спичкой. Если на ней оставалась краска, значит джинсы оригинальные.

Но, конечно, это было не так, настоящий деним не красился. А вот производители пользовались наивностью покупателей, и специально густо заливали брюки краской, чтобы при прикосновении спичкой она оставалась на головке.


Зачем джинсы варили?

Что только не делали советские люди, чтобы приблизить аналоги к оригиналу! Одним из способов искусственно «состарить» брюки, было их хорошенечко потереть. Для этого использовали кирпич, пемзу и деревяшки.

А вот чтобы выделиться из толпы, некоторые свои джинсы варили. Брюки стирали с белизной или с содой и хлоркой. Чтобы получить необычные разводы, одежду предварительно связывали, закручивали и защепляли. В результате получались оригинальные рисунки. Такие джинсы пользовались особенной популярностью у советской молодежи.


Кстати, варёнки носили не только в СССР. Среди граждан Запада тоже было много поклонников подобного вида джинсов. Но там их носили те, кто подражал хиппи. Последние часто не задумывались насчет одежды, и могли ходить в одном и том же несколько лет. Естественно через некоторое время джинсы совсем теряли цвет. А последователи культуры хиппи старались "состарить" свою одежду экспресс-методами.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: СССР   джинсы   зачем варили джинсы   интересно   ностальгия   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
SerGProS 2 часа назад
Очередная порция сказочных страшилок про тоталитарный совок, который все запрещал и ничего не разрешал, а только расстреливал и сажал:

"Власти СССР были против западной новинки, и долгое время боролись с ней. За ношение джинсов могли выгнать из университета и с работы. А в школу было запрещено в них заходить."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Атомный Крот 11 минут назад
Автор все в кучу смешал, не владея к тому же материалом.

Мода на "варенку" намного позже появилась, чем мода на собственно джинсы. Их такими уже изначально делали и продавали. Как сегодня продают якобы "рваные джинсы", а на самом деле изначально спроектированные дизайнером и по факту абсолютно новые.

Хотя мода на рванину тоже уже не первой свежести,честно говоря. Удо Юргенс пел про "разорванные джинсы" как символ свободы еще в 1982 году, к примеру. А в самой Америке эта фишка появилась еще раньше.

Краситель нестойкий было запрещено использовать в СССР для окраски ткани по ГОСТу. А у "фирменных джинсов" -весь прикол был именно в создаваемой облезавшей краской "потертости".

Про "особую ткань" - из разряда мифов. Сколько всяких джинсов перетаскал - и фирменных, и нефирменных - не заметил никаких таких особенных волшебных свойств "оригинального материала".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Veprь в напряге Полчаса назад
Бл@, какой же я старый!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Григорий Полчаса назад
Варил джинсы два часа в уксусе. Носить нельзя, есть можно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Вася Час назад
мавины которые мальвины вроде первые массовые варёнки были.. к ним полагались футболка "гуси" свитер "бойз" и кросовки "абибас"..

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Андрей А 2 часа назад
Автор все в кучу навалил. Варенки появились в конце 80Х, как просто новая мода. А в 90х уже каких только не было и пирамиды и цветные, и женские со стразами и клеши с трубами
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Vazari 2 часа назад
Помнится, тоже как-то сварил свои "крутые" индийские джинсы "Miltons". Причина была довольно прозаична-они безбожно красили ноги в синий цвет, даже после нескольких стирок. В итоге сварил, с минимумом отбеливателя. На удивление-получилось просто идеально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1127250



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не баяны, а дежавю: новая подборка каламбуров и лингвошуток
Не баяны, а дежавю: новая подборка каламбуров и лингвошуток
Бомбическая игра на&nbsp;варгане
Бомбическая игра на варгане
События на Украине 26- 27 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 26- 27 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Мода на грязь
Мода на грязь
Замдиректора школы выдрал ученице клок волос за отсутствие сменки
Замдиректора школы выдрал ученице клок волос за отсутствие сменки
Камера, мотор, поехали: как и кто снимает большое кино
Камера, мотор, поехали: как и кто снимает большое кино
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Популярные теги
#Юмор#животные#люди#история#Россия#картинки#США#автомир#знаменитости#Жизнь
#фото#прикол#Ватермарк#кино#автомобили#новости#собака#интересное#Приколы#мир
#интересно#в мире#факты#подборка#дети#СССР#дтп#фильм#Ynews#аварии
Камера, мотор, поехали: как и кто снимает большое кино Камера, мотор, поехали: как и кто снимает большое кино Как девушка из СССР доказывала существование телекинеза Как девушка из СССР доказывала существование телекинеза СССР был первым. Советская летающая тарелка «ЭКИП» СССР был первым. Советская летающая тарелка «ЭКИП» О советских хозяйственно-бытовых корзинках О советских хозяйственно-бытовых корзинках Как СССР стал лидером выработки электроэнергии из ветра Как СССР стал лидером выработки электроэнергии из ветра Зачем на заднюю часть джинсов больше 100 лет крепят эту кожаную этикетку? Зачем на заднюю часть джинсов больше 100 лет крепят эту кожаную этикетку?

На что жалуетесь?

Вернуться