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Как сделать объектив из пивной банки и лупы не привлекая внимания санитаров. Тест в Collioure

Как сделать объектив из пивной банки и лупы не привлекая внимания санитаров. Тест в Collioure

Автор:
28 июня 2022 20:59
Сообщество : Сделай сам!
Метки: nikon   nikon d7000   лупа   объектив   самоделки   своими руками   фотография   франция   
529
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Объектив из подручных средств. Как собрать + примеры фото.

Всем привет! Я тут новенький, если что не так, сильно не пинайте сразу =)


Давно хотелось соорудить чего нибудь своими руками и тут пришла идея на ровном месте. На Пикабу, в посте про Индустар-69 один пользователь отметился таким комментарием


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Ну, что сказать, спасибо за отзыв! Я здорово провел время с вашей подачи, собрал объектив и выгулял его на море.


Можно глядеть видеоверсию.


Лупа нашлась и была разобрана.



А идея для корпуса оказалась скажем так под рукой, в руке)) В верхнюю часть пивной банки линза вошла практически вплотную, поэтому вырезал очень аккуратно там все лишнее и вот пол дела сделано.



Осталось выяснить какой кусок банки отрезать, чтобы получить возможность фокусироваться на бесконечность, ну или хотя бы почти, никаких расчетов проводить мы не будем, просто берем линзу в руку, делаем кулаком трубочку и прикладываем к байонету, потихоньку отодвигаем от него, до тех пор, пока дальние дома, или что там из окна видно, не будут в резкости. Одной руки может не хватить, но все равно примерно понятно. Замеряем это расстояние и отрезаем нужный кусок от банки.


У меня на тушку D7000 нацеплены макрокольца, а на них вплотную насаживается банка, фокусировка производится всем известным возвратно-поступательным движением.


По сути все готово, вклеиваем линзу в банку и можно фотографировать, но есть вероятность, что у тебя также практически не будет резкости.


Пример:


Чтобы это исправить нужно изготовить диафрагму. Да, процесс серьезный и требует повышенной аккуратности.


Берем кусок картона, вырезаем из него ровненький кружок и в центре делаем еще более ровное отверстие, чем меньше это отверстие, тем более закрытая диафрагма, вот такие дела. Все это, диафрагму и корпус изнутри лучше покрасить черным, но красить банку я не стал.


Тут я не заметил подвоха сразу, а оказывается, все стало слишком резким, так что все таки дырочку нужно делать немного больше, а лучше сделать несколько диафрагм и выбрать ту, которая понравится, благо ставить их можно и перед линзой.


С диафрагмой уже такой результат.


Опытным путем гг я примерно выяснил, что диафрагма f/13, а фокусное расстояние чудо объектива примерно 155мм, что для кроп камеры около 232мм. Хотя там ISO 200, влияет ли это на диафрагму.. да какая разница, я тут развлекаться собрался, а не вот это все)


Был сделал снимок на Излуповик2022 и подобран похожий ракурс на Tamron 70-300. Надеюсь никто не забыл, что я совсем не гений и могу везде ошибаться, сильно не возбуждайтесь в комментариях, какой смысл.


Все, насаживаем свое детище эээ на камеру и можно тестировать. Для этого я доехал до городка Collioure, там красиво и море, правда таким телевиком там особо и нечего снимать, но стоит попробовать)


При хороших условиях, а я поехал в обед конечно же, можно получить симпатичные кадры.


Снимаю в ручном режиме (М), диафрагма понятно, постоянная, а выдержку ставим на свой вкус.


Как обычно, бродим, глядим по сторонам, можно засунуть свой хоботок в храм и сфоткать свечи


Можно поохотиться на плавающих людей


Расстояние до объектов можно оценить в видео в начале поста.

Люди вокруг заинтересованно смотрят на банку с линзой, потом на свой фотик, потом снова на банку с линзой, некоторые зависают на какое то время, другие с улыбкой высказывают свое почтение, но таким я не доверяю, они и санитаров могут вызвать))


На контрастных сценах видны все недуги данного объектива. Здесь и падение резкости и хроматические аберрации и вообще все что хочешь)) Ну конечно можно и просто не попасть в резкость.


Чуть какая засветка и пол кадра будет белым)


Но все равно, даже таким примитивным орудием можно раздобыть и нормальных кадров.


Еще всякое


Все снимки обработаны, но так, насыщенность, контраст, по мелочи.


Что в итоге? Сразу скажу очевидное: все это можно сделать куда лучше, и корпус удобный и зачернить все и линзу специально получше подобрать и так далее, но такой цели у меня не стояло. Я тип унылый и ленивый и если вдруг загорелся какой то идеей, то нужно сделать сразу, желательно побыстрей, а то потом это никогда в жизни не сделается) Это не значит, что я все вокруг делаю на отвали, конечно нет =)


Если этого было мало, что ты за тип такой, и хочется посмотреть картинки в оригинальном размере, то они вот, на Фликре.


Всем спасибо за прочтение. Если что то не так в оформлении, тегах и так далее, то прошу подсказать. Всем добра!


П.С.Больше всякого, чего не будет здесь по разным причинам, хранится на Ютубе и Дзене.

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Метки: nikon   nikon d7000   лупа   объектив   самоделки   своими руками   фотография   франция   
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15  комментариев
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931
Шурман 2 часа назад
Я думал только мне делать не куй :) оказалось нас много :)
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7k
Погулять вышел 16 минут назад
А зачем так извращаться? Можно же просто пойти и купить нормальный объектив. Ну хорошо, ладно, идти допустим, лень. Бывает. Ну тогда можно просто взять и заказать хороший объектив с доставкой из магазина. И все! Делов-то. Зачем такой изврат?
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28
Иван Автор поста Погулять вышел Минуту назад
Скука и интерес, все просто) Я ведь не планировал сделать объектив, который конкурировал бы с заводскими.
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3k
Motorola Полчаса назад
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6k
Slowly 50 минут назад
Что это здесь делает?
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−75
Евгений Журавлёв Час назад
Пикабу - полнейшее дерьмо, сайт нытиков и просто слабоумных
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28
Иван Автор поста Евгений Журавлёв 3 минуты назад
Не знаю, я встречаю там много интересного материала и людей, надеюсь и тут много всякого интересного и полезного)
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1k
vitstd 2 часа назад
Круто ! уважение :)
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28
Иван Автор поста vitstd 4 минуты назад
Благодарю!)
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41
Максим Макашев 2 часа назад
Автор! А зачем такие извращения? Было бы ГОРАЗДО ПРОЩЕ из банки сделать камеру-обскуру. Что это такое, как её сделать и какие получаются снимки - погуглите. Открою Вам "секрет Полишинеля", но такой камерой можно сделать фото Эйфелевой башни с расстояние всего в 100 метров. Об этом ещё в 70-е годы в журнале "Юный техник " писалось
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28
Иван Автор поста Максим Макашев 5 минут назад
Дык скучно же, нужно как то развлекать себя)
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28
Иван Автор поста Serjio 5 минут назад
=)
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Иван
Ванечка фотолюб-фотограф, заика, супергерой. На канале всякое о фотографии и около.
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