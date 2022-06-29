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Надежда на спасение: в Англии родился жеребёнок лошади Пржевальского

Надежда на спасение: в Англии родился жеребёнок лошади Пржевальского

Автор:
29 июня 2022 21:52
Сообщество : Животные
Метки: животные   зоопарк   зоопарки   интересное   лошади   лошадь   природа   редкие животные   фото   
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С 1969 года лошадь Пржевальского считалась вымершей в дикой природе. Редкий вид диких лошадей удалось спасти только благодаря заповедникам и разведению - сейчас они обитают только в неволе. Недавно защитники животных обрадовались чудесной новости - в зоопарке Англии родился жеребёнок Пржевальской лошади, который даёт надежду всему виду.
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Источник:

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Метки: животные   зоопарк   зоопарки   интересное   лошади   лошадь   природа   редкие животные   фото   
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3  комментария
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4k
sedoisever 3 часа назад
"жеребёнок Пржевальской лошади".
Она не Пржевальская лошадь!
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8k
Billi_Bons 2 часа назад
Бузяка, прям.
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