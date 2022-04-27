Варёнки рулят: Для чего в СССР варили джинсы?





Позже, в 60-х, когда в страну начали приезжать иностранные студенты, они понемногу стали завозить джинсы, буквально контробандой, скрывая их от таможне. Для этого они надевали джинсы под брюки, иногда сразу по несколько штук.

Разумеется, цена на этот товар была запредельной. У моряков можно было достать "джинсу" рублей за 100, а вот спекулянты требовали уже около 200 рублей. Те, кто носил в это время джинсы, считались по-настоящему успешными, и неважно, как выглядели все остальные вещи в их гардеробе. Так что спрос на дорогие брюки был высок.

В 70-х борьба с западным продуктом немного поутихла. На рынок начали проникать польские и индийские марки. Также была популярная фирма, выпускающая джинсы, под названием Montana. Советские люди были уверены, что это немецкий продукт, но на самом деле это были вещи местного производства.