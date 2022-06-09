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20+ любопытных фактов о братьях наших меньших

20+ любопытных фактов о братьях наших меньших

Автор:
09 июня 2022 20:55
Сообщество : Животные
Метки: дикие животные   животные   интересное   интересные факты   подборка   полезно   природа   факты   фото   
581
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Мы любим животных - а также узнавать о них что-то новое и удивительное. Повадки, характер, интересные детали из жизни, инстинкты, и многое другое - есть ещё множество фактов о братьях наших меньших, о которых вы наверняка не догадывались. Посмотрим на некоторые из малоизвестных фактов о животных!
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Источник:

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Метки: дикие животные   животные   интересное   интересные факты   подборка   полезно   природа   факты   фото   
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4  комментария
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19k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Насколько я знаю, птицы не мочатся.
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Александр Сучков 51 минуту назад
Вообще то не курица, а "птица мира"- голубь убивает больных сородичей. Копипаст на высшем уровне от двоечника.
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