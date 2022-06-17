Майк Тайсон развеселил фанатов, нарядившись в костюм пчёлки

Поклонники были в восторге от увиденного: "Майк Тайсон в костюме пчелы поёт, как он прекрасен, - это не тот контент, который ожидаю увидеть пятничным утром 🤣🤣" "Представьте, если бы все парни, которых Майк Тайсон сразил в бою наповал, видели его таким. Лол, что за легенда."

2022-06-17T16:59:35+03:00