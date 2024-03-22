Впервые за 93 года: в зоопарк Англии привезли снежных барсов

Для леопардов даже создали специальный вольер с воссозданным рельефом Гималайских гор, где они обитают в дикой природе. Там есть две большие открытые площадки с подобиями скал, неглубокими пещерами и крутыми обрывами, имитирующими атмосферу дикой природы. По словам специалистов по охране природы, самец и самка уже сдружились: они оба здоровые, любознательные и игривые. Теперь сотрудники надеются, что в скором будущем у парочки появятся детёныши.