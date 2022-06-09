20+ любопытных фактов о братьях наших меньших

Мы любим животных - а также узнавать о них что-то новое и удивительное. Повадки, характер, интересные детали из жизни, инстинкты, и многое другое - есть ещё множество фактов о братьях наших меньших, о которых вы наверняка не догадывались. Посмотрим на некоторые из малоизвестных фактов о животных!

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Самки стрекоз могут притворяться мертвыми, чтобы остановить нежелательные ухаживания самцов 0 Источник:

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Ленивцы слишком ленивы даже для того, чтобы искать себе пару. В брачный сезон самка может сидеть на дереве и кричать, пока самец не услышит ее и сам не придёт спариваться 0 Источник:

Запах бананов может вызвать агрессию у пчёл. У них есть особый "феромон тревоги", который они выделяют, чтобы дать сигнал сородичам. В этом феромоне есть вещества, очень сходные с теми, которые есть в бананах 0 Источник:

У тарантулов и лягушек - взаимовыгодное сотрудничество. Лягушки едят насекомых и паразитов, которые могут навредить яйцам паука. Паук, в свою очередь, защищает лягушку от опасностей (даже после рождения паучат) 0 Источник:

Вороны могут запоминать лица и узнавать людей, даже спустя годы 0 Источник:

Глубоководные рыбы-удильщики с маленьким "фонариком" на голове - особи женского пола. Самцы гораздо меньше по размеру, и у них слабее развита челюсть 0 Источник:

Слух петухов не портится со временем, несмотря на то, что они очень громко кукарекают. Они рождаются с "природными берушами" - во время кукареканья половина барабанной перепонки птиц покрывается мягкой тканью, что приглушает звук 0 Источник:

Пот бегемотов красного цвета 0 Источник:

В неволе зверёк под названием бинтуронг (их также называют "кошачьими медведями") может затаить обиду на человека 0 Источник:

Когда гусеницы входят в фазу куколки, сначала все их тело расщепляется, и превращается в жидкую массу 0 Источник:

В Африке некоторые племена "сотрудничают" с птицами из семейства медоуказчиковые. Птицы приводят их к спрятанным на деревьях ульям - племена забирают мёд, а птицам оставляют личинки пчёл 0 Источник:

У осьминога восемь щупалец, три сердца и девять мозгов 0 Источник:

Языки дятлов может обвиваться вокруг задней части их мозга. Это защищает их мозг при ударах клювом о дерево 0 Источник:

Крик кашалота настолько громкий, что звуковые волны могут убить человека, если он подплывет близко 0 Источник:

Когда самцы палтуса вырастают до определённого размера (около 114 см), они становятся самками 0 Источник:

Шипы на языке тигра достаточно острые, чтобы снять кожу с мышц 0 Источник:

Курицы могут прощаться с умирающими сородичами. Кроме того, они могут специально заклевать сородича, если чувствуют, что те больны 0 Источник:

Стервятники мочатся на свои лапы, чтобы охладиться в жаркие дни - этот процесс называется урогидроз. Их моча также помогает уничтожить бактерии или паразитов 0 Источник:

Утконос светится бирюзовым под ультрафиолетовым светом 0 Источник:

У пингвинов есть специальная надглазничная железа, которая "фильтрует" солёную воду, превращая ее в пресную 0 Источник:

Средняя продолжительность жизни белки - 16 лет 0 Источник:

Для того, чтобы пересечь реку, броненосцы могут проползти ее по дну, если она небольшая (дышать под водой они могут около 7 минут), или "надуть" свои кишки особым способом, чтобы проплыть с их помощью 0 Источник:

Кастореум - продукт анальных желез бобров, который когда-то использовался как заменитель аромата ванили. Сейчас он используется только в парфюмерии, и в шведском шнапсе под названием Bäverhojt 0 Источник:

Кенгуру могут спариваться повторно от 1 до 3 дней после рождения детеныша. Новый эмбрион будет находиться на стадии диапаузы, пока малыш в сумке растет. А когда детеныш вырастает и покидает сумку, начинает развиваться "ожидающий" эмбрион 0 Источник:

Пингвин может ни с того ни с сего покинуть колонию и в одиночестве направиться в другую сторону - почти как зомби. Пока ученые не нашли внятного объяснения этому поведению 0 Источник:

Подавляющее большинство гренландских акул слепы - из-за паразита, который съедает их глаза 0 Источник:

Черепахи могут дышать задним проходом 0 Источник:

Молоко кита имеет консистенцию зубной пасты. Поэтому детеныши китов могут набирать вес со скоростью 4,5 кг в час 0 Источник: