Как сделать объектив из пивной банки и лупы не привлекая внимания санитаров. Тест в Collioure

Все снимки обработаны, но так, насыщенность, контраст, по мелочи.

Что в итоге? Сразу скажу очевидное: все это можно сделать куда лучше, и корпус удобный и зачернить все и линзу специально получше подобрать и так далее, но такой цели у меня не стояло. Я тип унылый и ленивый и если вдруг загорелся какой то идеей, то нужно сделать сразу, желательно побыстрей, а то потом это никогда в жизни не сделается) Это не значит, что я все вокруг делаю на отвали, конечно нет =)

Если этого было мало, что ты за тип такой , и хочется посмотреть картинки в оригинальном размере, то они вот, на Фликре.

Всем спасибо за прочтение. Если что то не так в оформлении, тегах и так далее, то прошу подсказать. Всем добра!

П.С.Больше всякого, чего не будет здесь по разным причинам, хранится на Ютубе и Дзене.