Варёнки рулят: Для чего в СССР варили джинсы?

Первые джинсы в СССР появились в 50-х годах прошлого столетия. Советские граждане узнали о них в 57-ом году. В стране прошел всемирный фестиваль молодежи и студентов, привнёсший новые тренды в советскую моду. Молодым людям так понравились брюки из денима, что на долгие годы они стали мечтой многих. Однако, заполучить их было очень непросто.
Власти СССР были против западной новинки, и долгое время боролись с ней. За ношение джинсов могли выгнать из университета и с работы. А в школу было запрещено в них даже заходить. Но люди все равно находили способы покупать и носить модную вещь. Для многих советских граждан джинсы стали символом свободы, протеста и успеха. Правда зачастую купленную новинку модифицировали, а именно варили.
Но зачем же советские люди это делали?
История джинсов в Советском Союзе
Когда советские граждане только узнали о джинсах, достать их было очень сложно. В основном их могли заполучить только те, кто хоть как-то имел возможность выезжать за рубеж: артисты, пилоты, стюардессы, моряки, дети дипломатов и так далее.
Позже, в 60-х, когда в страну начали приезжать иностранные студенты, они понемногу стали завозить джинсы, буквально контробандой, скрывая их от таможне. Для этого они надевали джинсы под брюки, иногда сразу по несколько штук.
Разумеется, цена на этот товар была запредельной. У моряков можно было достать "джинсу" рублей за 100, а вот спекулянты требовали уже около 200 рублей. Те, кто носил в это время джинсы, считались по-настоящему успешными, и неважно, как выглядели все остальные вещи в их гардеробе. Так что спрос на дорогие брюки был высок.
В 70-х борьба с западным продуктом немного поутихла. На рынок начали проникать польские и индийские марки. Также была популярная фирма, выпускающая джинсы, под названием Montana. Советские люди были уверены, что это немецкий продукт, но на самом деле это были вещи местного производства.
В 80-х появились и официальные советские фирмы, выпускающие джинсы: «Тверь» и «Верея». Но увы до западных им было далеко. В производстве использовали не деним, а какую-то индийскую ткань. Так что на настоящие джинсы она походила разве что цветом.
Вопрос качества
Особенностью денима было то, что после некоторого времени носки и нескольких стирок ткань протиралась. На брюках в итоге оставались характерные следы. У аналогов такого не было. Ткань не хотела протираться естественным образом.
Люди даже придумали особенную проверку, которую использовали во время покупки. Надо было всего лишь провести мокрой спичкой. Если на ней оставалась краска, значит джинсы оригинальные.
Но, конечно, это было не так, настоящий деним не красился. А вот производители пользовались наивностью покупателей, и специально густо заливали брюки краской, чтобы при прикосновении спичкой она оставалась на головке.
Зачем джинсы варили?
Что только не делали советские люди, чтобы приблизить аналоги к оригиналу! Одним из способов искусственно «состарить» брюки, было их хорошенечко потереть. Для этого использовали кирпич, пемзу и деревяшки.
А вот чтобы выделиться из толпы, некоторые свои джинсы варили. Брюки стирали с белизной или с содой и хлоркой. Чтобы получить необычные разводы, одежду предварительно связывали, закручивали и защепляли. В результате получались оригинальные рисунки. Такие джинсы пользовались особенной популярностью у советской молодежи.
Кстати, варёнки носили не только в СССР. Среди граждан Запада тоже было много поклонников подобного вида джинсов. Но там их носили те, кто подражал хиппи. Последние часто не задумывались насчет одежды, и могли ходить в одном и том же несколько лет. Естественно через некоторое время джинсы совсем теряли цвет. А последователи культуры хиппи старались "состарить" свою одежду экспресс-методами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"Власти СССР были против западной новинки, и долгое время боролись с ней. За ношение джинсов могли выгнать из университета и с работы. А в школу было запрещено в них заходить."
Мода на "варенку" намного позже появилась, чем мода на собственно джинсы. Их такими уже изначально делали и продавали. Как сегодня продают якобы "рваные джинсы", а на самом деле изначально спроектированные дизайнером и по факту абсолютно новые.
Хотя мода на рванину тоже уже не первой свежести,честно говоря. Удо Юргенс пел про "разорванные джинсы" как символ свободы еще в 1982 году, к примеру. А в самой Америке эта фишка появилась еще раньше.
Краситель нестойкий было запрещено использовать в СССР для окраски ткани по ГОСТу. А у "фирменных джинсов" -весь прикол был именно в создаваемой облезавшей краской "потертости".
Про "особую ткань" - из разряда мифов. Сколько всяких джинсов перетаскал - и фирменных, и нефирменных - не заметил никаких таких особенных волшебных свойств "оригинального материала".