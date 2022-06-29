Надежда на спасение: в Англии родился жеребёнок лошади Пржевальского

145
5
С 1969 года лошадь Пржевальского считалась вымершей в дикой природе. Редкий вид диких лошадей удалось спасти только благодаря заповедникам и разведению - сейчас они обитают только в неволе. Недавно защитники животных обрадовались чудесной новости - в зоопарке Англии родился жеребёнок Пржевальской лошади, который даёт надежду всему виду.
Сотрудники зоопарка Марвелл в Хэмпшире, Англия, сообщили о радостной новости - рождении редкого жеребёнка Пржевальской лошади, которая ранее с 1969 года считалась вымершей в дикой природе. Малыша назвали Бэзил (Basil) - в честь первой лошади этого вида, которая оказалась в зоопарке в далеком 1972 году. Благодаря новорождённому жеребенку защитники животных возлагают надежды на восстановление вида.
Сейчас малыш Бэзил постоянно находится рядом с матерью. Жеребята Пржевальского при рождении весят от 25 до 30 кг, и могут стоять и ходить уже в течение часа после рождения. В прошлом году в зоопарке уже рождался жеребенок этого вида - однако, его пришлось усыпить из-за проблем со здоровьем. Именно поэтому сотрудники чутко заботятся и оберегают Бэзила - ведь этот малыш так ценен для всего своего вида.
×
×
Лошадь Пржевальского – последний из живущих сегодня представителей диких лошадей из Азии. Они исчезли в природе в 1969 году, и сохранились лишь благодаря зоопаркам и заповедникам. В настоящее время в мире насчитывается около двух тысяч чистокровных особей лошади Пржевальского - все они живут в неволе. Первое описание лошади сделал русский путешественник, натуралист и географ Николай Михайлович Пржевальский в 1878 году.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- В зоопарке Англии родился зверёк с необычной внешностью
- Животные Берлинского зоопарка во время Второй мировой войны
- Ученые показали пауков, которые охотятся стаями
- 20+ любопытных фактов о братьях наших меньших
- Самый одинокий зоопарк: 81-летний китаец спасает животных, которые пострадали от людей
Новости партнёров
Она не Пржевальская лошадь!