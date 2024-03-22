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Впервые за 93 года: в зоопарк Англии привезли снежных барсов

Впервые за 93 года: в зоопарк Англии привезли снежных барсов

Автор:
22 марта 2024 18:43
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   зоопарк   зоопарки   ирбис   ирбисы   природа   редкие животные   спасение животных   фото   хищники   
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В Честерском зоопарке в Англии – хорошие новости. Впервые за 93 года туда доставили двух снежных леопардов (ирбисов). Это одни из самых редких больших кошек в мире, которые находятся под угрозой исчезновения.

В Честерский зоопарк в Чешире, Англия, привезли двух снежных леопардов (или ирбисов), находящихся под угрозой исчезновения. Пару леопардов доставили из другого зоопарка в Европе, где они проходили отбор в рамках программы разведения. Этот шаг – надежда на спасение всего вида. Самец Яшин и самка Нубра, которым чуть больше 18 месяцев, чувствуют себя замечательно и осваиваются в своём вольере.

Для леопардов даже создали специальный вольер с воссозданным рельефом Гималайских гор, где они обитают в дикой природе. Там есть две большие открытые площадки с подобиями скал, неглубокими пещерами и крутыми обрывами, имитирующими атмосферу дикой природы. По словам специалистов по охране природы, самец и самка уже сдружились: они оба здоровые, любознательные и игривые. Теперь сотрудники надеются, что в скором будущем у парочки появятся детёныши.

"Появление снежных барсов - это удивительное событие в истории нашего зоопарка и наш призыв к защите одного из самых уязвимых видов в природе," - сказал Майк Джордан, директор одного из департаментов зоопарка.

Снежные барсы - неуловимые хищники, которые обитают на большой высоте в Гималаях и Центральной Азии. Встречи с ними сейчас стали настолько редкими, что местные жители прозвали их "призраками гор". На их численность влияет ряд угроз, включая изменение климата, потерю среды обитания, браконьерство и взаимодействие с человеком.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикая природа   зоопарк   зоопарки   ирбис   ирбисы   природа   редкие животные   спасение животных   фото   хищники   
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1  комментарий
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Шурман Час назад
Видел я эту кошечку живьем в горах в Алмате , приятного мало да и горных козлов много видел особенно на перевалах с Киргизией .
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1636 постов (1575 в горячем)

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