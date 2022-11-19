"В чём смысл жизни?": в зоопарке засняли коалу, которая задумалась о высоком

По словам сотрудников зоопарка, в такой необычной позе Даичи-кун сидел впервые. Нам остаётся только догадываться, чем в тот момент были заняты его мысли. Но он, надо признать, всё равно милашка. Как говорит его смотритель, Даичи-кун - доброе создание, и всегда с радостью встречает его, когда тот приходит в вольер. Посмотрите на этого задумчивого товарища: