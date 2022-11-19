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"В чём смысл жизни?": в зоопарке засняли коалу, которая задумалась о высоком

"В чём смысл жизни?": в зоопарке засняли коалу, которая задумалась о высоком

Автор:
19 ноября 2022 09:00
Сообщество : Животные
Метки: Япония   дикие животные   животные   зоопарк   зоопарки   коала   коалы   природа   смешные животные   фото   
1417
8
В японском зоопарке Awaji Farm Park засняли самца коалы по кличке Даичи-кун, который сидел в странной позе. Кажется, что он задумался о смысле бытия или глобальном потеплении.. Как думаете, о чём его мысли?
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Источник:

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Метки: Япония   дикие животные   животные   зоопарк   зоопарки   коала   коалы   природа   смешные животные   фото   
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3  комментария
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3k
Наблюдатель Час назад
Просто вместо эвкалипта нажрался листьев коки, вот и захорошело)))
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4k
Влад 18 минут назад
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4k
Frank Borman Час назад
Коала задумался, где бы найти самку, чтобы чпокнуть ее. Вот и все высокое.
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