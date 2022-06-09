20+ любопытных фактов о братьях наших меньших

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Мы любим животных - а также узнавать о них что-то новое и удивительное. Повадки, характер, интересные детали из жизни, инстинкты, и многое другое - есть ещё множество фактов о братьях наших меньших, о которых вы наверняка не догадывались. Посмотрим на некоторые из малоизвестных фактов о животных!
Самки стрекоз могут притворяться мертвыми, чтобы остановить нежелательные ухаживания самцов
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Ленивцы слишком ленивы даже для того, чтобы искать себе пару. В брачный сезон самка может сидеть на дереве и кричать, пока самец не услышит ее и сам не придёт спариваться
Запах бананов может вызвать агрессию у пчёл. У них есть особый "феромон тревоги", который они выделяют, чтобы дать сигнал сородичам. В этом феромоне есть вещества, очень сходные с теми, которые есть в бананах
У тарантулов и лягушек - взаимовыгодное сотрудничество. Лягушки едят насекомых и паразитов, которые могут навредить яйцам паука. Паук, в свою очередь, защищает лягушку от опасностей (даже после рождения паучат)
Глубоководные рыбы-удильщики с маленьким "фонариком" на голове - особи женского пола. Самцы гораздо меньше по размеру, и у них слабее развита челюсть
Слух петухов не портится со временем, несмотря на то, что они очень громко кукарекают. Они рождаются с "природными берушами" - во время кукареканья половина барабанной перепонки птиц покрывается мягкой тканью, что приглушает звук
В неволе зверёк под названием бинтуронг (их также называют "кошачьими медведями") может затаить обиду на человека
Когда гусеницы входят в фазу куколки, сначала все их тело расщепляется, и превращается в жидкую массу
В Африке некоторые племена "сотрудничают" с птицами из семейства медоуказчиковые. Птицы приводят их к спрятанным на деревьях ульям - племена забирают мёд, а птицам оставляют личинки пчёл
Языки дятлов может обвиваться вокруг задней части их мозга. Это защищает их мозг при ударах клювом о дерево
Крик кашалота настолько громкий, что звуковые волны могут убить человека, если он подплывет близко
Когда самцы палтуса вырастают до определённого размера (около 114 см), они становятся самками
Курицы могут прощаться с умирающими сородичами. Кроме того, они могут специально заклевать сородича, если чувствуют, что те больны
Стервятники мочатся на свои лапы, чтобы охладиться в жаркие дни - этот процесс называется урогидроз. Их моча также помогает уничтожить бактерии или паразитов
У пингвинов есть специальная надглазничная железа, которая "фильтрует" солёную воду, превращая ее в пресную
Для того, чтобы пересечь реку, броненосцы могут проползти ее по дну, если она небольшая (дышать под водой они могут около 7 минут), или "надуть" свои кишки особым способом, чтобы проплыть с их помощью
Кастореум - продукт анальных желез бобров, который когда-то использовался как заменитель аромата ванили. Сейчас он используется только в парфюмерии, и в шведском шнапсе под названием Bäverhojt
Кенгуру могут спариваться повторно от 1 до 3 дней после рождения детеныша. Новый эмбрион будет находиться на стадии диапаузы, пока малыш в сумке растет. А когда детеныш вырастает и покидает сумку, начинает развиваться "ожидающий" эмбрион
Пингвин может ни с того ни с сего покинуть колонию и в одиночестве направиться в другую сторону - почти как зомби. Пока ученые не нашли внятного объяснения этому поведению
Подавляющее большинство гренландских акул слепы - из-за паразита, который съедает их глаза
Молоко кита имеет консистенцию зубной пасты. Поэтому детеныши китов могут набирать вес со скоростью 4,5 кг в час
Источник:
АНТИФИШКИ
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