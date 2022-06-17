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Майк Тайсон развеселил фанатов, нарядившись в костюм пчёлки

Майк Тайсон развеселил фанатов, нарядившись в костюм пчёлки

Автор:
17 июня 2022 16:59
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Майк Тайсон   видео   забавное   интересное   комментарии   смешное   соцсети   
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Вот такой вот грозный боксёр, "самый опасный человек на планете".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Майк Тайсон   видео   забавное   интересное   комментарии   смешное   соцсети   
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4  комментария
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21k
СергейПименов 2 часа назад
Под Мохаммеда Али косит. Порхать как бабочка и жалить как пчела.
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1k
Нудник Шпилкес Полчаса назад
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2k
Трям Час назад
Черномазый билайн, йопт!
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−20
Jekaterina 2 часа назад
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