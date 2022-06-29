«Вынесли дверь»: жителя Петербурга арестовали по делу о «фейках» об армии РФ за комментарий с соцсетях

Из материалов дела следует, что в апреле этого года 54-летний Олег Белоусов разместил в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Питерские копатели» информационные материалы «содержащие заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ». Сам Белоусов свою вину не признал.

У задержанного в квартире нашли мобильный телефон, ноутбук, патроны времен ВОВ, нож, немецкие геральдические знаки. Все свои "находки" мужчина публиковал в соцсетях и гордился ими.