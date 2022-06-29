«Вынесли дверь»: жителя Петербурга арестовали по делу о «фейках» об армии РФ за комментарий с соцсетях

В Петербурге поисковика-любителя на два месяца заключил под стражу Московский районный суд по уголовному делу о фейках про Вооруженные силы РФ. В квартиру к 54-летнему мужчине вломились силовики, вынесли дверь и задержали преступника.
Из материалов дела следует, что в апреле этого года 54-летний Олег Белоусов разместил в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Питерские копатели» информационные материалы «содержащие заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ». Сам Белоусов свою вину не признал.
У задержанного в квартире нашли мобильный телефон, ноутбук, патроны времен ВОВ, нож, немецкие геральдические знаки. Все свои "находки" мужчина публиковал в соцсетях и гордился ими.
Суд заключил петербуржца под стражу. За решеткой он пробудет до 26 августа.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мне вот интересно - в администрации Пушкино ЛО СОБР так же приедет?
https://yandex.ru/turbo/regnum.ru/s/news/3631466.htmlhttps://yandex.ru/turbo/regnum.ru/s/news/3631466.html
Вот вам еще сюжет.
"На выставке «Мариуполь битва за русский мир», которую в рамках фестиваля «День русской славы» организовал клуб «Ленинградский Доброволец», по требованию замглавы администрации Пушкинского района Татьяны Боголюбовой из экспозиции были удалены все обозначения «Z», ставшие символами спецоперации России по защите Донбасса, а также экспонаты, связанные с борьбой Донбасса против украинского нацизма и спецоперацией России. Авторов экспозиции, посвященной освобождению Мариуполя города побратима Санкт-Петербурга обвинили в пропаганде «милитаризма» и «оружия», также звучали слова о «пропаганде нацизма»".
Надеюсь скоро у "госпожи" Боголюбовой будут дверь в квартире ломать.
а вот за патроны прилетит
В общем, сегодня в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать...
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