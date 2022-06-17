Майк Тайсон развеселил фанатов, нарядившись в костюм пчёлки

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Вот такой вот грозный боксёр, "самый опасный человек на планете".
В весёлом ролике поклонники еле узнали известного "ухокусателя". Костюм Тайсон надел на шоу телеведущего Джимми Киммела.
Славу "Железного Майка" и "Самого опасного человека на планете" боксёр завоевал на известном поединке с Эвандером Холифилдом в 1997 году, когда разъярённо откусил часть уха у противника, отомстив за запрещённые приёмы. Майка дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов.
Поклонники были в восторге от увиденного:
"Майк Тайсон в костюме пчелы поёт, как он прекрасен, - это не тот контент, который ожидаю увидеть пятничным утром 🤣🤣"
"Представьте, если бы все парни, которых Майк Тайсон сразил в бою наповал, видели его таким. Лол, что за легенда."
"Майк Тайсон в костюме пчелы поёт, как он прекрасен, - это не тот контент, который ожидаю увидеть пятничным утром 🤣🤣"
"Представьте, если бы все парни, которых Майк Тайсон сразил в бою наповал, видели его таким. Лол, что за легенда."
Источник:
АНТИФИШКИ
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