"В чём смысл жизни?": в зоопарке засняли коалу, которая задумалась о высоком

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В японском зоопарке Awaji Farm Park засняли самца коалы по кличке Даичи-кун, который сидел в странной позе. Кажется, что он задумался о смысле бытия или глобальном потеплении.. Как думаете, о чём его мысли?
Этот самец коалы по кличке Даичи-кун живёт в зоопарке Awaji Farm Park в Минамиавадзи, Япония. Недавно он стал популярным в соцсетях - смотрители опубликовали забавнейшие фотографии с ним, которые набрали более 150 тысяч лайков. Мишка сидел в своём вольере в крайне странной позе, и непрерывно смотрел в одну точку с серьезным выражением мордочки.
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Кажется, что в этот момент Даичи-кун задумался о масштабах вселенной или глобальном потеплении, или вообще преисполнился в своём сознании. Пользователи сети тоже предположили, что коала так медитирует - особенно, учитывая положение его лап, - а может, думает о смысле бытия, или просто таким образом игнорирует своих смотрителей.
По словам сотрудников зоопарка, в такой необычной позе Даичи-кун сидел впервые. Нам остаётся только догадываться, чем в тот момент были заняты его мысли. Но он, надо признать, всё равно милашка. Как говорит его смотритель, Даичи-кун - доброе создание, и всегда с радостью встречает его, когда тот приходит в вольер. Посмотрите на этого задумчивого товарища:
Источник:
АНТИФИШКИ
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