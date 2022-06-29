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«Вынесли дверь»: жителя Петербурга арестовали по делу о «фейках» об армии РФ за комментарий с соцсетях

«Вынесли дверь»: жителя Петербурга арестовали по делу о «фейках» об армии РФ за комментарий с соцсетях

Автор:
29 июня 2022 09:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Армия РФ   Петербург   видео   интересное   комментарии   соцсети   фейки   фото   
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В Петербурге поисковика-любителя на два месяца заключил под стражу Московский районный суд по уголовному делу о фейках про Вооруженные силы РФ. В квартиру к 54-летнему мужчине вломились силовики, вынесли дверь и задержали преступника.

Из материалов дела следует, что в апреле этого года 54-летний Олег Белоусов разместил в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Питерские копатели» информационные материалы «содержащие заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ». Сам Белоусов свою вину не признал.

У задержанного в квартире нашли мобильный телефон, ноутбук, патроны времен ВОВ, нож, немецкие геральдические знаки. Все свои "находки" мужчина публиковал в соцсетях и гордился ими.

Суд заключил петербуржца под стражу. За решеткой он пробудет до 26 августа.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Армия РФ   Петербург   видео   интересное   комментарии   соцсети   фейки   фото   
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36  комментариев
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−196
Колобок Час назад
Министерство Обороны РФ пояснило, что любая правдивая информация об армии РФ является фейком.
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14k
эмосурикат прямоползающий Полминуты назад
Из поста вообще непонятно за что конкретно его задержали, а фантазии автора на тему фейков можно всерьез не воспринимать
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6k
workmen77 19 минут назад
Если он сообщал про фейки, то хотелось бы узнать, что это были за фейки. Дальше: "У задержанного в квартире нашли мобильный телефон, ноутбук, патроны времен ВОВ, нож, немецкие геральдические знаки..." - что из этого перечня, кроме патронов, если они боевые, является запрещенным?
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4k
Frank Borman 21 минуту назад
Факать Армию РФ опасно. Она может факнуть тебя в ответ.
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3k
Константин 24 минуты назад
В Пушкино ЛО в день русской славы по указке замглавы местной администрации срывали буквы Z и V, а так же администрация сказала убрать плакаты с Гиви и Моторолой, потому что все это "реабилитация нацизма".

Мне вот интересно - в администрации Пушкино ЛО СОБР так же приедет?

https://yandex.ru/turbo/regnum.ru/s/news/3631466.htmlhttps://yandex.ru/turbo/regnum.ru/s/news/3631466.html
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124
Александр Шевченко Константин 14 минут назад
Это другое, нужно понимать.
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9k
Михаил Полчаса назад
установка дверей на штукатурку. Кто так строит :)
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31k
Fat Lynx Полчаса назад
С патронами он, конечно, встрял... если они хоть как-то годны - киста!
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11k
harlamov Полчаса назад
Работайте братья. Работы непочатый край.
Вот вам еще сюжет.
"На выставке «Мариуполь битва за русский мир», которую в рамках фестиваля «День русской славы» организовал клуб «Ленинградский Доброволец», по требованию замглавы администрации Пушкинского района Татьяны Боголюбовой из экспозиции были удалены все обозначения «Z», ставшие символами спецоперации России по защите Донбасса, а также экспонаты, связанные с борьбой Донбасса против украинского нацизма и спецоперацией России. Авторов экспозиции, посвященной освобождению Мариуполя города побратима Санкт-Петербурга обвинили в пропаганде «милитаризма» и «оружия», также звучали слова о «пропаганде нацизма»".
Надеюсь скоро у "госпожи" Боголюбовой будут дверь в квартире ломать.
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−196
Колобок Полчаса назад
О чём можно говорить в стране, где реальный срок можно поднять за фразу "Нет войне" и за шутку над какашками президента. И то, и то проходит по статье о дискридитации армии РФ. Как? Такое только в России и в Северной Корее. Хотя "За нет войнё" даже там ничего не будет. Как докатились то?
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3k
Motorola Полчаса назад
Кто доброй сказкой входит в дом ))))
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81
Валерий Петров Полчаса назад
нож дома нашли, вот это находка)
а вот за патроны прилетит
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361
Джонни 41 минуту назад
До седых волос дожил, а ума не нажил.
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7k
Шурави 42 минуты назад
"Поисковик" пи.дюлин.
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 45 минут назад
мразотный навальненок..затаился в квартирке как КРИСА
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76
MAX 45 минут назад
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20
Андрей Л 58 минут назад
Опять поймали какого-то никчему. Целой группой ломились. Где ссылки на его писанину? На видео СОБР занимается обычным делом - демонтаж двери. Такой, пост - вброс. Смотрите, и к вам придут!
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20
Андрей Л Игорь 6 минут назад
Чтобы глянул, кто такой олень этот игорь, взял дрын, приехал и разбил [мат].
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20
Андрей Л Минуту назад
Я тоже за, это бы решало многие вопросы
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70k
Viktor Час назад
Бля, но в 54-то года хоть какие-то мозги должны быть!?
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296
Карл Час назад
Демонтаж дверей недорого.
Выезд мастеров бесплатно :)))))))
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30k
Snork Snorkoff 2 часа назад
как я провёл лето ))
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