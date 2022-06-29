Надежда на спасение: в Англии родился жеребёнок лошади Пржевальского

Сейчас малыш Бэзил постоянно находится рядом с матерью. Жеребята Пржевальского при рождении весят от 25 до 30 кг, и могут стоять и ходить уже в течение часа после рождения. В прошлом году в зоопарке уже рождался жеребенок этого вида - однако, его пришлось усыпить из-за проблем со здоровьем. Именно поэтому сотрудники чутко заботятся и оберегают Бэзила - ведь этот малыш так ценен для всего своего вида.