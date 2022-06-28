Как сделать объектив из пивной банки и лупы не привлекая внимания санитаров. Тест в Collioure

Объектив из подручных средств. Как собрать + примеры фото.
Всем привет! Я тут новенький, если что не так, сильно не пинайте сразу =)
Давно хотелось соорудить чего нибудь своими руками и тут пришла идея на ровном месте. На Пикабу, в посте про Индустар-69 один пользователь отметился таким комментарием
Ну, что сказать, спасибо за отзыв! Я здорово провел время с вашей подачи, собрал объектив и выгулял его на море.
Можно глядеть видеоверсию.
Лупа нашлась и была разобрана.
А идея для корпуса оказалась скажем так под рукой, в руке)) В верхнюю часть пивной банки линза вошла практически вплотную, поэтому вырезал очень аккуратно там все лишнее и вот пол дела сделано.
Осталось выяснить какой кусок банки отрезать, чтобы получить возможность фокусироваться на бесконечность, ну или хотя бы почти, никаких расчетов проводить мы не будем, просто берем линзу в руку, делаем кулаком трубочку и прикладываем к байонету, потихоньку отодвигаем от него, до тех пор, пока дальние дома, или что там из окна видно, не будут в резкости. Одной руки может не хватить, но все равно примерно понятно. Замеряем это расстояние и отрезаем нужный кусок от банки.
У меня на тушку D7000 нацеплены макрокольца, а на них вплотную насаживается банка, фокусировка производится всем известным возвратно-поступательным движением.
По сути все готово, вклеиваем линзу в банку и можно фотографировать, но есть вероятность, что у тебя также практически не будет резкости.
Пример:
Чтобы это исправить нужно изготовить диафрагму. Да, процесс серьезный и требует повышенной аккуратности.
Берем кусок картона, вырезаем из него ровненький кружок и в центре делаем еще более ровное отверстие, чем меньше это отверстие, тем более закрытая диафрагма, вот такие дела. Все это, диафрагму и корпус изнутри лучше покрасить черным, но красить банку я не стал.
Тут я не заметил подвоха сразу, а оказывается, все стало слишком резким, так что все таки дырочку нужно делать немного больше, а лучше сделать несколько диафрагм и выбрать ту, которая понравится, благо ставить их можно и перед линзой.
С диафрагмой уже такой результат.
Опытным путем гг я примерно выяснил, что диафрагма f/13, а фокусное расстояние чудо объектива примерно 155мм, что для кроп камеры около 232мм. Хотя там ISO 200, влияет ли это на диафрагму.. да какая разница, я тут развлекаться собрался, а не вот это все)
Был сделал снимок на Излуповик2022 и подобран похожий ракурс на Tamron 70-300. Надеюсь никто не забыл, что я совсем не гений и могу везде ошибаться, сильно не возбуждайтесь в комментариях, какой смысл.
Все, насаживаем свое детище
эээ на камеру и можно тестировать. Для этого я доехал до городка Collioure, там красиво и море, правда таким телевиком там особо и нечего снимать, но стоит попробовать)
При хороших условиях, а я поехал в обед конечно же, можно получить симпатичные кадры.
Снимаю в ручном режиме (М), диафрагма понятно, постоянная, а выдержку ставим на свой вкус.
Как обычно, бродим, глядим по сторонам, можно засунуть свой хоботок в храм и сфоткать свечи
Можно поохотиться на плавающих людей
Расстояние до объектов можно оценить в видео в начале поста.
Люди вокруг заинтересованно смотрят на банку с линзой, потом на свой фотик, потом снова на банку с линзой, некоторые зависают на какое то время, другие с улыбкой высказывают свое почтение, но таким я не доверяю, они и санитаров могут вызвать))
На контрастных сценах видны все недуги данного объектива. Здесь и падение резкости и хроматические аберрации и вообще все что хочешь)) Ну конечно можно и просто не попасть в резкость.
Чуть какая засветка и пол кадра будет белым)
Но все равно, даже таким примитивным орудием можно раздобыть и нормальных кадров.
Еще всякое
Все снимки обработаны, но так, насыщенность, контраст, по мелочи.
Что в итоге? Сразу скажу очевидное: все это можно сделать куда лучше, и корпус удобный и зачернить все и линзу специально получше подобрать и так далее, но такой цели у меня не стояло. Я тип унылый и ленивый и если вдруг загорелся какой то идеей, то нужно сделать сразу, желательно побыстрей, а то потом это никогда в жизни не сделается) Это не значит, что я все вокруг делаю на отвали, конечно нет =)
Если этого было мало,
что ты за тип такой, и хочется посмотреть картинки в оригинальном размере, то они вот, на Фликре.
Всем спасибо за прочтение. Если что то не так в оформлении, тегах и так далее, то прошу подсказать. Всем добра!
П.С.Больше всякого, чего не будет здесь по разным причинам, хранится на Ютубе и Дзене.
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Человек занял себя и примастрячил линзу к тушке, получился фикс на 155мм - молодец. А главное почти бесплатно и познавательно.